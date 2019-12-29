zРадио написав:
Если ты всерьез считаешь, что государство дает украинцам больше благ, чем ты приобретают самостоятельно, мне тебя просто жаль!
1 Держава не може дати більше ніж вона перед цим взяла у вигляді акцизів-податків-зборів
2 Пропонував , пропоную і буду пропонувати усім хто має більше ніж три класи церковно прихідської школи , самостійно порахувати скільки його сімя (три покоління (діти+батьки+дідусі(бабусі))
а - сплачує всіх податків(зборів) в Держбюджет
б - отримує всіх платежів від Держави
3 Так як Бюджет Держави+ПФ становлять близько 1 трлн грн - то легко порахувати величину платежів на
а - якщо за базу взяти працюючих то 1 трлн/12 млн працюючих/12місяців=7000 грн на працюючого в місяць
б - якщо за базу взяти все населення то 1 трлн/40 млн/12місяців=2000
4 Середня зарплата працюючого - приблизно 11000 грн , значить
22% ЄСВ=2400
18% ПДФО=2000
20% ПДВ=2000
+ на 19 млн помешкань ще 100 млрд грн акцизів(ПДВ) від енергоносіїв
От і виходить що в середньому збирають 7000 грн на працюючого
4 Середня витрата Держави на три покоління
1,6 працюючого(бо жінки 6 років знаходяться в декретній відпустці)*7000грн=11000 грн в місяць дохід Держави
2 пенсіонера - 2*2500 + 2 дітей*2000+1000 грн дотацій на житло=10000 грн - середньомісячні витрати Держави на середньостатистичну сімю
Таким чином на оборону+охорону здоровя+інфраструктурні обєкти - вДержави залишається не більше ніж 15% від сум які в середньому виплачуються
5 Ясно що в цій 1000 грн на сімю в місяць заховані відкати(корупція) чиновників різного рангу
6 Ясно що вкрасти більше половини не вийде , а значить втрати кожного від корупції в Україні становлять приблизно 100 грн в місяць
Це велика сума.... але це 2 пачки цигарок або 1 пляшка горілки
7 Особисто мої втрати від не правильно прийнятих мною рішень (це тільки ті які відслідковані і проаналізовані) становлять більше 300 грн в день....
А значить особисто я в 100 разів більше переймаюсь проблемами які сам собі створюю, ніж проблемами які мені створюють олігархи
Висновок
Якщо і інші точно так само як і я будуть шукати як мінімізувати проблеми які створюємо ми самі собі - розвиток Держави буде йти на порядок швидше
Якщо ж під впливом різних зрадіо ми будемо чекати поки НАШІ проблеми за НАС хтось вирішить
- до того часу будемо плавати у власному лайні - а зрадіо з компанією будуть з нас сміятись.