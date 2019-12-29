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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5005500650075008 Додано: Пон 30 гру, 2019 14:35 M-Audio написав: budivelnik написав: Як в середньому платимо - так і в середньому живемо... Як в середньому платимо - так і в середньому живемо...

Ещё один апологет теории о том, что чтобы хорошо жить, нужно платить много налогов. Ещё один апологет теории о том, что чтобы хорошо жить, нужно платить много налогов.

Просто он нераб. :) Просто он нераб. :) M-A-X Повідомлень: 1687 З нами з: 08.10.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 14:37 freeze написав: Говорят пару общественных организаций на полном серьезе будут выдвигать Зеленского в качестве номинанта на Нобелевскую премию Мира.

За миротворческие усилия и успехи в деле обмена. Говорят пару общественных организаций на полном серьезе будут выдвигать Зеленского в качестве номинанта на Нобелевскую премию Мира.За миротворческие усилия и успехи в деле обмена.

Тогда заодно и пуйло, он ведь тоже участник этого дела Тогда заодно и пуйло, он ведь тоже участник этого дела Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16522 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1620 раз. Подякували: 2549 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 14:40 Starikan написав: M-Audio написав: budivelnik написав: Як в середньому платимо - так і в середньому живемо... Як в середньому платимо - так і в середньому живемо... Ещё один апологет теории о том, что чтобы хорошо жить, нужно платить много налогов. Ещё один апологет теории о том, что чтобы хорошо жить, нужно платить много налогов.

Все скандинавы - апологеты этой теории. Живут хорошо. Все скандинавы - апологеты этой теории. Живут хорошо.



Скандинавы то хорошо, а вот будивельники - плохо (хоть и думают, что макушечка головы, слегка торчащей из дерьма, это уже хорошо). И в этом проблема - пока в обществе есть участники, согласные платить много, а получать взамен мало, ничего не поменяется, потому власть власти шакалов всегда будет на кого опереться... Скандинавы то хорошо, а вот будивельники - плохо (хоть и думают, что макушечка головы, слегка торчащей из дерьма, это уже хорошо). И в этом проблема - пока в обществе есть участники, согласные платить много, а получать взамен мало, ничего не поменяется, потому власть власти шакалов всегда будет на кого опереться... zРадио

Повідомлень: 4513 З нами з: 02.05.18 Подякував: 866 раз. Подякували: 2008 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5005500650075008 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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