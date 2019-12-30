Менше екран, краще якість. Дивіться по свому оку. Все індивідуально. Але звісно, що великий екран не підходить.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 30 гру, 2019 20:39
Менше екран, краще якість. Дивіться по свому оку. Все індивідуально. Але звісно, що великий екран не підходить.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Пон 30 гру, 2019 20:46
Re: Політичні дискусії
Я прочитал описание и характеристики по вашей ссылке. Вопрос - смысл покупать "миникомп", если есть полноценный комп (ноут)?
Ну а здесь (
У вас 1/8, там 2/16, соотв. и возможности больше, + там отзывы, Хотлайн собирает отзывы из многих источников, соотв. они более-менее объективные.
Здесь видео, как работает такая приставка -
Додано: Пон 30 гру, 2019 20:50
Да я уже сто раз обращал внимание на глубокую ошибочность рассмотрения коррупции узко...
Коррупционный барьер (в виде коррумпированных судов, чиновников) блокирует, как развитие рынка (начиная с тех же инвестиций зарубежных) , так и развитие общества (начиная с социальных лифтов).
Не говоря уже об очевидном -- украл (принял неправильное решение) на 100 грн., а ущерба нанес на миллион.
Но предмет уведён в сторону.
Речь-то была о том, кто должен создавать оптимальную и наиболее эффективную систему (системы налогообложения, социалки, дотаций с-х, и т.д.) в государстве.
Форумчанин (убалтывать соседа, чиновника и пр.) или должностные лица, у которых это в прямых функциональных обязанностях. Для которых это работа. У которых полномочия и рычаги.
Никто за можновладцив их функции не выполнит....
Даже волонтер Арахамия это сразу увидел, что волонтеры не заменят государство, что разница колоссальна, разные уровни.
З.Ы. будивельник предложил *злиться* на неплатящего соседа .... но пересичный предпочитает вместо такого *дельного* совета лучше просто самому не платить
Можновладци же сами создают такие условия.
Здравомыслящий же человек видит причину в таких управленцах и предъявляет претензии к ним, к их работе.
А не к соседу!!!
Поведение соседа лишь следствие...
Додано: Пон 30 гру, 2019 21:11
Сенс...чисто юзати на медіаконтент, хто осучаснити старий тв хоче. Не займає місця багато. Просто в мене така. Обирав найдешевший бюджетний варіант. Мамі на старий тв, щоб тюльпани були. Тому потужніші характеристики не цікаві. Брав по акціі, чорна пятниця за 599 грн. Все працює ідеально.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 30 гру, 2019 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Пон 30 гру, 2019 21:38
Лучшим вариантом для тебя будет "устройство вывода" размером 5-8 дюймов по диагонали - книга. Бумажная, или электронная, неважно - подойдет любая...
Додано: Пон 30 гру, 2019 21:51
+++
Еще забавно, что budivelnik, по-видимому, не понимает, что у нас нет никаких внешних признаков, по которым мы должны злиться, или, наоборот, восхищаться своим соседом. Хотя в здоровом обществе это признаки быть должны!
Если немец купил себе новенький дорогой Мерседес, то нет сомнений в том, что соответствующий большой вклад он внес и в коллективные копилки, именуемые местным и федеральным бюджетами. А у нас непонятно, то ли это вор, купивший свой Мерседес за наши же налоги (что более вероятно), то ли независимый предприниматель, ведущий дела вбелую (что менее вероятно)...
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 30 гру, 2019 21:52, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 30 гру, 2019 21:52
Додано: Пон 30 гру, 2019 22:42
1 Я працюю на загальному
2 На єдиному працює моя дружина і один з моїх синів
3 Я не закликаю всіх платити по максимуму.в той час коли сусід не платить взагалі...
Я закликаю всіх платити на 10% більше ніж в середньому по Державі...
Тоді розвиток Держави буде йти на 10% швидше ніж йде зараз
4 Не даремно пропонував усім порахувати
Скільки платить він з дружиною і скільки в той самий момент отримують його батьки і його діти....
Хто може сказати що він це зробив і викласти сюди результати цих підрахунків?
При чому я не проти ,щоб той хто це зробить врахував і не прямі податки(акциз на тютюн-алкголь-пальне-енергоносії для житла)
Чомусь за два роки з моменту цих моїх пропозицій - ніхто так і не ризикнув...
А може ризикнуло багато???.... Але побачило що результати не в їх користь .а тому й не змогло викласти ці підрахунки.
5 Невже Ви не розумієте
Як тільки Ви реально побачите скільки платите і скільки отримуєте - Вам відразу(як мінімум 80%) , прийдеться повністю переглянути свої істеричні викрики(переконання) про те що ви на білому коні-а всі крадуть...
Бо вийде,що найбільше якраз Держава тратить на тих хто кричить,але нічого для Держави не робить.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 30 гру, 2019 22:46
От і виходить
Ні ви ,ні інші зрадофіли - не мають зеленого поняття про те чи краде той хто їздить на мерсі, але при цьому вважають що всі корупціонери?
Чомусь такий як я,не їздить на мерсі ,але при цьому платить десятки тисяч гривень щомісяця до Держбюджету (не маючи жодного відношення до тендерів і держзамовлень) - не маю нічого проти премій Коболєва...
Не має нічого проти мільярдів Порошенка....
А якийсь найнятий чи то клєрк,чи то ольгінець - вже разів сто встиг всіх облити брудом.
Цікаво чому?
Може тому що я сам створюючи знаю як це важко
а він сидячи найнятим-вважає що йому всі винні бо він спец....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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