Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:Питання про те на телевізорі якого розміру найкомфортніше дивитись SD відео ефірного цифрового ТВ в Україні ?
Менше екран, краще якість. Дивіться по свому оку. Все індивідуально. Але звісно, що великий екран не підходить.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник написав:До речі вона і є мінікомпом. І можна тюльпанами підключити на старий тв, якщо HDMI немає.
Я прочитал описание и характеристики по вашей ссылке. Вопрос - смысл покупать "миникомп", если есть полноценный комп (ноут)?
Ну а здесь (https://u.to/bNobFw) за немного дороже (от 670 грн.) можно взять в 2 раза лучше по параметрам. У вас 1/8, там 2/16, соотв. и возможности больше, + там отзывы, Хотлайн собирает отзывы из многих источников, соотв. они более-менее объективные.
budivelnik написав:3 Так як Бюджет Держави+ПФ становлять близько 1 трлн грн - то легко порахувати величину платежів на а - якщо за базу взяти працюючих то 1 трлн/12 млн працюючих/12місяців=7000 грн на працюючого в місяць
Сказал тот, кто кичился аккуратностью работы с цифрами
Государственный бюджет = 854 млрд грн. Местные бюджеты = 603 млрд грн. Пенсионный фонд (собственные средства) = 231 млрд грн.
Как не комбинируй, угадывая, что конкретно ты имел в виду, 1 трлн никак не получится...
Брать нужно общую налоговую и долговую нагрузку на население - это 1688 млрд грн.
Работающих не 12 млн, а 15,9 млн человек - снова мимо.
Соответственно, если украдут 50%, то ущерб каждого "спонсора" государства составит 1688 млрд * 50% / 15,9 млн = 53000 грн в год, или чуть более 4400 грн в месяц. Вот и считай, сколько это в чашках кофе и пачках сигарет...
Если в расчеты добавить еще 500 млрд грн доходов государственных монополий с тем же предположением о проценте коррупции, то потери на одного экономически активного составят 5700 грн в месяц!
budivelnik написав:Висновок Якщо і інші точно так само як і я будуть шукати як мінімізувати проблеми які створюємо ми самі собі - розвиток Держави буде йти на порядок швидше Якщо ж під впливом різних зрадіо ми будемо чекати поки НАШІ проблеми за НАС хтось вирішить - до того часу будемо плавати у власному лайні - а зрадіо з компанією будуть з нас сміятись.
Вот как раз из-за олухов, считающих собственные потери от коррупции "карманными", мы и топчемся на месте как общество!
И в принципе на проблему коррупции нельзя смотреть так узко - мы только прямые потери оценили, а косвенные - на порядок, если не два выше! Бизнесмена незаконно нагрули на миллион - он отказался от инвестирования миллиарда...
Да я уже сто раз обращал внимание на глубокую ошибочность рассмотрения коррупции узко...
Коррупционный барьер (в виде коррумпированных судов, чиновников) блокирует, как развитие рынка (начиная с тех же инвестиций зарубежных) , так и развитие общества (начиная с социальных лифтов). Не говоря уже об очевидном -- украл (принял неправильное решение) на 100 грн., а ущерба нанес на миллион.
Но предмет уведён в сторону. Речь-то была о том, кто должен создавать оптимальную и наиболее эффективную систему (системы налогообложения, социалки, дотаций с-х, и т.д.) в государстве. Форумчанин (убалтывать соседа, чиновника и пр.) или должностные лица, у которых это в прямых функциональных обязанностях. Для которых это работа. У которых полномочия и рычаги.
Никто за можновладцив их функции не выполнит.... Даже волонтер Арахамия это сразу увидел, что волонтеры не заменят государство, что разница колоссальна, разные уровни.
З.Ы. будивельник предложил *злиться* на неплатящего соседа .... но пересичный предпочитает вместо такого *дельного* совета лучше просто самому не платить Можновладци же сами создают такие условия.
Здравомыслящий же человек видит причину в таких управленцах и предъявляет претензии к ним, к их работе. А не к соседу!!! Поведение соседа лишь следствие...
Козак-характерник написав:До речі вона і є мінікомпом. І можна тюльпанами підключити на старий тв, якщо HDMI немає.
Я прочитал описание и характеристики по вашей ссылке. Вопрос - смысл покупать "миникомп", если есть полноценный комп (ноут)?
Ну а здесь (https://u.to/bNobFw) за немного дороже (от 670 грн.) можно взять в 2 раза лучше по параметрам. У вас 1/8, там 2/16, соотв. и возможности больше, + там отзывы, Хотлайн собирает отзывы из многих источников, соотв. они более-менее объективные.
Сенс...чисто юзати на медіаконтент, хто осучаснити старий тв хоче. Не займає місця багато. Просто в мене така. Обирав найдешевший бюджетний варіант. Мамі на старий тв, щоб тюльпани були. Тому потужніші характеристики не цікаві. Брав по акціі, чорна пятниця за 599 грн. Все працює ідеально.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 30 гру, 2019 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
detroytred написав: будивельник предложил *злиться* на неплатящего соседа .... но пересичный предпочитает вместо такого *дельного* совета лучше просто самому не платить Можновладци же сами создают такие условия.
Здравомыслящий же человек видит причину в таких управленцах и предъявляет претензии к ним, к их работе. А не к соседу!!! Поведение соседа лишь следствие...
+++
Еще забавно, что budivelnik, по-видимому, не понимает, что у нас нет никаких внешних признаков, по которым мы должны злиться, или, наоборот, восхищаться своим соседом. Хотя в здоровом обществе это признаки быть должны!
Если немец купил себе новенький дорогой Мерседес, то нет сомнений в том, что соответствующий большой вклад он внес и в коллективные копилки, именуемые местным и федеральным бюджетами. А у нас непонятно, то ли это вор, купивший свой Мерседес за наши же налоги (что более вероятно), то ли независимый предприниматель, ведущий дела вбелую (что менее вероятно)...
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 30 гру, 2019 21:52, всього редагувалось 2 разів.