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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5006500750085009>
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 14:37

  freeze написав:Говорят пару общественных организаций на полном серьезе будут выдвигать Зеленского в качестве номинанта на Нобелевскую премию Мира.
За миротворческие усилия и успехи в деле обмена.

Тогда заодно и пуйло, он ведь тоже участник этого дела 8)
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 14:40

  Starikan написав:
  M-Audio написав:
  budivelnik написав:Як в середньому платимо - так і в середньому живемо...
Ещё один апологет теории о том, что чтобы хорошо жить, нужно платить много налогов.

Все скандинавы - апологеты этой теории. Живут хорошо.


Скандинавы то хорошо, а вот будивельники - плохо (хоть и думают, что макушечка головы, слегка торчащей из дерьма, это уже хорошо). И в этом проблема - пока в обществе есть участники, согласные платить много, а получать взамен мало, ничего не поменяется, потому власть власти шакалов всегда будет на кого опереться...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:05

  Starikan написав:
  freeze написав:Говорят пару общественных организаций на полном серьезе будут выдвигать Зеленского в качестве номинанта на Нобелевскую премию Мира.
За миротворческие усилия и успехи в деле обмена.

Тогда заодно и пуйло, он ведь тоже участник этого дела 8)


Путин заранее отказался словами пресс-секретаря Пескова

На уточняющий вопрос, не означает ли согласие Украины обменять экс-беркутовцев и "харьковский террористов", что Россия отчасти берет ответственность за преступления, не связанные непосредственно с войной на Донбассе, Песков сказал: "Нет, никоим образом - с нашей точки зрения, неправильное и неверное понимание. Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах, президент России использует свое влияние, свой авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена. Обмен осуществляется все-таки между сторонами конфликта. Как вы знаете, Россия к оным отношения не имеет".
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:07

Странно видеть вот эти обмены "всех на всех".
У Путина в заложниках не 100 и не 200 украинцев, а несколько миллионов, которые остались в ОРДЛО и Крыму.
Любой из них может легко оказаться "на подвале" или за решеткой.
Так меняться можно до бесконечности, а толку будет 0.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:12

  Starikan написав:
Странно видеть вот эти обмены "всех на всех".
У Путина в заложниках не 100 и не 200 украинцев, а несколько миллионов, которые остались в ОРДЛО и Крыму.
Любой из них может легко оказаться "на подвале" или за решеткой.
Так меняться можно до бесконечности, а толку будет 0.


Это ошибочное суждение. Репрессии оказываются не по национальной линии, а по идеологической линии. Уже много говорилось, что в российской власти и армии полно украинцев, живут и здравствуют. Но если ты начинаешь выступать против власти, то тут по барабану украинец, русский, белорус. Так же как и у нас под каток правоохранительной системы попадают не по национальной принадлежности.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:24

freeze бьют не по паспорту© :lol:
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:38

Относительно якобы прощенных рашке 12,5 млрд. долл. по газовым искам.
Коболев чётко обозначил -- этот иск в случае подписания нового газового контракта полностью терял свою актуальность.
То есть никакой зрады со стороны ЗЕ в данном вопросе нет.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:46

  freeze написав:Говорят пару общественных организаций на полном серьезе будут выдвигать Зеленского в качестве номинанта на Нобелевскую премию Мира.
За миротворческие усилия и успехи в деле обмена.

Многие из них карманные и выполняют приказы своих хозяев , просто бизнес (криминал), прикрытый красивой демагогией.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:47

  budivelnik написав:
  zРадио написав:И не забывай, что население платит налоги не только с доходов, но и затрат (НДС, акцизы, пошлины, и даже налог на прибыль предприятий - он в ценниках всего, что ты покупаешь)...
Знову постріл в ногу
1 Я порахував працюючих 13 млн * 7000 в місяць * 12 місяців = 1 трлн грн...
тобто це не тількь суми прибуткового а й ПДВ ,ЄСВ,акцизів
2 Я радий що ти не зміг заперечити жодної цифри...
Лайномет типу - округляєш... - я не вважаю цифрою.

Таким чином
Як в середньому платимо - так і в середньому живемо...
Те що хтось платить більше 7000 грн в місяць - не заперечує того ,що ще більша кількість платить менше 7000 грн в місяць.

От і виходить
Ти повинен лайном не владу поливати розповідаючи що вона мало дає малоймущим- а своїх сусідів.які мало платять і тому влада не має що ділити.

Это цирк на дротi))))))))

Прямая обязанность-функция по выбору оптимального налогообложения, по самому фактическому сбору налогов, по использованию самых различных способов стимулирования оплаты налогов и т.д. --- чья???
Власти или форумчанина Zрадио???

Конкретные должностные лица за это получают деньги, льготы и т.п.
И главное -- эти должностные лица наделены правами и держат в своих ручонках ИНСТРУМЕНТЫ.

А форумчанин должен *убеждать* или злиться на неплатящих соседей?!))
Честно заплатив все налоги и оплатив этим должностным лицам зарплаты, льготы и т.п.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:19

  zРадио написав:
  Ой+ написав:ЄСВ нараховується тільки до 55845 грн. зарплати, тобто максимум 12 тис. На цьому базується поширена схема уникнення цього податку.


Ошибаетесь - эта сумма не фиксированная, а переменная. И составляет она 15 минимальных зарплат.
Так на сегодня это 62595 грн, а уже с января 2020-го - 70845 грн


Нехай, я на жаль не отримую такої, тому сам принцип. Значить макс. ЄСВ 13770,9, а 30%=4131,27 грн (на двох). В принципі таке можливо, але пам'ятаю, що були дописи про щасливе і забезпечене радянське минуле, яке мало би в результаті вилитись у вищі пенсії вашим батькам.

  freeze написав:Говорят пару общественных организаций на полном серьезе будут выдвигать Зеленского в качестве номинанта на Нобелевскую премию Мира.


Рабінович колись висував Януковича, але доля склалась інакше.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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