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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5008500950105011>
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:13

  Ukrainian написав:З 20 січня в Україні відключають безкоштовні українські супутникові канали
Який розмір телевізора оптимальний для перегляду ефірної цифри ?
Ось що пишуть на профільних форумах

Вы говорите про качество картинки или про качество сигнала? В интернет магазинах - чаще жалуются не на качество картинки, а на качество сигнала. А если себе кто-то купил телевизор с диагональю 55 дюймов, то там как не крути будет картинка не качественная, так как ТЕЛЕКАНАЛЫ вещают картинку в разрешении SD 720х576, ещё и поток перечади не ахти. Более менее картинка нормальная на телевизорах, где диагональ 32 дюйма и меньше. В целом, изображение Т2 - нормальное, аналог всегда работал не ахти.
© Источник: https://forum-t2.com/topic1317.html

Вибачайте що не про політику

Юзайте IPTV і ТОРРЕНТ-ТВ нашару....більш ніж 3000 каналів і доступ до будь якого медіаконтенту. :wink:
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:21

  Козак-характерник написав:
  Ukrainian написав:З 20 січня в Україні відключають безкоштовні українські супутникові канали
Який розмір телевізора оптимальний для перегляду ефірної цифри ?
Ось що пишуть на профільних форумах

Вы говорите про качество картинки или про качество сигнала? В интернет магазинах - чаще жалуются не на качество картинки, а на качество сигнала. А если себе кто-то купил телевизор с диагональю 55 дюймов, то там как не крути будет картинка не качественная, так как ТЕЛЕКАНАЛЫ вещают картинку в разрешении SD 720х576, ещё и поток перечади не ахти. Более менее картинка нормальная на телевизорах, где диагональ 32 дюйма и меньше. В целом, изображение Т2 - нормальное, аналог всегда работал не ахти.
© Источник: https://forum-t2.com/topic1317.html

Вибачайте що не про політику

Юзайте IPTV і ТОРРЕНТ-ТВ нашару....більш ніж 3000 каналів і доступ до будь якого медіаконтенту. :wink:

Багато сіл в Україні не мають доступу до швидкісного Інтернету для цього.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:25

Ukrainian Тоді супутник або Т-2. Розмір екрану з не великою діагоналю.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:32

  Козак-характерник написав:Ukrainian Тоді супутник або Т-2. Розмір екрану з не великою діагоналю.

Не великою це якою ? 43” ? Більше чи менше
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:45

  Ukrainian написав:
  Козак-характерник написав:Ukrainian Тоді супутник або Т-2. Розмір екрану з не великою діагоналю.

Не великою це якою ? 43” ? Більше чи менше

Просто треба дивитися картинку на конкретному пристрої. Все індивідуально.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:04

Re: Політичні дискусії

  Ukrainian написав:Багато сіл в Україні не мають доступу до швидкісного Інтернету для цього.

Укртелеком при ADSL-подключении дает реальную скорость в 5 Мбит/сек, я сам сидел на такой несколько лет, до перехода на скоростной, а до этого и на 2 Мбит/сек позволяла смотреть на 23'' мониторе уйму телеканалов в реальном времени без тормозов.
Про телевизор ничего не скажу, т.к. его у меня нет (он мне совершенно не нужен). Хотя, можно пробовать соединять кабелями (варианты): комп-ТВ, модем-ТВ. Говорят, если ТВ современный, работает.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:10

  yanyura написав: Про телевизор ничего не скажу, т.к. его у меня нет (он мне совершенно не нужен). Хотя, можно пробовать соединять кабелями (варианты): комп-ТВ, модем-ТВ. Говорят, если ТВ современный, работает.

Краще використати андроїд приставку бюджетну. https://rozetka.com.ua/ua/24469844/p24469844/
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:20

  Козак-характерник написав:
  yanyura написав: Про телевизор ничего не скажу, т.к. его у меня нет (он мне совершенно не нужен). Хотя, можно пробовать соединять кабелями (варианты): комп-ТВ, модем-ТВ. Говорят, если ТВ современный, работает.

Краще використати андроїд приставку бюджетну. https://rozetka.com.ua/ua/24469844/p24469844/

Если есть Инет, и заработает через соотв. кабеля, зачем еще что-то покупать?

Мне очень нравится выражение из Инета:
Если у вас ничего не получается, попробуйте наконец-то прочитать инструкцию.


Может действительно прочитать инструкцию к ТВ, что там написано про возможности подключения к Инету? Если она не сохранилась, то в Инете есть инструкции (описания) к любому ТВ.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:24

  yanyura написав:Если есть Инет, и заработает через соотв. кабеля, зачем еще что-то покупать?

Якщо тєлік смарт, то не треба нічого. Просто налаштувати. Якщо немає, то краще купити приставку, ніж копм до тв підключати. До речі вона і є мінікомпом. І можна тюльпанами підключити на старий тв, якщо HDMI немає.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:36

  Козак-характерник написав:
  yanyura написав:Если есть Инет, и заработает через соотв. кабеля, зачем еще что-то покупать?

Якщо тєлік смарт, то не треба нічого. Просто налаштувати. Якщо немає, то краще купити приставку, ніж копм до тв підключати. До речі вона і є мінікомпом. І можна тюльпанами підключити на старий тв, якщо HDMI немає.

Питання про те на телевізорі якого розміру найкомфортніше дивитись SD відео ефірного цифрового ТВ в Україні ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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