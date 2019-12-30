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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 31 гру, 2019 00:01
freeze написав:
Похоже еще зимой, максимум весной увидим нового премьера.
Гончарук откровенно тупой, не имеет никакого практического опыта и проваливает одну тему за другой.
Пока самой реальной кандидатурой Зеленский видит Витренко. Говорят Зеленский крайне доволен деловыми качествами Витренко, а особенно тем как он разрулил газовый вопрос.
Так як Юля, чи лутше?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 00:02
Kudrjavuy написав:flyman
А про Разумкова блогер этот полную лажу пишет. Ничего Разумков не умолял, полная ерундистика, Разумков полностью подчинен Зеленскому и никогда ему не перечит, кроме того это вообще не в характере Разумкова.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 00:04
detroytred написав: lapay написав:
О, як зелебобіків плющить! Ні, дорогеньки, самі обіс..ались, самим цей зелений понос і прибирати.
Не понимаю...
Голосовавшие за ЗЕ точно также, как и ранее голосовавшие за Порошенко, решили (по разным причинам!!!) отдать голос за него.
1. Потом уже на практике увидели-удостоверились, что слова кандидата расходятся с действиями посадовця. Точно также, как и у Порошенко.
2. Естественно, что это их не удовлетворяет и они критически воспринимают действия.
3. И скорее всего точно также, как и против ПАПа, проголосуют в следующий раз за иного кандидата.
Что не так-то?
Более прикольны сторонники Порошенко, продолжающие после первой стадии оставаться сторонниками.
Ну а те, кто и после третьей, ...
Да и ещё, когда им показывают, что при ЗЕ продолжается то же, что и при Порошенко, хотя они пугали, что ЗЕ повернет в сторону от курса этого самого Порошенко.
Да ещё и в противоположную.
ТО есть в чём заключается это - "плющит, об...лись", какой "зелений понос" прибирать, если продолжается прежний?
Потім окажецца, що новий теж не такий, плохо лягає під Пу, боїться Майданів... І знову будуть скіглення, про По, який 7му в штани наклав...доколє!!!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 00:06
Tegularius написав: freeze написав:
Похоже еще зимой, максимум весной увидим нового премьера.
Пока самой реальной кандидатурой Зеленский видит Витренко.
Мать или сына?
Сина, твою мать
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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