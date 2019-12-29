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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5008500950105011 Додано: Пон 30 гру, 2019 20:39 Ukrainian написав: Питання про те на телевізорі якого розміру найкомфортніше дивитись SD відео ефірного цифрового ТВ в Україні ? Питання про те на телевізорі якого розміру найкомфортніше дивитись SD відео ефірного цифрового ТВ в Україні ?

Менше екран, краще якість. Дивіться по свому оку. Все індивідуально. Але звісно, що великий екран не підходить. Менше екран, краще якість. Дивіться по свому оку. Все індивідуально. Але звісно, що великий екран не підходить. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27247 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1897 раз. Подякували: 2074 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 20:46 Re: Політичні дискусії Козак-характерник написав: До речі вона і є мінікомпом. І можна тюльпанами підключити на старий тв, якщо HDMI немає. До речі вона і є мінікомпом. І можна тюльпанами підключити на старий тв, якщо HDMI немає.

Я прочитал описание и характеристики по вашей ссылке. Вопрос - смысл покупать "миникомп", если есть полноценный комп (ноут)?



Ну а здесь ( https://u.to/bNobFw ) за немного дороже (от 670 грн.) можно взять в 2 раза лучше по параметрам.

У вас 1/8, там 2/16, соотв. и возможности больше, + там отзывы, Хотлайн собирает отзывы из многих источников, соотв. они более-менее объективные.



Здесь видео, как работает такая приставка - https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 9tM6ELA-ZQ Я прочитал описание и характеристики по вашей ссылке. Вопрос - смысл покупать "миникомп", если есть полноценный комп (ноут)?Ну а здесь () за немного дороже (от 670 грн.) можно взять в 2 раза лучше по параметрам.У вас 1/8, там 2/16, соотв. и возможности больше, + там отзывы, Хотлайн собирает отзывы из многих источников, соотв. они более-менее объективные.Здесь видео, как работает такая приставка - yanyura Повідомлень: 5177 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1221 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 20:50 zРадио написав: budivelnik написав: 3 Так як Бюджет Держави+ПФ становлять близько 1 трлн грн - то легко порахувати величину платежів на

а - якщо за базу взяти працюючих то 1 трлн/12 млн працюючих/12місяців=7000 грн на працюючого в місяць

3 Так як Бюджет Держави+ПФ становлять близько 1 трлн грн - то легко порахувати величину платежів наа - якщо за базу взяти працюючих то 1 трлн/12 млн працюючих/12місяців=7000 грн на працюючого в місяць



Сказал тот, кто кичился аккуратностью работы с цифрами



Государственный бюджет = 854 млрд грн.

Местные бюджеты = 603 млрд грн.

Пенсионный фонд (собственные средства) = 231 млрд грн.



Как не комбинируй, угадывая, что конкретно ты имел в виду, 1 трлн никак не получится...



Брать нужно общую налоговую и долговую нагрузку на население - это 1688 млрд грн.



Работающих не 12 млн, а 15,9 млн человек - снова мимо.



Соответственно, если украдут 50%, то ущерб каждого "спонсора" государства составит 1688 млрд * 50% / 15,9 млн = 53000 грн в год, или чуть более 4400 грн в месяц. Вот и считай, сколько это в чашках кофе и пачках сигарет...



Если в расчеты добавить еще 500 млрд грн доходов государственных монополий с тем же предположением о проценте коррупции, то потери на одного экономически активного составят 5700 грн в месяц!



budivelnik написав: Висновок

Якщо і інші точно так само як і я будуть шукати як мінімізувати проблеми які створюємо ми самі собі - розвиток Держави буде йти на порядок швидше

Якщо ж під впливом різних зрадіо ми будемо чекати поки НАШІ проблеми за НАС хтось вирішить - до того часу будемо плавати у власному лайні - а зрадіо з компанією будуть з нас сміятись. ВисновокЯкщо і інші точно так само як і я будуть шукати як мінімізувати проблеми які створюємо ми самі собі - розвиток Держави буде йти на порядок швидшеЯкщо ж під впливом різних зрадіо- до того часу будемо плавати у власному лайні - а зрадіо з компанією будуть з нас сміятись.



Вот как раз из-за олухов, считающих собственные потери от коррупции "карманными", мы и топчемся на месте как общество!



И в принципе на проблему коррупции нельзя смотреть так узко - мы только прямые потери оценили, а косвенные - на порядок, если не два выше! Бизнесмена незаконно нагрули на миллион - он отказался от инвестирования миллиарда...



https://index.minfin.com.ua/labour/unemploy/

http://old.cost.ua/budget/expenditure/ Сказал тот, кто кичился аккуратностью работы с цифрамиГосударственный бюджет = 854 млрд грн.Местные бюджеты = 603 млрд грн.Пенсионный фонд (собственные средства) = 231 млрд грн.Как не комбинируй, угадывая, что конкретно ты имел в виду, 1 трлн никак не получится...Брать нужно общую налоговую и долговую нагрузку на население - это 1688 млрд грн.Работающих не 12 млн, а 15,9 млн человек - снова мимо.Соответственно, если украдут 50%, то ущерб каждого "спонсора" государства составит 1688 млрд * 50% / 15,9 млн = 53000 грн в год, или чуть более 4400 грн в месяц. Вот и считай, сколько это в чашках кофе и пачках сигарет...Если в расчеты добавить еще 500 млрд грн доходов государственных монополий с тем же предположением о проценте коррупции, то потери на одного экономически активного составят 5700 грн в месяц!Вот как раз из-за олухов, считающих собственные потери от коррупции "карманными", мы и топчемся на месте как общество!И в принципе на проблему коррупции нельзя смотреть так узко - мы только прямые потери оценили, а косвенные - на порядок, если не два выше! Бизнесмена незаконно нагрули на миллион - он отказался от инвестирования миллиарда...

Да я уже сто раз обращал внимание на глубокую ошибочность рассмотрения коррупции узко...



Коррупционный барьер (в виде коррумпированных судов, чиновников) блокирует, как развитие рынка (начиная с тех же инвестиций зарубежных) , так и развитие общества (начиная с социальных лифтов).

Не говоря уже об очевидном -- украл (принял неправильное решение) на 100 грн., а ущерба нанес на миллион.





Но предмет уведён в сторону.

Речь-то была о том, кто должен создавать оптимальную и наиболее эффективную систему (системы налогообложения, социалки, дотаций с-х, и т.д.) в государстве.

Форумчанин (убалтывать соседа, чиновника и пр.) или должностные лица, у которых это в прямых функциональных обязанностях. Для которых это работа. У которых полномочия и рычаги.



Никто за можновладцив их функции не выполнит....

Даже волонтер Арахамия это сразу увидел, что волонтеры не заменят государство, что разница колоссальна, разные уровни.



З.Ы. будивельник предложил *злиться* на неплатящего соседа .... но пересичный предпочитает вместо такого *дельного* совета лучше просто самому не платить

Можновладци же сами создают такие условия.



Здравомыслящий же человек видит причину в таких управленцах и предъявляет претензии к ним, к их работе.

А не к соседу!!!

Поведение соседа лишь следствие... Да я уже сто раз обращал внимание на глубокую ошибочность рассмотрения коррупции узко...Коррупционный барьер (в виде коррумпированных судов, чиновников) блокирует, как развитие рынка (начиная с тех же инвестиций зарубежных) , так и развитие общества (начиная с социальных лифтов).Не говоря уже об очевидном -- украл (принял неправильное решение) на 100 грн., а ущерба нанес на миллион.Но предмет уведён в сторону.Речь-то была о том, кто должен создавать оптимальную и наиболее эффективную систему (системы налогообложения, социалки, дотаций с-х, и т.д.) в государстве.Форумчанин (убалтывать соседа, чиновника и пр.) или должностные лица, у которых это в прямых функциональных обязанностях. Для которых это работа. У которых полномочия и рычаги.Никто за можновладцив их функции не выполнит....Даже волонтер Арахамия это сразу увидел, что волонтеры не заменят государство, что разница колоссальна, разные уровни.З.Ы. будивельник предложил *злиться* на неплатящего соседа .... но пересичный предпочитает вместо такого *дельного* совета лучше просто самому не платитьМожновладци же сами создают такие условия.Здравомыслящий же человек видит причину в таких управленцах и предъявляет претензии к ним, к их работе.А не к соседу!!!Поведение соседа лишь следствие... detroytred

Повідомлень: 22754 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5008500950105011 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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