Тогда заодно и пуйло, он ведь тоже участник этого дела
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 30 гру, 2019 14:37
Тогда заодно и пуйло, он ведь тоже участник этого дела
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Пон 30 гру, 2019 14:40
Скандинавы то хорошо, а вот будивельники - плохо (хоть и думают, что макушечка головы, слегка торчащей из дерьма, это уже хорошо). И в этом проблема - пока в обществе есть участники, согласные платить много, а получать взамен мало, ничего не поменяется, потому власть власти шакалов всегда будет на кого опереться...
Додано: Пон 30 гру, 2019 15:05
Путин заранее отказался словами пресс-секретаря Пескова
На уточняющий вопрос, не означает ли согласие Украины обменять экс-беркутовцев и "харьковский террористов", что Россия отчасти берет ответственность за преступления, не связанные непосредственно с войной на Донбассе, Песков сказал: "Нет, никоим образом - с нашей точки зрения, неправильное и неверное понимание. Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах, президент России использует свое влияние, свой авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена. Обмен осуществляется все-таки между сторонами конфликта. Как вы знаете, Россия к оным отношения не имеет".
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 30 гру, 2019 15:07
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Пон 30 гру, 2019 15:12
Это ошибочное суждение. Репрессии оказываются не по национальной линии, а по идеологической линии. Уже много говорилось, что в российской власти и армии полно украинцев, живут и здравствуют. Но если ты начинаешь выступать против власти, то тут по барабану украинец, русский, белорус. Так же как и у нас под каток правоохранительной системы попадают не по национальной принадлежности.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 30 гру, 2019 15:24
freeze бьют не по паспорту©
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Пон 30 гру, 2019 15:38
Относительно якобы прощенных рашке 12,5 млрд. долл. по газовым искам.
Коболев чётко обозначил -- этот иск в случае подписания нового газового контракта полностью терял свою актуальность.
То есть никакой зрады со стороны ЗЕ в данном вопросе нет.
Додано: Пон 30 гру, 2019 15:46
Многие из них карманные и выполняют приказы своих хозяев , просто бизнес (криминал), прикрытый красивой демагогией.
Додано: Пон 30 гру, 2019 15:47
Это цирк на дротi))))))))
Прямая обязанность-функция по выбору оптимального налогообложения, по самому фактическому сбору налогов, по использованию самых различных способов стимулирования оплаты налогов и т.д. --- чья???
Власти или форумчанина Zрадио???
Конкретные должностные лица за это получают деньги, льготы и т.п.
И главное -- эти должностные лица наделены правами и держат в своих ручонках ИНСТРУМЕНТЫ.
А форумчанин должен *убеждать* или злиться на неплатящих соседей?!))
Честно заплатив все налоги и оплатив этим должностным лицам зарплаты, льготы и т.п.
Додано: Пон 30 гру, 2019 16:19
Нехай, я на жаль не отримую такої, тому сам принцип. Значить макс. ЄСВ 13770,9, а 30%=4131,27 грн (на двох). В принципі таке можливо, але пам'ятаю, що були дописи про щасливе і забезпечене радянське минуле, яке мало би в результаті вилитись у вищі пенсії вашим батькам.
Рабінович колись висував Януковича, але доля склалась інакше.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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