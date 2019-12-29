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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 30 гру, 2019 16:22
detroytred написав:
Относительно якобы прощенных рашке 12,5 млрд. долл. по газовым искам.
Коболев чётко обозначил -- этот иск в случае подписания нового газового контракта полностью терял свою актуальность.
То есть никакой зрады со стороны ЗЕ в данном вопросе нет.
Да тот иск и в случае неподписания нового транзитного контракта имел очень мало шансов. По крайней мере, исходя из публичных разъяснений того же Коболева (о применении метода ускоренной амортизации инфраструктуры ГТС).
Раша согласилась вернуть долг только потому, что СП2 не светит быть запущенным еще года 2 минимум. Поэтому им нужна ГТС, чтобы не лишиться части европейского рынка
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