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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5006500750085009> Додано: Пон 30 гру, 2019 14:37 freeze написав: Говорят пару общественных организаций на полном серьезе будут выдвигать Зеленского в качестве номинанта на Нобелевскую премию Мира.

За миротворческие усилия и успехи в деле обмена. Говорят пару общественных организаций на полном серьезе будут выдвигать Зеленского в качестве номинанта на Нобелевскую премию Мира.За миротворческие усилия и успехи в деле обмена.

Тогда заодно и пуйло, он ведь тоже участник этого дела Тогда заодно и пуйло, он ведь тоже участник этого дела Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16523 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1620 раз. Подякували: 2549 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 14:40 Starikan написав: M-Audio написав: budivelnik написав: Як в середньому платимо - так і в середньому живемо... Як в середньому платимо - так і в середньому живемо... Ещё один апологет теории о том, что чтобы хорошо жить, нужно платить много налогов. Ещё один апологет теории о том, что чтобы хорошо жить, нужно платить много налогов.

Все скандинавы - апологеты этой теории. Живут хорошо. Все скандинавы - апологеты этой теории. Живут хорошо.



Скандинавы то хорошо, а вот будивельники - плохо (хоть и думают, что макушечка головы, слегка торчащей из дерьма, это уже хорошо). И в этом проблема - пока в обществе есть участники, согласные платить много, а получать взамен мало, ничего не поменяется, потому власть власти шакалов всегда будет на кого опереться... Скандинавы то хорошо, а вот будивельники - плохо (хоть и думают, что макушечка головы, слегка торчащей из дерьма, это уже хорошо). И в этом проблема - пока в обществе есть участники, согласные платить много, а получать взамен мало, ничего не поменяется, потому власть власти шакалов всегда будет на кого опереться... zРадио

Повідомлень: 4514 З нами з: 02.05.18 Подякував: 866 раз. Подякували: 2008 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 15:05 Starikan написав: freeze написав: Говорят пару общественных организаций на полном серьезе будут выдвигать Зеленского в качестве номинанта на Нобелевскую премию Мира.

За миротворческие усилия и успехи в деле обмена. Говорят пару общественных организаций на полном серьезе будут выдвигать Зеленского в качестве номинанта на Нобелевскую премию Мира.За миротворческие усилия и успехи в деле обмена.

Тогда заодно и пуйло, он ведь тоже участник этого дела Тогда заодно и пуйло, он ведь тоже участник этого дела



Путин заранее отказался словами пресс-секретаря Пескова



На уточняющий вопрос, не означает ли согласие Украины обменять экс-беркутовцев и "харьковский террористов", что Россия отчасти берет ответственность за преступления, не связанные непосредственно с войной на Донбассе, Песков сказал: "Нет, никоим образом - с нашей точки зрения, неправильное и неверное понимание. Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах, президент России использует свое влияние, свой авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена. Обмен осуществляется все-таки между сторонами конфликта. Как вы знаете, Россия к оным отношения не имеет". Путин заранее отказался словами пресс-секретаря ПесковаНа уточняющий вопрос, не означает ли согласие Украины обменять экс-беркутовцев и "харьковский террористов", что Россия отчасти берет ответственность за преступления, не связанные непосредственно с войной на Донбассе, Песков сказал: "Нет, никоим образом - с нашей точки зрения, неправильное и неверное понимание. Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах, президент России использует свое влияние, свой авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена. Обмен осуществляется все-таки между сторонами конфликта. Как вы знаете, Россия к оным отношения не имеет". Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14431 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3840 раз. Подякували: 5751 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 15:07 Странно видеть вот эти обмены "всех на всех".

У Путина в заложниках не 100 и не 200 украинцев, а несколько миллионов, которые остались в ОРДЛО и Крыму.

Любой из них может легко оказаться "на подвале" или за решеткой.

Так меняться можно до бесконечности, а толку будет 0. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16523 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1620 раз. Подякували: 2549 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 15:12 Starikan написав: Странно видеть вот эти обмены "всех на всех".

У Путина в заложниках не 100 и не 200 украинцев, а несколько миллионов, которые остались в ОРДЛО и Крыму.

Любой из них может легко оказаться "на подвале" или за решеткой.

Так меняться можно до бесконечности, а толку будет 0.



Это ошибочное суждение. Репрессии оказываются не по национальной линии, а по идеологической линии. Уже много говорилось, что в российской власти и армии полно украинцев, живут и здравствуют. Но если ты начинаешь выступать против власти, то тут по барабану украинец, русский, белорус. Так же как и у нас под каток правоохранительной системы попадают не по национальной принадлежности. Это ошибочное суждение. Репрессии оказываются не по национальной линии, а по идеологической линии. Уже много говорилось, что в российской власти и армии полно украинцев, живут и здравствуют. Но если ты начинаешь выступать против власти, то тут по барабану украинец, русский, белорус. Так же как и у нас под каток правоохранительной системы попадают не по национальной принадлежности. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14431 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3840 раз. Подякували: 5751 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 15:24 freeze бьют не по паспорту© бьют не по паспорту© Витька,извинись,я всё прощу

http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Мизантрóп

Повідомлень: 3456 З нами з: 03.12.14 Подякував: 435 раз. Подякували: 495 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 15:38 Относительно якобы прощенных рашке 12,5 млрд. долл. по газовым искам.

Коболев чётко обозначил -- этот иск в случае подписания нового газового контракта полностью терял свою актуальность.

То есть никакой зрады со стороны ЗЕ в данном вопросе нет. detroytred

Повідомлень: 22753 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 15:46 freeze написав: Говорят пару общественных организаций на полном серьезе будут выдвигать Зеленского в качестве номинанта на Нобелевскую премию Мира.

