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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5006500750085009 Додано: Пон 30 гру, 2019 16:22 detroytred написав: Относительно якобы прощенных рашке 12,5 млрд. долл. по газовым искам.

Коболев чётко обозначил -- этот иск в случае подписания нового газового контракта полностью терял свою актуальность.

То есть никакой зрады со стороны ЗЕ в данном вопросе нет. Относительно якобы прощенных рашке 12,5 млрд. долл. по газовым искам.Коболев чётко обозначил -- этот иск в случае подписания нового газового контракта полностью терял свою актуальность.То есть никакой зрады со стороны ЗЕ в данном вопросе нет.



Да тот иск и в случае неподписания нового транзитного контракта имел очень мало шансов. По крайней мере, исходя из публичных разъяснений того же Коболева (о применении метода ускоренной амортизации инфраструктуры ГТС).



Раша согласилась вернуть долг только потому, что СП2 не светит быть запущенным еще года 2 минимум. Поэтому им нужна ГТС, чтобы не лишиться части европейского рынка Да тот иск и в случае неподписания нового транзитного контракта имел очень мало шансов. По крайней мере, исходя из публичных разъяснений того же Коболева (о применении метода ускоренной амортизации инфраструктуры ГТС).Раша согласилась вернуть долг только потому, что СП2 не светит быть запущенным еще года 2 минимум. Поэтому им нужна ГТС, чтобы не лишиться части европейского рынка zРадио

Повідомлень: 4515 З нами з: 02.05.18 Подякував: 866 раз. Подякували: 2008 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 16:47 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Если ты всерьез считаешь, что государство дает украинцам больше благ, чем ты приобретают самостоятельно, мне тебя просто жаль! Если ты всерьез считаешь, что государство дает украинцам больше благ, чем ты приобретают самостоятельно, мне тебя просто жаль! 1 Держава не може дати більше ніж вона перед цим взяла у вигляді акцизів-податків-зборів

2 Пропонував , пропоную і буду пропонувати усім хто має більше ніж три класи церковно прихідської школи , самостійно порахувати скільки його сімя (три покоління (діти+батьки+дідусі(бабусі))

а - сплачує всіх податків(зборів) в Держбюджет

б - отримує всіх платежів від Держави

3 Так як Бюджет Держави+ПФ становлять близько 1 трлн грн - то легко порахувати величину платежів на

а - якщо за базу взяти працюючих то 1 трлн/12 млн працюючих/12місяців=7000 грн на працюючого в місяць

б - якщо за базу взяти все населення то 1 трлн/40 млн/12місяців=2000

4 Середня зарплата працюючого - приблизно 11000 грн , значить

22% ЄСВ=2400

18% ПДФО=2000

20% ПДВ=2000

+ на 19 млн помешкань ще 100 млрд грн акцизів(ПДВ) від енергоносіїв

От і виходить що в середньому збирають 7000 грн на працюючого

4 Середня витрата Держави на три покоління

1,6 працюючого(бо жінки 6 років знаходяться в декретній відпустці)*7000грн=11000 грн в місяць дохід Держави

2 пенсіонера - 2*2500 + 2 дітей*2000+1000 грн дотацій на житло=10000 грн - середньомісячні витрати Держави на середньостатистичну сімю

Таким чином на оборону+охорону здоровя+інфраструктурні обєкти - вДержави залишається не більше ніж 15% від сум які в середньому виплачуються

5 Ясно що в цій 1000 грн на сімю в місяць заховані відкати(корупція) чиновників різного рангу

6 Ясно що вкрасти більше половини не вийде , а значить втрати кожного від корупції в Україні становлять приблизно 100 грн в місяць

Це велика сума.... але це 2 пачки цигарок або 1 пляшка горілки

7 Особисто мої втрати від не правильно прийнятих мною рішень (це тільки ті які відслідковані і проаналізовані) становлять більше 300 грн в день....

