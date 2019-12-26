Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:От і виходить Ні ви ,ні інші зрадофіли - не мають зеленого поняття про те чи краде той хто їздить на мерсі, але при цьому вважають що всі корупціонери?
А тут не нужно быть семи пядей во лбу - достаточно сравнить объемы продаж премиальных авто в стране с количеством людей, декларирующих доходы выше 100 тыс долларов.
Очевидно, что первых не может быть в десятки раз больше, чем вторых. Но по факту - есть
budivelnik написав:Чомусь такий як я,не їздить на мерсі ,але при цьому платить десятки тисяч гривень щомісяця до Держбюджету (не маючи жодного відношення до тендерів і держзамовлень) - не маю нічого проти премій Коболєва... Не має нічого проти мільярдів Порошенка....
Ты не имеешь претензий ни к чему, что связано с Порошенко. Ты - политически ангажированный человек. А может быть даже идеологически... И я уже объяснял этот феномен. 8% хоть хлебом не корми, но дай послушать гадости о северном соседе... Фактически, ты сам признавал в споре по транзиту, что ситуация, в которой у нас сдохнет корова, а у РФ - две, тебя всецело устраивает...
budivelnik написав:От і виходить що в середньому збирають 7000 грн на працюючого 4 Середня витрата Держави на три покоління
А не думаете, что государство в целом также распоряжается, кроме собранного в виде налогов: а) внешними заимствованиями, которые подлежат возврату из будущих доходов; б) вынутыми из карманов граждан и бизнеса деньгами с помощью печатного станка (увеличение денежной массы, и, как следствие, обесценивание заработанных ранее накоплений); в) доходами от торговли всякими бумажками, которые это же государство определило как обязательные к покупке как для граждан, так и для бизнеса? А в коррупционные расходы на одного гражданина включить также эти бумажки, упомянутые выше (значительная часть из них наверняка имеет в своей окончательной стоимости коррупционную составляющую, а затраты, в конечном итоге, оплачивает потребитель)?
В ноябре-декабре в Укробонпроме прошло ряд назначений на руководящие должности в Житомирский бронетанковый завод, Харьковское конструкторское бюро Морозовского машиностроения, Киевский бронетанковый завод, 410 Завод гражданской авиации, Зоря-Машпроект и Малышевский завод.
Как оказалось, кандидаты были отобраны при активном участии посольств США, Франции и Великобритании. Об этом прямо сообщили активисты движения NAKO
NAKO – это зарегистрированная общественная организация в Украине, сидящая на гранте фонда Сороса. Бюджет около полутора миллиона гривен. Название целевого проекта финансирования звучит так: «Обеспечение работы НАКО и содействие реформы в секторе безопасности и обороны. Проведение общественного контроля реформы государственных оборонных структур»
Это к тому, что когда будете читать релизы, что Укроборонпром реформируют, да еще и при участии общественности, помните – вранье. Там представитель посольств и соросята.
PS Заря Машпроект - это технологический лидер украинской промышленности (газовые турбины), сверхприбыльную работу которого первым делом заблокировали и целенаправленно уничтожают американцы, как элемент общего с РФ производственного комплекса ВПК (судостроение). Согласно воплощаемому штатами украинскому варианту плана Моргентау
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Законопроект предполагал, что полномочия нардепа могут быть прекращены, если: депутат вышел из гражданства Украины или выехал на постоянное проживание за границу; суд установил, что депутат занимался "кнопкодавством"; депутат отсутствовал без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитета в течение одной сессии (по решению Верховного суда).
Итоговый документ по газу в Вене Витренко не подписал. Макогон улетел в Брюссель резервировать мощности словацкого оператора.
Белорусь не подписала договор о транзите газа через свою территорию
В начале cледующего года нашей группой, совместно с американским и латвийскими социологическими агентствами [по условиям договора названия и условия финансирования не разглашаются] будет проводится достаточно серьезное социологическое исследование по американской социологической технологии "social mood profile". К политике прямо это отношение не имеет, это действительно "социальный срез настроений общества". Во-первых - это нужно нам для понимания приоритетов работы. Во-вторых мы обязуемся без всякой коррекции огласить его результаты. Может это и поможет чем то стране, идущей неизвестно куда.
