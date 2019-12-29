Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Юзайте IPTV і ТОРРЕНТ-ТВ нашару....більш ніж 3000 каналів і доступ до будь якого медіаконтенту.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Юзайте IPTV і ТОРРЕНТ-ТВ нашару....більш ніж 3000 каналів і доступ до будь якого медіаконтенту.
Багато сіл в Україні не мають доступу до швидкісного Інтернету для цього.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian Тоді супутник або Т-2. Розмір екрану з не великою діагоналю.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник написав:Ukrainian Тоді супутник або Т-2. Розмір екрану з не великою діагоналю.
Не великою це якою ? 43” ? Більше чи менше
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Козак-характерник написав:Ukrainian Тоді супутник або Т-2. Розмір екрану з не великою діагоналю.
Не великою це якою ? 43” ? Більше чи менше
Просто треба дивитися картинку на конкретному пристрої. Все індивідуально.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Ukrainian написав:Багато сіл в Україні не мають доступу до швидкісного Інтернету для цього.
Укртелеком при ADSL-подключении дает реальную скорость в 5 Мбит/сек, я сам сидел на такой несколько лет, до перехода на скоростной, а до этого и на 2 Мбит/сек позволяла смотреть на 23'' мониторе уйму телеканалов в реальном времени без тормозов. Про телевизор ничего не скажу, т.к. его у меня нет (он мне совершенно не нужен). Хотя, можно пробовать соединять кабелями (варианты): комп-ТВ, модем-ТВ. Говорят, если ТВ современный, работает.
yanyura написав: Про телевизор ничего не скажу, т.к. его у меня нет (он мне совершенно не нужен). Хотя, можно пробовать соединять кабелями (варианты): комп-ТВ, модем-ТВ. Говорят, если ТВ современный, работает.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
yanyura написав: Про телевизор ничего не скажу, т.к. его у меня нет (он мне совершенно не нужен). Хотя, можно пробовать соединять кабелями (варианты): комп-ТВ, модем-ТВ. Говорят, если ТВ современный, работает.
yanyura написав:Если есть Инет, и заработает через соотв. кабеля, зачем еще что-то покупать?
Якщо тєлік смарт, то не треба нічого. Просто налаштувати. Якщо немає, то краще купити приставку, ніж копм до тв підключати. До речі вона і є мінікомпом. І можна тюльпанами підключити на старий тв, якщо HDMI немає.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
yanyura написав:Если есть Инет, и заработает через соотв. кабеля, зачем еще что-то покупать?
Якщо тєлік смарт, то не треба нічого. Просто налаштувати. Якщо немає, то краще купити приставку, ніж копм до тв підключати. До речі вона і є мінікомпом. І можна тюльпанами підключити на старий тв, якщо HDMI немає.
Питання про те на телевізорі якого розміру найкомфортніше дивитись SD відео ефірного цифрового ТВ в Україні ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД