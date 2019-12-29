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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 30 гру, 2019 14:35
M-Audio написав: budivelnik написав:
Як в середньому платимо - так і в середньому живемо...
Ещё один апологет теории о том, что чтобы хорошо жить, нужно платить много налогов.
Просто он нераб. :)
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Додано: Пон 30 гру, 2019 14:37
freeze написав:
Говорят пару общественных организаций на полном серьезе будут выдвигать Зеленского в качестве номинанта на Нобелевскую премию Мира.
За миротворческие усилия и успехи в деле обмена.
Тогда заодно и пуйло, он ведь тоже участник этого дела
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Starikan
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Додано: Пон 30 гру, 2019 14:40
Starikan написав: M-Audio написав: budivelnik написав:
Як в середньому платимо - так і в середньому живемо...
Ещё один апологет теории о том, что чтобы хорошо жить, нужно платить много налогов.
Все скандинавы - апологеты этой теории. Живут хорошо.
Скандинавы то хорошо, а вот будивельники - плохо (хоть и думают, что макушечка головы, слегка торчащей из дерьма, это уже хорошо). И в этом проблема - пока в обществе есть участники, согласные платить много, а получать взамен мало, ничего не поменяется, потому власть власти шакалов всегда будет на кого опереться...
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