Основное ноу-хау этого обмена. Из 81 выставленного на обмен бандитами ОРДЛО, 5 человек вообще не арестовывалось. Их просто объявили задержанными и сплавили на обмен. Во время процедуры "обмена" они просто заявили что остаются в ОРДЛО.
Стресс-тесты НБУ показали интересную картину самым большой дефицит капитала наблюдается в двух госбанках Ощадбанку (21,1 млрд грн) та Укрексімбанку (12,2 млрд грн) 29.12.2019 г.
Вчера вечером Разумков буквально умолял Зеленского остановить выдачу "беркутовцев" на обмен.
По тому что делает и как аргументирует действия прокуратуры Рябошапка можно сделать четкий вывод, что все это происходит по чужому сценарию. Рябошапка просто статист выполняющий, что скажут. Он даже не способен юридически аргументировать свои действия. Ни в Уголовно-процессуальном. ни в Уголовном кодексе нет такого основания как "обмен", для изменения меры пресечения. Кроме того, если они отпускаются судом "под личное обязательство" , то в решении суда должно быть указано их обусловленное место пребывания в Украине. Если после этого какие то бы ни было государственные органы участвуют в нарушении этих требований - это либо "похищение человека", либо "содействие укрывательству обвиняемого".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
budivelnik написав:От і виходить Ні ви ,ні інші зрадофіли - не мають зеленого поняття про те чи краде той хто їздить на мерсі, але при цьому вважають що всі корупціонери?
А тут не нужно быть семи пядей во лбу - достаточно сравнить объемы продаж премиальных авто в стране с количеством людей, декларирующих доходы выше 100 тыс долларов.
Очевидно, что первых не может быть в десятки раз больше, чем вторых. Но по факту - есть
В этом случае будивельник *забыл* посчитать-сравнить))
Это уж точно не нужно иметь семь пядей во лбу... Мне недавно ... (должностное лицо) бригады на А4 за пять минут схемку набросал - кто в бригаде и как коррупционирует, начиная с комбрига... И эту схему он и сбу-шникам в нос тыкал, и прокуратуре... Так эти *бедолаги* шарахаются, боятся её даже в руки брать, отшучиваются и убегают.
Все кто в данной области любой всё знают. Как ЗЕ и спиртовики ... смеющийся зал, когда попросил назвать фамилии.
Будивельник отморозился, ограничившись Вашим примером, имевшим совсем иной смысл.
Помните декларации ... и что в итоге. Потому что нет нормальной реакции власти.
investorkiev написав:Почему низшие сословия в Украине не допускают к выборам
Любой политолог в Украине быстро пояснит вам, что нынешняя ВР состоит из нескольких центров влияния, каждый из которых не имеет никакого отношения собственно к самому обществу, которое эту ВР и избрало. Эти центры влияния отстаивают интересы узких групп : Коломойского, Авакова, Зеленского-Богдана, Ахметова, транснациональных компаний, Медведчука-Путина.
Говоря проще, наша ВР - это представительский орган высших сословий,в котором происходит борьба за экономические ресурсы между противоборствующими группировками.
Самое многочисленное ( 80%) низшее сословие украинцев- охлос,- формально допущено к голосованию только за представителей высших сословий. Такое положение естественно , потому что в сословном государстве, коим и является Украина, низшие сословия никогда не допускаются к управлению.
А почему не допускаются? А что было бы , если бы охлосу реально дали возможность избирать депутатов из своей среды? Были ли в истории случаи ,чтобы в сословном обществе низшие сословия избирали в парламент своих представителей?
В чистом виде не было, но наиболее близко такой случай имел место , как ни странно, в .... царской России во время выборов в первую Государственную Думу в 1906г. Под давлением революционных настроений Николай -II был вынужден даровать Конституцию и всеобщее избирательное право для всех сословий. Что из этого вышло наиболее красочно описал в своим мемуарах С.Е.Крыжановский:
"Достаточно было пообглядеться среди пестрой толпы «депутатов» — а мне приходилось проводить среди них в коридорах и в саду Таврического дворца целые дни, — чтобы проникнуться ужасом при виде того, что представляло собою первое Русское представительное собрание. Это было собрание дикарей!
Казалось, что Русская Земля послала в Петербург все, что было в ней дикого, полного зависти и злобы. Если исходить из мысли, что эти люди действительно представляли собою народ и его «сокровенные чаяния», то надо было признать, что Россия, еще по крайней мере сто лет, могла держаться только силою внешнего принуждения, а не внутреннего сцепления, и единственный спасительный для нее режим был бы просвещенный абсолютизм.
Попытка опереть государственный порядок на «воле народа» была явно обречена на провал, ибо сознание государственности, а тем более единой государственности, совершенно стушевывалось в этой массе под социальной враждой и классовыми вожделениями, а вернее и совершенно отсутствовало. Надежда на интеллигенцию и ее культурное влияние тоже теряла почву. Интеллигенция в Думе была сравнительно малочисленна и явно пасовала пред кипучей энергией черной массы. Она верила в силу хороших слов, отстаивала идеалы, массам совершенно чуждые и ненужные, и была способна служить лишь трамплином для революции, но не созидающей силой.Отношение членов Думы из крестьян к своим обязанностям было весьма своеобразно. В Думу они приводили нахлынувших вслед за ними ходоков по разным делам, которых сажали в кресла, откуда приставам Думы было немало труда их выдворять.
Полиция задержала как-то на улице у Таврического дворца двух крестьян, продававших входные во Дворец билеты. Оба оказались членами Думы, о чем и было доведено до сведения ее Председателя.Некоторые из членов Думы с места же занялись революционной пропагандой на заводах, стали устраивать уличные демонстрации, науськивать толпу на полицию и т. п. Во время одной из таких демонстраций на Лиговке был избит предводительствовавший толпой буянов Михайличенко, член Думы из горнорабочих Юга. На следующий день он явился в заседание и принял участие в обсуждении предъявленного по этому поводу запроса с лицом, повязанным тряпками так, что видны были только нос и глаза.
Члены Думы крестьяне пьянствовали по трактирам и скандалили, ссылаясь при попытках унять их на свою неприкосновенность. Полиция была первое время в большом смущении, не зная, что можно и чего нельзя в подобных случаях делать. В одном таком случае сомнения разрешила баба, хозяйка трактира, которая в ответ на ссылку пьяного депутата на его неприкосновенность нахлестала его по роже, приговаривая: «Для меня ты, с***, вполне прикосновенен», — и выкинула за дверь. Привлеченный шумом околоточный надзиратель, видевший эту сцену, составил все же протокол об оскорблении бабой должностного лица, каковым он признал члена Думы. Большие демонстрации устроены были на похоронах члена Думы (фамилию забыл), скончавшегося в белой горячке от пьянства; в надгробных речах он именовался «борцом, павшим на славном посту».О некоторых членах Думы стали вдогонку поступать приговоры волостных и иных судов, коими они были осуждены за мелкие кражи и мошенничества: один за кражу свиньи, другой — кошелька и т. п.
Вообще количество членов Первой думы, главным образом крестьян, которые, благодаря небрежному составлению списков избирателей и выборщиков, оказались осужденными ранее за корыстные преступления, — лишавшие участия в выборах, — или впоследствии в течение первого года после роспуска Думы, превысило, по собранным Министерством Внутренних Дел сведениям, сорок человек, то есть около восьми процентов всего состава Думы»
Разумеется , через несколько месяцев Николай -II в ужасе распустил Думу и предложил Столыпину управлять страной декретами правительства.
Приблизительно такой же стала бы и наша ВР, если бы охлосу реально разрешили выбирать своих депутатов. Там были бы парасюки, зверобои, слелопыты и прочие чингачгуки, которые за 3-4 месяца могли бы полностью развалить всю страну.
Всеобщего избирательного права в Украине , конечно, нет и еще не скоро будет. Бедным людям дали его пока формально и даром, - они за него не боролись 300 лет , как в Европе, не проливали кровь, поэтому они это право и не ценят, продавая его за килограммам гречки. Бедным людям еще придется завоевать себе реальное право выбирать и право принимать участие в управлении государством.
Первые 8 созывов худо бедно еще можно отнести к полупрофессиональному парламенту, но начиная на с 2014 года колчество мутной пены начало превышать разумные пределы. Нищий казак Гаврилюк на Мерседесе , псих Парасюк бьющий ногой в лицо какого то пенсионного генерала, это лица прошлого созыва. Групповой насильник, другой любитель секса глава комитета, свадебный фотограф, пока лица этого созыва.
Так це ж з Долярчиками зробили разом... Ще раз, і ще раз, і ще много, много раз...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Ukrainian написав:На основе анализа 500 примеров фейковых материалов российских СМИ соучредителю StopFake Евгению Федченко удалось идентифицировать 18 статегических нарративов кремлевской пропаганды:
Незаконный захват власти в Украине в результате свержения законного руководства (Сoup d’état); Украина – “фашистское государство”; Украина – “несостоявшееся государство” (failed state); Россия не является оккупантом и не осуществляла военное нападение на Украину; Дискредитация украинских Вооруженных сил; Фейки, дискредитирующие добровольческие батальоны (официально вошедшие в состав Вооруженных сил Украины в 2015 году); Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и беженцы из Донбасса и Крыма; Территориальный распад Украины; “Территориальные претензии” соседних стран (претензии на части Украины, которые будут присоединены такими странами, как Польша, Венгрия, Румыния или Словакия); Фейковая легитимизация аннексии и оккупации Крыма с использованием представителей правительств других государств, зарубежных организаций и зарубежных СМИ; Фейки, “объясняющие”, что война в Украине фактически ведется американскими военными, НАТО или западными частными военными контракторами; Уменьшение западной поддержки Украины – “усталость от украинской тематики”; Манипулирование международными организациями; Фейки, манипулирующие политическими и экономическими отношениями между Украиной и ЕС (например, безвизовый режим, Договор о свободной торговле, песенный конкурс “Евровидение” и др.); Рассказы о распаде ЕС, США и Запада в целом, о якобы не прекращающейся там “гражданской войне”, их незначительной роли в мировой геополитике; MH17; Фейки об использовании Западом биологического оружия против украинцев или на временно оккупированных территориях (истории о СПИДе / Зика / другие заболевания); Фейковое смешивание тематики: Украина – Сирия – террористы из ИГИЛ (например, крымские татары изображаются как джихадисты, Украина – как учебная площадка для террористов. StopFake.org подобрал 10 самых нелепых и громких фейковых историй телеканала “Звезда”, начиная с 2014 года. https://www.stopfake.org/ru/ogoltelaya- ... la-zvezda/
Умно, ничего не скажешь - Федченко свой хлеб ест не зря. Приведенный список на 80% состоит из реальных фейков российской пропаганды. А на оставшиеся 20% - из реальных фактов, которые, пусть даже используются российской пропагандой, но вымыслом от этого не становятся. Разница только в том, что фейки бьют по всей Украине, а факты (затасованные в список выше) - только по порохоботам.
Например, фейк о несостоявшемся государстве - это пропаганда, направленная против каждого украинца, независимо от его социального статуса, места проживания, происхождения, возраста, политических пристрастий и т.д.
А факт о насильственном захвате власти - это правда, которая бьет лишь по организаторам, радикалам и бенефициарам майдана. Собственно, поэтому они и заинтересованы в том, чтобы воспринималась эта правда как дежурный российский фейк. И именно для этого ее вставили в список реальных российских фейков...
Що там в методичці, про захват влади силою... Тільки мєдлєнно, я запісиваю...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/