RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5008500950105011
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:39

  Ukrainian написав:Питання про те на телевізорі якого розміру найкомфортніше дивитись SD відео ефірного цифрового ТВ в Україні ?

Менше екран, краще якість. Дивіться по свому оку. Все індивідуально. Але звісно, що великий екран не підходить.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27247
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1897 раз.
Подякували: 2074 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:46

Re: Політичні дискусії

  Козак-характерник написав:До речі вона і є мінікомпом. І можна тюльпанами підключити на старий тв, якщо HDMI немає.

Я прочитал описание и характеристики по вашей ссылке. Вопрос - смысл покупать "миникомп", если есть полноценный комп (ноут)?

Ну а здесь (https://u.to/bNobFw) за немного дороже (от 670 грн.) можно взять в 2 раза лучше по параметрам.
У вас 1/8, там 2/16, соотв. и возможности больше, + там отзывы, Хотлайн собирает отзывы из многих источников, соотв. они более-менее объективные.

Здесь видео, как работает такая приставка - https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 9tM6ELA-ZQ
yanyura
 
Повідомлень: 5177
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1221 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:50

  zРадио написав:
  budivelnik написав:3 Так як Бюджет Держави+ПФ становлять близько 1 трлн грн - то легко порахувати величину платежів на
а - якщо за базу взяти працюючих то 1 трлн/12 млн працюючих/12місяців=7000 грн на працюючого в місяць


Сказал тот, кто кичился аккуратностью работы с цифрами :mrgreen:

Государственный бюджет = 854 млрд грн.
Местные бюджеты = 603 млрд грн.
Пенсионный фонд (собственные средства) = 231 млрд грн.

Как не комбинируй, угадывая, что конкретно ты имел в виду, 1 трлн никак не получится...

Брать нужно общую налоговую и долговую нагрузку на население - это 1688 млрд грн.

Работающих не 12 млн, а 15,9 млн человек - снова мимо.

Соответственно, если украдут 50%, то ущерб каждого "спонсора" государства составит 1688 млрд * 50% / 15,9 млн = 53000 грн в год, или чуть более 4400 грн в месяц. Вот и считай, сколько это в чашках кофе и пачках сигарет...

Если в расчеты добавить еще 500 млрд грн доходов государственных монополий с тем же предположением о проценте коррупции, то потери на одного экономически активного составят 5700 грн в месяц!

  budivelnik написав:Висновок
Якщо і інші точно так само як і я будуть шукати як мінімізувати проблеми які створюємо ми самі собі - розвиток Держави буде йти на порядок швидше
Якщо ж під впливом різних зрадіо ми будемо чекати поки НАШІ проблеми за НАС хтось вирішить - до того часу будемо плавати у власному лайні - а зрадіо з компанією будуть з нас сміятись.


Вот как раз из-за олухов, считающих собственные потери от коррупции "карманными", мы и топчемся на месте как общество!

И в принципе на проблему коррупции нельзя смотреть так узко - мы только прямые потери оценили, а косвенные - на порядок, если не два выше! Бизнесмена незаконно нагрули на миллион - он отказался от инвестирования миллиарда...

https://index.minfin.com.ua/labour/unemploy/
http://old.cost.ua/budget/expenditure/

Да я уже сто раз обращал внимание на глубокую ошибочность рассмотрения коррупции узко...

Коррупционный барьер (в виде коррумпированных судов, чиновников) блокирует, как развитие рынка (начиная с тех же инвестиций зарубежных) , так и развитие общества (начиная с социальных лифтов).
Не говоря уже об очевидном -- украл (принял неправильное решение) на 100 грн., а ущерба нанес на миллион.


Но предмет уведён в сторону.
Речь-то была о том, кто должен создавать оптимальную и наиболее эффективную систему (системы налогообложения, социалки, дотаций с-х, и т.д.) в государстве.
Форумчанин (убалтывать соседа, чиновника и пр.) или должностные лица, у которых это в прямых функциональных обязанностях. Для которых это работа. У которых полномочия и рычаги.

Никто за можновладцив их функции не выполнит....
Даже волонтер Арахамия это сразу увидел, что волонтеры не заменят государство, что разница колоссальна, разные уровни.

З.Ы. будивельник предложил *злиться* на неплатящего соседа .... но пересичный предпочитает вместо такого *дельного* совета лучше просто самому не платить :lol:
Можновладци же сами создают такие условия.

Здравомыслящий же человек видит причину в таких управленцах и предъявляет претензии к ним, к их работе.
А не к соседу!!!
Поведение соседа лишь следствие...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22754
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1888 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5008500950105011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14843)
30.12.2019 21:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.