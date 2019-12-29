Додано: Пон 30 гру, 2019 20:50

zРадио написав: budivelnik написав: 3 Так як Бюджет Держави+ПФ становлять близько 1 трлн грн - то легко порахувати величину платежів на

а - якщо за базу взяти працюючих то 1 трлн/12 млн працюючих/12місяців=7000 грн на працюючого в місяць

3 Так як Бюджет Держави+ПФ становлять близько 1 трлн грн - то легко порахувати величину платежів наа - якщо за базу взяти працюючих то 1 трлн/12 млн працюючих/12місяців=7000 грн на працюючого в місяць



Сказал тот, кто кичился аккуратностью работы с цифрами



Государственный бюджет = 854 млрд грн.

Местные бюджеты = 603 млрд грн.

Пенсионный фонд (собственные средства) = 231 млрд грн.



Как не комбинируй, угадывая, что конкретно ты имел в виду, 1 трлн никак не получится...



Брать нужно общую налоговую и долговую нагрузку на население - это 1688 млрд грн.



Работающих не 12 млн, а 15,9 млн человек - снова мимо.



Соответственно, если украдут 50%, то ущерб каждого "спонсора" государства составит 1688 млрд * 50% / 15,9 млн = 53000 грн в год, или чуть более 4400 грн в месяц. Вот и считай, сколько это в чашках кофе и пачках сигарет...



Если в расчеты добавить еще 500 млрд грн доходов государственных монополий с тем же предположением о проценте коррупции, то потери на одного экономически активного составят 5700 грн в месяц!



budivelnik написав: Висновок

Якщо і інші точно так само як і я будуть шукати як мінімізувати проблеми які створюємо ми самі собі - розвиток Держави буде йти на порядок швидше

Якщо ж під впливом різних зрадіо ми будемо чекати поки НАШІ проблеми за НАС хтось вирішить - до того часу будемо плавати у власному лайні - а зрадіо з компанією будуть з нас сміятись. ВисновокЯкщо і інші точно так само як і я будуть шукати як мінімізувати проблеми які створюємо ми самі собі - розвиток Держави буде йти на порядок швидшеЯкщо ж під впливом різних зрадіо- до того часу будемо плавати у власному лайні - а зрадіо з компанією будуть з нас сміятись.



Вот как раз из-за олухов, считающих собственные потери от коррупции "карманными", мы и топчемся на месте как общество!



И в принципе на проблему коррупции нельзя смотреть так узко - мы только прямые потери оценили, а косвенные - на порядок, если не два выше! Бизнесмена незаконно нагрули на миллион - он отказался от инвестирования миллиарда...



https://index.minfin.com.ua/labour/unemploy/

http://old.cost.ua/budget/expenditure/ Сказал тот, кто кичился аккуратностью работы с цифрамиГосударственный бюджет = 854 млрд грн.Местные бюджеты = 603 млрд грн.Пенсионный фонд (собственные средства) = 231 млрд грн.Как не комбинируй, угадывая, что конкретно ты имел в виду, 1 трлн никак не получится...Брать нужно общую налоговую и долговую нагрузку на население - это 1688 млрд грн.Работающих не 12 млн, а 15,9 млн человек - снова мимо.Соответственно, если украдут 50%, то ущерб каждого "спонсора" государства составит 1688 млрд * 50% / 15,9 млн = 53000 грн в год, или чуть более 4400 грн в месяц. Вот и считай, сколько это в чашках кофе и пачках сигарет...Если в расчеты добавить еще 500 млрд грн доходов государственных монополий с тем же предположением о проценте коррупции, то потери на одного экономически активного составят 5700 грн в месяц!Вот как раз из-за олухов, считающих собственные потери от коррупции "карманными", мы и топчемся на месте как общество!И в принципе на проблему коррупции нельзя смотреть так узко - мы только прямые потери оценили, а косвенные - на порядок, если не два выше! Бизнесмена незаконно нагрули на миллион - он отказался от инвестирования миллиарда...

Да я уже сто раз обращал внимание на глубокую ошибочность рассмотрения коррупции узко...Коррупционный барьер (в виде коррумпированных судов, чиновников) блокирует, как развитие рынка (начиная с тех же инвестиций зарубежных) , так и развитие общества (начиная с социальных лифтов).Не говоря уже об очевидном -- украл (принял неправильное решение) на 100 грн., а ущерба нанес на миллион.Но предмет уведён в сторону.Речь-то была о том, кто должен создавать оптимальную и наиболее эффективную систему (системы налогообложения, социалки, дотаций с-х, и т.д.) в государстве.Форумчанин (убалтывать соседа, чиновника и пр.) или должностные лица, у которых это в прямых функциональных обязанностях. Для которых это работа. У которых полномочия и рычаги.Никто за можновладцив их функции не выполнит....Даже волонтер Арахамия это сразу увидел, что волонтеры не заменят государство, что разница колоссальна, разные уровни.З.Ы. будивельник предложил *злиться* на неплатящего соседа .... но пересичный предпочитает вместо такого *дельного* совета лучше просто самому не платитьМожновладци же сами создают такие условия.Здравомыслящий же человек видит причину в таких управленцах и предъявляет претензии к ним, к их работе.А не к соседу!!!Поведение соседа лишь следствие...