За миротворческие усилия и успехи в деле обмена. Говорят паруна полном серьезе будут выдвигать Зеленского в качестве номинанта на Нобелевскую премию Мира.За миротворческие усилия и успехи в деле обмена.

Многие из них карманные и выполняют приказы своих хозяев , просто бизнес (криминал), прикрытый красивой демагогией. Многие из них карманные и выполняют приказы своих хозяев , просто бизнес (криминал), прикрытый красивой демагогией. Vadim V

Повідомлень: 2202 З нами з: 23.05.14 Подякував: 492 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 15:47 budivelnik написав: zРадио написав: И не забывай, что население платит налоги не только с доходов, но и затрат (НДС, акцизы, пошлины, и даже налог на прибыль предприятий - он в ценниках всего, что ты покупаешь)... И не забывай, что население платит налоги не только с доходов, но и затрат (НДС, акцизы, пошлины, и даже налог на прибыль предприятий - он в ценниках всего, что ты покупаешь)... Знову постріл в ногу

1 Я порахував працюючих 13 млн * 7000 в місяць * 12 місяців = 1 трлн грн...

тобто це не тількь суми прибуткового а й ПДВ ,ЄСВ,акцизів

2 Я радий що ти не зміг заперечити жодної цифри...

Лайномет типу - округляєш... - я не вважаю цифрою.



Таким чином

Як в середньому платимо - так і в середньому живемо...

Те що хтось платить більше 7000 грн в місяць - не заперечує того ,що ще більша кількість платить менше 7000 грн в місяць.



От і виходить

Ти повинен лайном не владу поливати розповідаючи що вона мало дає малоймущим- а своїх сусідів.які мало платять і тому влада не має що ділити. Знову постріл в ногу1 Я порахував працюючих 13 млн * 7000 в місяць * 12 місяців = 1 трлн грн...тобто це не тількь суми прибуткового а й ПДВ ,ЄСВ,акцизів2 Я радий що ти не зміг заперечити жодної цифри...Лайномет типу - округляєш... - я не вважаю цифрою.Таким чиномЯк в середньому платимо - так і в середньому живемо...Те що хтось платить більше 7000 грн в місяць - не заперечує того ,що ще більша кількість платить менше 7000 грн в місяць.От і виходитьТи повинен лайном не владу поливати розповідаючи що вона мало дає малоймущим- а своїх сусідів.які мало платять і тому влада не має що ділити.

Это цирк на дротi))))))))



Прямая обязанность-функция по выбору оптимального налогообложения, по самому фактическому сбору налогов, по использованию самых различных способов стимулирования оплаты налогов и т.д. --- чья???

Власти или форумчанина Zрадио???



Конкретные должностные лица за это получают деньги, льготы и т.п.

И главное -- эти должностные лица наделены правами и держат в своих ручонках ИНСТРУМЕНТЫ.



А форумчанин должен *убеждать* или злиться на неплатящих соседей?!))

Честно заплатив все налоги и оплатив этим должностным лицам зарплаты, льготы и т.п. Это цирк на дротi))))))))Прямая обязанность-функция по выбору оптимального налогообложения, по самому фактическому сбору налогов, по использованию самых различных способов стимулирования оплаты налогов и т.д. --- чья???Власти или форумчанина Zрадио???Конкретные должностные лица за это получают деньги, льготы и т.п.И главное -- эти должностные лица наделены правами и держат в своих ручонках ИНСТРУМЕНТЫ.А форумчанин должен *убеждать* или злиться на неплатящих соседей?!))Честно заплатив все налоги и оплатив этим должностным лицам зарплаты, льготы и т.п. detroytred

Повідомлень: 22753 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 16:19 zРадио написав: Ой+ написав: ЄСВ нараховується тільки до 55845 грн. зарплати, тобто максимум 12 тис. На цьому базується поширена схема уникнення цього податку.

ЄСВ нараховується тільки до 55845 грн. зарплати, тобто максимум 12 тис. На цьому базується поширена схема уникнення цього податку.



Ошибаетесь - эта сумма не фиксированная, а переменная. И составляет она 15 минимальных зарплат.

Так на сегодня это 62595 грн, а уже с января 2020-го - 70845 грн Ошибаетесь - эта сумма не фиксированная, а переменная. И составляет она 15 минимальных зарплат.Так на сегодня это 62595 грн, а уже с января 2020-го - 70845 грн



Нехай, я на жаль не отримую такої, тому сам принцип. Значить макс. ЄСВ 13770,9, а 30%=4131,27 грн (на двох). В принципі таке можливо, але пам'ятаю, що були дописи про щасливе і забезпечене радянське минуле, яке мало би в результаті вилитись у вищі пенсії вашим батькам.



freeze написав: Говорят пару общественных организаций на полном серьезе будут выдвигать Зеленского в качестве номинанта на Нобелевскую премию Мира. Говорят пару общественных организаций на полном серьезе будут выдвигать Зеленского в качестве номинанта на Нобелевскую премию Мира.



Рабінович колись висував Януковича, але доля склалась інакше. Нехай, я на жаль не отримую такої, тому сам принцип. Значить макс. ЄСВ 13770,9, а 30%=4131,27 грн (на двох). В принципі таке можливо, але пам'ятаю, що були дописи про щасливе і забезпечене радянське минуле, яке мало би в результаті вилитись у вищі пенсії вашим батькам.Рабінович колись висував Януковича, але доля склалась інакше. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3087 З нами з: 19.04.12 Подякував: 39 раз. Подякували: 376 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5006500750085009> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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