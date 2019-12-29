Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Относительно якобы прощенных рашке 12,5 млрд. долл. по газовым искам. Коболев чётко обозначил -- этот иск в случае подписания нового газового контракта полностью терял свою актуальность. То есть никакой зрады со стороны ЗЕ в данном вопросе нет.
Да тот иск и в случае неподписания нового транзитного контракта имел очень мало шансов. По крайней мере, исходя из публичных разъяснений того же Коболева (о применении метода ускоренной амортизации инфраструктуры ГТС).
Раша согласилась вернуть долг только потому, что СП2 не светит быть запущенным еще года 2 минимум. Поэтому им нужна ГТС, чтобы не лишиться части европейского рынка
zРадио написав:Если ты всерьез считаешь, что государство дает украинцам больше благ, чем ты приобретают самостоятельно, мне тебя просто жаль!
1 Держава не може дати більше ніж вона перед цим взяла у вигляді акцизів-податків-зборів 2 Пропонував , пропоную і буду пропонувати усім хто має більше ніж три класи церковно прихідської школи , самостійно порахувати скільки його сімя (три покоління (діти+батьки+дідусі(бабусі)) а - сплачує всіх податків(зборів) в Держбюджет б - отримує всіх платежів від Держави 3 Так як Бюджет Держави+ПФ становлять близько 1 трлн грн - то легко порахувати величину платежів на а - якщо за базу взяти працюючих то 1 трлн/12 млн працюючих/12місяців=7000 грн на працюючого в місяць б - якщо за базу взяти все населення то 1 трлн/40 млн/12місяців=2000 4 Середня зарплата працюючого - приблизно 11000 грн , значить 22% ЄСВ=2400 18% ПДФО=2000 20% ПДВ=2000 + на 19 млн помешкань ще 100 млрд грн акцизів(ПДВ) від енергоносіїв От і виходить що в середньому збирають 7000 грн на працюючого 4 Середня витрата Держави на три покоління 1,6 працюючого(бо жінки 6 років знаходяться в декретній відпустці)*7000грн=11000 грн в місяць дохід Держави 2 пенсіонера - 2*2500 + 2 дітей*2000+1000 грн дотацій на житло=10000 грн - середньомісячні витрати Держави на середньостатистичну сімю Таким чином на оборону+охорону здоровя+інфраструктурні обєкти - вДержави залишається не більше ніж 15% від сум які в середньому виплачуються 5 Ясно що в цій 1000 грн на сімю в місяць заховані відкати(корупція) чиновників різного рангу 6 Ясно що вкрасти більше половини не вийде , а значить втрати кожного від корупції в Україні становлять приблизно 100 грн в місяць Це велика сума.... але це 2 пачки цигарок або 1 пляшка горілки 7 Особисто мої втрати від не правильно прийнятих мною рішень (це тільки ті які відслідковані і проаналізовані) становлять більше 300 грн в день.... А значить особисто я в 100 разів більше переймаюсь проблемами які сам собі створюю, ніж проблемами які мені створюють олігархи
Висновок Якщо і інші точно так само як і я будуть шукати як мінімізувати проблеми які створюємо ми самі собі - розвиток Держави буде йти на порядок швидше Якщо ж під впливом різних зрадіо ми будемо чекати поки НАШІ проблеми за НАС хтось вирішить - до того часу будемо плавати у власному лайні - а зрадіо з компанією будуть з нас сміятись.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Будивельник вообще-то прав. Чем больше налогов платим, тем лучше живем. Но. Это не значит, что нужно платить больше налогов относительно. Сейчас и так больше половины. Нужно чтобы выходило больше доходов абсолютно и у государства, и у человека.
budivelnik написав:3 Так як Бюджет Держави+ПФ становлять близько 1 трлн грн - то легко порахувати величину платежів на а - якщо за базу взяти працюючих то 1 трлн/12 млн працюючих/12місяців=7000 грн на працюючого в місяць
Сказал тот, кто кичился аккуратностью работы с цифрами
Государственный бюджет = 854 млрд грн. Местные бюджеты = 603 млрд грн. Пенсионный фонд (собственные средства) = 231 млрд грн.
Как не комбинируй, угадывая, что конкретно ты имел в виду, 1 трлн никак не получится...
Брать нужно общую налоговую и долговую нагрузку на население - это 1688 млрд грн.
Работающих не 12 млн, а 15,9 млн человек - снова мимо.
Соответственно, если украдут 50%, то ущерб каждого "спонсора" государства составит 1688 млрд * 50% / 15,9 млн = 53000 грн в год, или чуть более 4400 грн в месяц. Вот и считай, сколько это в чашках кофе и пачках сигарет...
Если в расчеты добавить еще 500 млрд грн доходов государственных монополий с тем же предположением о проценте коррупции, то потери на одного экономически активного составят 5700 грн в месяц!
budivelnik написав:Висновок Якщо і інші точно так само як і я будуть шукати як мінімізувати проблеми які створюємо ми самі собі - розвиток Держави буде йти на порядок швидше Якщо ж під впливом різних зрадіо ми будемо чекати поки НАШІ проблеми за НАС хтось вирішить - до того часу будемо плавати у власному лайні - а зрадіо з компанією будуть з нас сміятись.
Вот как раз из-за олухов, считающих собственные потери от коррупции "карманными", мы и топчемся на месте как общество!
И в принципе на проблему коррупции нельзя смотреть так узко - мы только прямые потери оценили, а косвенные - на порядок, если не два выше! Бизнесмена незаконно нагрули на миллион - он отказался от инвестирования миллиарда...
budivelnik написав:Як в середньому платимо - так і в середньому живемо...
Ещё один апологет теории о том, что чтобы хорошо жить, нужно платить много налогов.
Люди, ау! Много налогов нужно платить, чтобы чиновники хорошо жили, а не люди! Для всех остальных - уплата налогов (или уклонение от их уплаты) ничего не добавляет в совокупный доход страны. Не уплаченный налог - это не пропавшие "в никуда" деньги. Они просто остались у того, кто не заплатил налог, и совершенно не факт, что он этими деньгами распорядится хуже, чем чиновник. Скорее, даже наоборот - это чиновник организует схему по выводу бюджетных денег в офшор, а мелкий предприниматель сэкономленное потратит здесь же, внутри страны, на товары и услуги для себя и своей семьи, в том числе и на поддержку своих родителей-пенсионеров.
Золота Ти моя людина! Слово - золото.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Дякую! Навзаєм! Добра і любові! Всім форумчанам також! З наступаючим Новим Роком і Різдвом!
п.с. ото й залишаються маленькі радощі життя... Не має можливості робити великі справи, то робитимемо маленькі, але з ЛЮБОВ'Ю!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД