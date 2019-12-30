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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 50095010501150125013> Додано: Пон 30 гру, 2019 20:39 Ukrainian написав: Питання про те на телевізорі якого розміру найкомфортніше дивитись SD відео ефірного цифрового ТВ в Україні ? Питання про те на телевізорі якого розміру найкомфортніше дивитись SD відео ефірного цифрового ТВ в Україні ?

Менше екран, краще якість. Дивіться по свому оку. Все індивідуально. Але звісно, що великий екран не підходить. Менше екран, краще якість. Дивіться по свому оку. Все індивідуально. Але звісно, що великий екран не підходить. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27248 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1897 раз. Подякували: 2074 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 20:46 Re: Політичні дискусії Козак-характерник написав: До речі вона і є мінікомпом. І можна тюльпанами підключити на старий тв, якщо HDMI немає. До речі вона і є мінікомпом. І можна тюльпанами підключити на старий тв, якщо HDMI немає.

Я прочитал описание и характеристики по вашей ссылке. Вопрос - смысл покупать "миникомп", если есть полноценный комп (ноут)?



Ну а здесь ( https://u.to/bNobFw ) за немного дороже (от 670 грн.) можно взять в 2 раза лучше по параметрам.

У вас 1/8, там 2/16, соотв. и возможности больше, + там отзывы, Хотлайн собирает отзывы из многих источников, соотв. они более-менее объективные.



Здесь видео, как работает такая приставка - https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 9tM6ELA-ZQ Я прочитал описание и характеристики по вашей ссылке. Вопрос - смысл покупать "миникомп", если есть полноценный комп (ноут)?Ну а здесь () за немного дороже (от 670 грн.) можно взять в 2 раза лучше по параметрам.У вас 1/8, там 2/16, соотв. и возможности больше, + там отзывы, Хотлайн собирает отзывы из многих источников, соотв. они более-менее объективные.Здесь видео, как работает такая приставка - yanyura Повідомлень: 5177 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1221 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 20:50 zРадио написав: budivelnik написав: 3 Так як Бюджет Держави+ПФ становлять близько 1 трлн грн - то легко порахувати величину платежів на

а - якщо за базу взяти працюючих то 1 трлн/12 млн працюючих/12місяців=7000 грн на працюючого в місяць

3 Так як Бюджет Держави+ПФ становлять близько 1 трлн грн - то легко порахувати величину платежів наа - якщо за базу взяти працюючих то 1 трлн/12 млн працюючих/12місяців=7000 грн на працюючого в місяць



Сказал тот, кто кичился аккуратностью работы с цифрами



Государственный бюджет = 854 млрд грн.

Местные бюджеты = 603 млрд грн.

Пенсионный фонд (собственные средства) = 231 млрд грн.



Как не комбинируй, угадывая, что конкретно ты имел в виду, 1 трлн никак не получится...



Брать нужно общую налоговую и долговую нагрузку на население - это 1688 млрд грн.



Работающих не 12 млн, а 15,9 млн человек - снова мимо.



Соответственно, если украдут 50%, то ущерб каждого "спонсора" государства составит 1688 млрд * 50% / 15,9 млн = 53000 грн в год, или чуть более 4400 грн в месяц. Вот и считай, сколько это в чашках кофе и пачках сигарет...



Если в расчеты добавить еще 500 млрд грн доходов государственных монополий с тем же предположением о проценте коррупции, то потери на одного экономически активного составят 5700 грн в месяц!



budivelnik написав: Висновок

Якщо і інші точно так само як і я будуть шукати як мінімізувати проблеми які створюємо ми самі собі - розвиток Держави буде йти на порядок швидше

Якщо ж під впливом різних зрадіо ми будемо чекати поки НАШІ проблеми за НАС хтось вирішить - до того часу будемо плавати у власному лайні - а зрадіо з компанією будуть з нас сміятись. ВисновокЯкщо і інші точно так само як і я будуть шукати як мінімізувати проблеми які створюємо ми самі собі - розвиток Держави буде йти на порядок швидшеЯкщо ж під впливом різних зрадіо- до того часу будемо плавати у власному лайні - а зрадіо з компанією будуть з нас сміятись.



Вот как раз из-за олухов, считающих собственные потери от коррупции "карманными", мы и топчемся на месте как общество!



И в принципе на проблему коррупции нельзя смотреть так узко - мы только прямые потери оценили, а косвенные - на порядок, если не два выше! Бизнесмена незаконно нагрули на миллион - он отказался от инвестирования миллиарда...



https://index.minfin.com.ua/labour/unemploy/

http://old.cost.ua/budget/expenditure/ Сказал тот, кто кичился аккуратностью работы с цифрамиГосударственный бюджет = 854 млрд грн.Местные бюджеты = 603 млрд грн.Пенсионный фонд (собственные средства) = 231 млрд грн.Как не комбинируй, угадывая, что конкретно ты имел в виду, 1 трлн никак не получится...Брать нужно общую налоговую и долговую нагрузку на население - это 1688 млрд грн.Работающих не 12 млн, а 15,9 млн человек - снова мимо.Соответственно, если украдут 50%, то ущерб каждого "спонсора" государства составит 1688 млрд * 50% / 15,9 млн = 53000 грн в год, или чуть более 4400 грн в месяц. Вот и считай, сколько это в чашках кофе и пачках сигарет...Если в расчеты добавить еще 500 млрд грн доходов государственных монополий с тем же предположением о проценте коррупции, то потери на одного экономически активного составят 5700 грн в месяц!Вот как раз из-за олухов, считающих собственные потери от коррупции "карманными", мы и топчемся на месте как общество!И в принципе на проблему коррупции нельзя смотреть так узко - мы только прямые потери оценили, а косвенные - на порядок, если не два выше! Бизнесмена незаконно нагрули на миллион - он отказался от инвестирования миллиарда...

Да я уже сто раз обращал внимание на глубокую ошибочность рассмотрения коррупции узко...



Коррупционный барьер (в виде коррумпированных судов, чиновников) блокирует, как развитие рынка (начиная с тех же инвестиций зарубежных) , так и развитие общества (начиная с социальных лифтов).

Не говоря уже об очевидном -- украл (принял неправильное решение) на 100 грн., а ущерба нанес на миллион.





Но предмет уведён в сторону.

Речь-то была о том, кто должен создавать оптимальную и наиболее эффективную систему (системы налогообложения, социалки, дотаций с-х, и т.д.) в государстве.

Форумчанин (убалтывать соседа, чиновника и пр.) или должностные лица, у которых это в прямых функциональных обязанностях. Для которых это работа. У которых полномочия и рычаги.



Никто за можновладцив их функции не выполнит....

Даже волонтер Арахамия это сразу увидел, что волонтеры не заменят государство, что разница колоссальна, разные уровни.



З.Ы. будивельник предложил *злиться* на неплатящего соседа .... но пересичный предпочитает вместо такого *дельного* совета лучше просто самому не платить

Можновладци же сами создают такие условия.



Здравомыслящий же человек видит причину в таких управленцах и предъявляет претензии к ним, к их работе.

А не к соседу!!!

Поведение соседа лишь следствие... Да я уже сто раз обращал внимание на глубокую ошибочность рассмотрения коррупции узко...Коррупционный барьер (в виде коррумпированных судов, чиновников) блокирует, как развитие рынка (начиная с тех же инвестиций зарубежных) , так и развитие общества (начиная с социальных лифтов).Не говоря уже об очевидном -- украл (принял неправильное решение) на 100 грн., а ущерба нанес на миллион.Но предмет уведён в сторону.Речь-то была о том, кто должен создавать оптимальную и наиболее эффективную систему (системы налогообложения, социалки, дотаций с-х, и т.д.) в государстве.Форумчанин (убалтывать соседа, чиновника и пр.) или должностные лица, у которых это в прямых функциональных обязанностях. Для которых это работа. У которых полномочия и рычаги.Никто за можновладцив их функции не выполнит....Даже волонтер Арахамия это сразу увидел, что волонтеры не заменят государство, что разница колоссальна, разные уровни.З.Ы. будивельник предложил *злиться* на неплатящего соседа .... но пересичный предпочитает вместо такого *дельного* совета лучше просто самому не платитьМожновладци же сами создают такие условия.Здравомыслящий же человек видит причину в таких управленцах и предъявляет претензии к ним, к их работе.А не к соседу!!!Поведение соседа лишь следствие... detroytred

Повідомлень: 22755 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 21:11 yanyura написав: Козак-характерник написав: До речі вона і є мінікомпом. І можна тюльпанами підключити на старий тв, якщо HDMI немає. До речі вона і є мінікомпом. І можна тюльпанами підключити на старий тв, якщо HDMI немає.

Я прочитал описание и характеристики по вашей ссылке. Вопрос - смысл покупать "миникомп", если есть полноценный комп (ноут)?



Ну а здесь ( https://u.to/bNobFw ) за немного дороже (от 670 грн.) можно взять в 2 раза лучше по параметрам.

У вас 1/8, там 2/16, соотв. и возможности больше, + там отзывы, Хотлайн собирает отзывы из многих источников, соотв. они более-менее объективные.



Здесь видео, как работает такая приставка - https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 9tM6ELA-ZQ Я прочитал описание и характеристики по вашей ссылке. Вопрос - смысл покупать "миникомп", если есть полноценный комп (ноут)?Ну а здесь () за немного дороже (от 670 грн.) можно взять в 2 раза лучше по параметрам.У вас 1/8, там 2/16, соотв. и возможности больше, + там отзывы, Хотлайн собирает отзывы из многих источников, соотв. они более-менее объективные.Здесь видео, как работает такая приставка -

Сенс...чисто юзати на медіаконтент, хто осучаснити старий тв хоче. Не займає місця багато. Просто в мене така. Обирав найдешевший бюджетний варіант. Мамі на старий тв, щоб тюльпани були. Тому потужніші характеристики не цікаві. Брав по акціі, чорна пятниця за 599 грн. Все працює ідеально. Сенс...чисто юзати на медіаконтент, хто осучаснити старий тв хоче. Не займає місця багато. Просто в мене така. Обирав найдешевший бюджетний варіант. Мамі на старий тв, щоб тюльпани були. Тому потужніші характеристики не цікаві. Брав по акціі, чорна пятниця за 599 грн. Все працює ідеально. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 30 гру, 2019 21:14, всього редагувалось 1 раз. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27248 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1897 раз. Подякували: 2074 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 21:14 Schmit

Повідомлень: 840 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 21:38 Ukrainian написав: З 20 січня в Україні відключають безкоштовні українські супутникові канали

Який розмір телевізора оптимальний для перегляду ефірної цифри ?

З 20 січня в Україні відключають безкоштовні українські супутникові каналиЯкий розмір телевізора оптимальний для перегляду ефірної цифри ?



Лучшим вариантом для тебя будет "устройство вывода" размером 5-8 дюймов по диагонали - книга. Бумажная, или электронная, неважно - подойдет любая... Лучшим вариантом для тебя будет "устройство вывода" размером 5-8 дюймов по диагонали - книга. Бумажная, или электронная, неважно - подойдет любая... zРадио

Повідомлень: 4518 З нами з: 02.05.18 Подякував: 867 раз. Подякували: 2008 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 21:51 detroytred написав: будивельник предложил *злиться* на неплатящего соседа .... но пересичный предпочитает вместо такого *дельного* совета лучше просто самому не платить

Можновладци же сами создают такие условия.



Здравомыслящий же человек видит причину в таких управленцах и предъявляет претензии к ним, к их работе.

А не к соседу!!!

Поведение соседа лишь следствие... будивельник предложил *злиться* на неплатящего соседа .... но пересичный предпочитает вместо такого *дельного* совета лучше просто самому не платитьМожновладци же сами создают такие условия.Здравомыслящий же человек видит причину в таких управленцах и предъявляет претензии к ним, к их работе.А не к соседу!!!Поведение соседа лишь следствие...



+++



Еще забавно, что budivelnik, по-видимому, не понимает, что у нас нет никаких внешних признаков, по которым мы должны злиться, или, наоборот, восхищаться своим соседом. Хотя в здоровом обществе это признаки быть должны!



Если немец купил себе новенький дорогой Мерседес, то нет сомнений в том, что соответствующий большой вклад он внес и в коллективные копилки, именуемые местным и федеральным бюджетами. А у нас непонятно, то ли это вор, купивший свой Мерседес за наши же налоги (что более вероятно), то ли независимый предприниматель, ведущий дела вбелую (что менее вероятно)... +++Еще забавно, что, по-видимому, не понимает, что у нас нет никаких внешних признаков, по которым мы должны злиться, или, наоборот, восхищаться своим соседом. Хотя в здоровом обществе это признаки быть должны!Если немец купил себе новенький дорогой Мерседес, то нет сомнений в том, что соответствующий большой вклад он внес и в коллективные копилки, именуемые местным и федеральным бюджетами. А у нас непонятно, то ли это вор, купивший свой Мерседес за наши же налоги (что более вероятно), то ли независимый предприниматель, ведущий дела вбелую (что менее вероятно)... Востаннє редагувалось zРадио в Пон 30 гру, 2019 21:52, всього редагувалось 2 разів. zРадио

Повідомлень: 4518 З нами з: 02.05.18 Подякував: 867 раз. Подякували: 2008 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 21:52 Ukrainian написав: З 20 січня в Україні відключають безкоштовні українські супутникові канали

Який розмір телевізора оптимальний для перегляду ефірної цифри ?

З 20 січня в Україні відключають безкоштовні українські супутникові каналиЯкий розмір телевізора оптимальний для перегляду ефірної цифри ?

Тот же, что и для спутника. Тот же, что и для спутника. M-A-X Повідомлень: 1689 З нами з: 08.10.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 22:42 yanyura написав: budivelnik

Вы как-то писали, что работаете на едином налоге (в отличие от вашей жены), т.к. если будете честно платить все налоги, то окажетесь в худшем положении, чем конкуренты и прогорите.

Теперь вы пишете:

Якщо і інші точно так само як і я будуть шукати як мінімізувати проблеми які створюємо ми самі собі - розвиток Держави буде йти на порядок швидше Похоже, вам крестик мешает одеть трусы. Вы как-то писали, что работаете на едином налоге (в отличие от вашей жены), т.к. если будете честно платить все налоги, то окажетесь в худшем положении, чем конкуренты и прогорите.Теперь вы пишете:Похоже, вам крестик мешает одеть трусы. 1 Я працюю на загальному

2 На єдиному працює моя дружина і один з моїх синів

3 Я не закликаю всіх платити по максимуму.в той час коли сусід не платить взагалі...

Я закликаю всіх платити на 10% більше ніж в середньому по Державі...

Тоді розвиток Держави буде йти на 10% швидше ніж йде зараз

4 Не даремно пропонував усім порахувати

Скільки платить він з дружиною і скільки в той самий момент отримують його батьки і його діти....

Хто може сказати що він це зробив і викласти сюди результати цих підрахунків?

При чому я не проти ,щоб той хто це зробить врахував і не прямі податки(акциз на тютюн-алкголь-пальне-енергоносії для житла)



Чомусь за два роки з моменту цих моїх пропозицій - ніхто так і не ризикнув...

А може ризикнуло багато???.... Але побачило що результати не в їх користь .а тому й не змогло викласти ці підрахунки.



5 Невже Ви не розумієте

Як тільки Ви реально побачите скільки платите і скільки отримуєте - Вам відразу(як мінімум 80%) , прийдеться повністю переглянути свої істеричні викрики(переконання) про те що ви на білому коні-а всі крадуть...

Бо вийде,що найбільше якраз Держава тратить на тих хто кричить,але нічого для Держави не робить. 1 Я працюю на загальному2 На єдиному працює моя дружина і один з моїх синів3 Я не закликаю всіх платити по максимуму.в той час коли сусід не платить взагалі...Я закликаю всіх платити на 10% більше ніж в середньому по Державі...Тоді розвиток Держави буде йти на 10% швидше ніж йде зараз4 Не даремно пропонував усім порахуватиСкільки платить він з дружиною і скільки в той самий момент отримують його батьки і його діти....Хто може сказати що він це зробив і викласти сюди результати цих підрахунків?При чому я не проти ,щоб той хто це зробить врахував і не прямі податки(акциз на тютюн-алкголь-пальне-енергоносії для житла)Чомусь за два роки з моменту цих моїх пропозицій - ніхто так і не ризикнув...А може ризикнуло багато???.... Але побачило що результати не в їх користь .а тому й не змогло викласти ці підрахунки.5 Невже Ви не розумієтеЯк тільки Ви реально побачите скільки платите і скільки отримуєте - Вам відразу(як мінімум 80%) , прийдеться повністю переглянути свої істеричні викрики(переконання) про те що ви на білому коні-а всі крадуть...Бо вийде,що найбільше якраз Держава тратить на тих хто кричить,але нічого для Держави не робить. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21729 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 22:46 zРадио написав: detroytred написав: будивельник предложил *злиться* на неплатящего соседа .... но пересичный предпочитает вместо такого *дельного* совета лучше просто самому не платить

Можновладци же сами создают такие условия.

Здравомыслящий же человек видит причину в таких управленцах и предъявляет претензии к ним, к их работе.

А не к соседу!!!

Поведение соседа лишь следствие... будивельник предложил *злиться* на неплатящего соседа .... но пересичный предпочитает вместо такого *дельного* совета лучше просто самому не платитьМожновладци же сами создают такие условия.Здравомыслящий же человек видит причину в таких управленцах и предъявляет претензии к ним, к их работе.А не к соседу!!!Поведение соседа лишь следствие... +++

Еще забавно, что budivelnik, по-видимому, не понимает, что у нас нет никаких внешних признаков, по которым мы должны злиться, или, наоборот, восхищаться своим соседом. Хотя в здоровом обществе это признаки быть должны!



Если немец купил себе новенький дорогой Мерседес, то нет сомнений в том, что соответствующий большой вклад он внес и в коллективные копилки, именуемые местным и федеральным бюджетами. А у нас непонятно, то ли это вор, купивший свой Мерседес за наши же налоги (что более вероятно), то ли независимый предприниматель, ведущий дела вбелую (что менее вероятно)... +++Еще забавно, что, по-видимому, не понимает, что у нас нет никаких внешних признаков, по которым мы должны злиться, или, наоборот, восхищаться своим соседом. Хотя в здоровом обществе это признаки быть должны!Если немец купил себе новенький дорогой Мерседес, то нет сомнений в том, что соответствующий большой вклад он внес и в коллективные копилки, именуемые местным и федеральным бюджетами. А у нас непонятно, то ли это вор, купивший свой Мерседес за наши же налоги (что более вероятно), то ли независимый предприниматель, ведущий дела вбелую (что менее вероятно)... От і виходить

Ні ви ,ні інші зрадофіли - не мають зеленого поняття про те чи краде той хто їздить на мерсі, але при цьому вважають що всі корупціонери?

Чомусь такий як я,не їздить на мерсі ,але при цьому платить десятки тисяч гривень щомісяця до Держбюджету (не маючи жодного відношення до тендерів і держзамовлень) - не маю нічого проти премій Коболєва...

Не має нічого проти мільярдів Порошенка....

А якийсь найнятий чи то клєрк,чи то ольгінець - вже разів сто встиг всіх облити брудом.



Цікаво чому?

Може тому що я сам створюючи знаю як це важко

а він сидячи найнятим-вважає що йому всі винні бо він спец.... От і виходитьНі ви ,ні інші зрадофіли - не мають зеленого поняття про те чи краде той хто їздить на мерсі, але при цьому вважають що всі корупціонери?Чомусь такий як я,не їздить на мерсі ,але при цьому платить десятки тисяч гривень щомісяця до Держбюджету (не маючи жодного відношення до тендерів і держзамовлень) - не маю нічого проти премій Коболєва...Не має нічого проти мільярдів Порошенка....А якийсь найнятий чи то клєрк,чи то ольгінець - вже разів сто встиг всіх облити брудом.Цікаво чому?Може тому що я сам створюючи знаю як це важкоа він сидячи найнятим-вважає що йому всі винні бо він спец.... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21729 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2194 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 50095010501150125013> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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