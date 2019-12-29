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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5007500850095010
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:13

  Ukrainian написав:З 20 січня в Україні відключають безкоштовні українські супутникові канали
Який розмір телевізора оптимальний для перегляду ефірної цифри ?
Ось що пишуть на профільних форумах

Вы говорите про качество картинки или про качество сигнала? В интернет магазинах - чаще жалуются не на качество картинки, а на качество сигнала. А если себе кто-то купил телевизор с диагональю 55 дюймов, то там как не крути будет картинка не качественная, так как ТЕЛЕКАНАЛЫ вещают картинку в разрешении SD 720х576, ещё и поток перечади не ахти. Более менее картинка нормальная на телевизорах, где диагональ 32 дюйма и меньше. В целом, изображение Т2 - нормальное, аналог всегда работал не ахти.
© Источник: https://forum-t2.com/topic1317.html

Вибачайте що не про політику

Юзайте IPTV і ТОРРЕНТ-ТВ нашару....більш ніж 3000 каналів і доступ до будь якого медіаконтенту. :wink:
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:21

  Козак-характерник написав:
  Ukrainian написав:З 20 січня в Україні відключають безкоштовні українські супутникові канали
Який розмір телевізора оптимальний для перегляду ефірної цифри ?
Ось що пишуть на профільних форумах

Вы говорите про качество картинки или про качество сигнала? В интернет магазинах - чаще жалуются не на качество картинки, а на качество сигнала. А если себе кто-то купил телевизор с диагональю 55 дюймов, то там как не крути будет картинка не качественная, так как ТЕЛЕКАНАЛЫ вещают картинку в разрешении SD 720х576, ещё и поток перечади не ахти. Более менее картинка нормальная на телевизорах, где диагональ 32 дюйма и меньше. В целом, изображение Т2 - нормальное, аналог всегда работал не ахти.
© Источник: https://forum-t2.com/topic1317.html

Вибачайте що не про політику

Юзайте IPTV і ТОРРЕНТ-ТВ нашару....більш ніж 3000 каналів і доступ до будь якого медіаконтенту. :wink:

Багато сіл в Україні не мають доступу до швидкісного Інтернету для цього.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:25

Ukrainian Тоді супутник або Т-2. Розмір екрану з не великою діагоналю.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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2

 
Повідомлень: 27243
З нами з: 09.10.12
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  #<1 ... 5007500850095010
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