А значить особисто я в 100 разів більше переймаюсь проблемами які сам собі створюю, ніж проблемами які мені створюють олігархи





Висновок

Якщо і інші точно так само як і я будуть шукати як мінімізувати проблеми які створюємо ми самі собі - розвиток Держави буде йти на порядок швидше

Якщо ж під впливом різних зрадіо ми будемо чекати поки НАШІ проблеми за НАС хтось вирішить - до того часу будемо плавати у власному лайні - а зрадіо з компанією будуть з нас сміятись. 1 Держава не може дати більше ніж вона перед цим взяла у вигляді акцизів-податків-зборів2 Пропонував , пропоную і буду пропонувати усім хто має більше ніж три класи церковно прихідської школи , самостійно порахувати скільки його сімя (три покоління (діти+батьки+дідусі(бабусі))а - сплачує всіх податків(зборів) в Держбюджетб - отримує всіх платежів від Держави3 Так як Бюджет Держави+ПФ становлять близько 1 трлн грн - то легко порахувати величину платежів наа - якщо за базу взяти працюючих то 1 трлн/12 млн працюючих/12місяців=7000 грн на працюючого в місяцьб - якщо за базу взяти все населення то 1 трлн/40 млн/12місяців=20004 Середня зарплата працюючого - приблизно 11000 грн , значить22% ЄСВ=240018% ПДФО=200020% ПДВ=2000+ на 19 млн помешкань ще 100 млрд грн акцизів(ПДВ) від енергоносіївОт і виходить що в середньому збирають 7000 грн на працюючого4 Середня витрата Держави на три покоління1,6 працюючого(бо жінки 6 років знаходяться в декретній відпустці)*7000грн=11000 грн в місяць дохід Держави2 пенсіонера - 2*2500 + 2 дітей*2000+1000 грн дотацій на житло=10000 грн - середньомісячні витрати Держави на середньостатистичну сімюТаким чином на оборону+охорону здоровя+інфраструктурні обєкти - вДержави залишається не більше ніж 15% від сум які в середньому виплачуються5 Ясно що в цій 1000 грн на сімю в місяць заховані відкати(корупція) чиновників різного рангу6 Ясно що вкрасти більше половини не вийде , а значить втрати кожного від корупції в Україні становлять приблизно 100 грн в місяцьЦе велика сума.... але це 2 пачки цигарок або 1 пляшка горілки7 Особисто мої втрати від не правильно прийнятих мною рішень (це тільки ті які відслідковані і проаналізовані) становлять більше 300 грн в день....А значить особисто я в 100 разів більше переймаюсь проблемами які сам собі створюю, ніж проблемами які мені створюють олігархиВисновокЯкщо і інші точно так само як і я будуть шукати як мінімізувати проблеми які створюємо ми самі собі - розвиток Держави буде йти на порядок швидшеЯкщо ж під впливом різних зрадіо- до того часу будемо плавати у власному лайні - а зрадіо з компанією будуть з нас сміятись. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21727 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 17:02 budivelnik написав: 4 Середня витрата Держави на три покоління

1,6 працюючого(бо жінки 6 років знаходяться в декретній відпустці)*7000грн=11000 грн в місяць дохід Держави

4 Середня витрата Держави на три покоління1,6 працюючого(бо жінки 6 років знаходяться в декретній відпустці)*7000грн=11000 грн в місяць дохід Держави

Тут нету никакой ошибки? Тут нету никакой ошибки? M-A-X Повідомлень: 1688 З нами з: 08.10.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 17:04 budivelnik

Вы как-то писали, что работаете на едином налоге (в отличие от вашей жены), т.к. если будете честно платить все налоги, то окажетесь в худшем положении, чем конкуренты и прогорите.



Теперь вы пишете:

Якщо і інші точно так само як і я будуть шукати як мінімізувати проблеми які створюємо ми самі собі - розвиток Держави буде йти на порядок швидше



Похоже, вам крестик мешает одеть трусы. Вы как-то писали, что работаете на едином налоге (в отличие от вашей жены), т.к. если будете честно платить все налоги, то окажетесь в худшем положении, чем конкуренты и прогорите.Теперь вы пишете:Похоже, вам крестик мешает одеть трусы. yanyura Повідомлень: 5174 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1221 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 17:06 zРадио написав: Общий итог: 57,9 / 122 = 45,5% работнику, 55,4% государству Общий итог: 57,9 / 122 = 45,5% работнику, 55,4% государству

Будивельник вообще-то прав.

Чем больше налогов платим, тем лучше живем.

Но. Это не значит, что нужно платить больше налогов относительно. Сейчас и так больше половины.

Нужно чтобы выходило больше доходов абсолютно и у государства, и у человека. Будивельник вообще-то прав.Чем больше налогов платим, тем лучше живем.Но. Это не значит, что нужно платить больше налогов относительно. Сейчас и так больше половины.Нужно чтобы выходило больше доходов абсолютно и у государства, и у человека. M-A-X Повідомлень: 1688 З нами з: 08.10.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 17:19 zРадио написав: Не буду про своих детей

Да это и не нужно, если только ты не тролль Не буду про своих детейДа это и не нужно, если только ты не тролль

Ти точно не троль!!!

Хоча... Хоча...Коли не зайду на форум просто рябить від твоїх постів ...

і тоді момоволі



А раптом я помиляюсь? І ти таки ... Ти точно не троль!!!Хоча... Хоча...Коли не зайду на форум просто рябить від твоїх постів ...і тоді момоволіА раптом я помиляюсь? І ти таки ... Кармелюк 1

Повідомлень: 583 З нами з: 26.08.12 Подякував: 211 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 17:21 budivelnik написав: 3 Так як Бюджет Держави+ПФ становлять близько 1 трлн грн - то легко порахувати величину платежів на

а - якщо за базу взяти працюючих то 1 трлн/12 млн працюючих/12місяців=7000 грн на працюючого в місяць

3 Так як Бюджет Держави+ПФ становлять близько 1 трлн грн - то легко порахувати величину платежів наа - якщо за базу взяти працюючих то 1 трлн/12 млн працюючих/12місяців=7000 грн на працюючого в місяць



Сказал тот, кто кичился аккуратностью работы с цифрами



Государственный бюджет = 854 млрд грн.

Местные бюджеты = 603 млрд грн.

Пенсионный фонд (собственные средства) = 231 млрд грн.



Как не комбинируй, угадывая, что конкретно ты имел в виду, 1 трлн никак не получится...



Брать нужно общую налоговую и долговую нагрузку на население - это 1688 млрд грн.



Работающих не 12 млн, а 15,9 млн человек - снова мимо.



Соответственно, если украдут 50%, то ущерб каждого "спонсора" государства составит 1688 млрд * 50% / 15,9 млн = 53000 грн в год, или чуть более 4400 грн в месяц. Вот и считай, сколько это в чашках кофе и пачках сигарет...



Если в расчеты добавить еще 500 млрд грн доходов государственных монополий с тем же предположением о проценте коррупции, то потери на одного экономически активного составят 5700 грн в месяц!



budivelnik написав: Висновок

Якщо і інші точно так само як і я будуть шукати як мінімізувати проблеми які створюємо ми самі собі - розвиток Держави буде йти на порядок швидше

Якщо ж під впливом різних зрадіо ми будемо чекати поки НАШІ проблеми за НАС хтось вирішить - до того часу будемо плавати у власному лайні - а зрадіо з компанією будуть з нас сміятись. ВисновокЯкщо і інші точно так само як і я будуть шукати як мінімізувати проблеми які створюємо ми самі собі - розвиток Держави буде йти на порядок швидшеЯкщо ж під впливом різних зрадіо- до того часу будемо плавати у власному лайні - а зрадіо з компанією будуть з нас сміятись.



Вот как раз из-за олухов, считающих собственные потери от коррупции "карманными", мы и топчемся на месте как общество!



И в принципе на проблему коррупции нельзя смотреть так узко - мы только прямые потери оценили, а косвенные - на порядок, если не два выше! Бизнесмена незаконно нагрули на миллион - он отказался от инвестирования миллиарда...



https://index.minfin.com.ua/labour/unemploy/

http://old.cost.ua/budget/expenditure/ Сказал тот, кто кичился аккуратностью работы с цифрамиГосударственный бюджет = 854 млрд грн.Местные бюджеты = 603 млрд грн.Пенсионный фонд (собственные средства) = 231 млрд грн.Как не комбинируй, угадывая, что конкретно ты имел в виду, 1 трлн никак не получится...Брать нужно общую налоговую и долговую нагрузку на население - это 1688 млрд грн.Работающих не 12 млн, а 15,9 млн человек - снова мимо.Соответственно, если украдут 50%, то ущерб каждого "спонсора" государства составит 1688 млрд * 50% / 15,9 млн = 53000 грн в год, или чуть более 4400 грн в месяц. Вот и считай, сколько это в чашках кофе и пачках сигарет...Если в расчеты добавить еще 500 млрд грн доходов государственных монополий с тем же предположением о проценте коррупции, то потери на одного экономически активного составят 5700 грн в месяц!Вот как раз из-за олухов, считающих собственные потери от коррупции "карманными", мы и топчемся на месте как общество!И в принципе на проблему коррупции нельзя смотреть так узко - мы только прямые потери оценили, а косвенные - на порядок, если не два выше! Бизнесмена незаконно нагрули на миллион - он отказался от инвестирования миллиарда... zРадио

Повідомлень: 4515 З нами з: 02.05.18 Подякував: 866 раз. Подякували: 2008 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5006500750085009 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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