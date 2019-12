Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5010501150125013 Додано: Вів 31 гру, 2019 00:01 freeze написав: Похоже еще зимой, максимум весной увидим нового премьера.

Гончарук откровенно тупой, не имеет никакого практического опыта и проваливает одну тему за другой.

Так як Юля, чи лутше?

Так як Юля, чи лутше?

flyman

Додано: Вів 31 гру, 2019 00:02
Kudrjavuy написав: flyman

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Вчера вечером Разумков буквально умолял Зеленского остановить выдачу "беркутовцев" на обмен. 30.12.2019 г.



https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Вчера вечером Разумков буквально умолял Зеленского остановить выдачу "беркутовцев" на обмен. 30.12.2019 г.Вчера вечером Разумков буквально умолял Зеленского остановить выдачу "беркутовцев" на обмен.



А про Разумкова блогер этот полную лажу пишет. Ничего Разумков не умолял, полная ерундистика, Разумков полностью подчинен Зеленскому и никогда ему не перечит, кроме того это вообще не в характере Разумкова.

freeze

Не понимаю...



Голосовавшие за ЗЕ точно также, как и ранее голосовавшие за Порошенко, решили (по разным причинам!!!) отдать голос за него.

1. Потом уже на практике увидели-удостоверились, что слова кандидата расходятся с действиями посадовця. Точно также, как и у Порошенко.

2. Естественно, что это их не удовлетворяет и они критически воспринимают действия.

3. И скорее всего точно также, как и против ПАПа, проголосуют в следующий раз за иного кандидата.

Что не так-то?



Более прикольны сторонники Порошенко, продолжающие после первой стадии оставаться сторонниками.

Ну а те, кто и после третьей, ...

Да и ещё, когда им показывают, что при ЗЕ продолжается то же, что и при Порошенко, хотя они пугали, что ЗЕ повернет в сторону от курса этого самого Порошенко.

Да ещё и в противоположную.



ТО есть в чём заключается это - "плющит, об...лись", какой "зелений понос" прибирать, если продолжается прежний? Не понимаю...Голосовавшие за ЗЕ точно также, как и ранее голосовавшие за Порошенко, решили (по разным причинам!!!) отдать голос за него.1. Потом уже на практике увидели-удостоверились, что слова кандидата расходятся с действиями посадовця. Точно также, как и у Порошенко.2. Естественно, что это их не удовлетворяет и они критически воспринимают действия.3. И скорее всего точно также, как и против ПАПа, проголосуют в следующий раз за иного кандидата.Что не так-то?Более прикольны сторонники Порошенко, продолжающие после первой стадии оставаться сторонниками.Ну а те, кто и после третьей, ...Да и ещё, когда им показывают, что при ЗЕ продолжается то же, что и при Порошенко, хотя они пугали, что ЗЕ повернет в сторону от курса этого самого Порошенко.Да ещё и в противоположную.ТО есть в чём заключается это - "плющит, об...лись", какой "зелений понос" прибирать, если продолжается прежний?

Потім окажецца, що новий теж не такий, плохо лягає під Пу, боїться Майданів... І знову будуть скіглення, про По, який 7му в штани наклав...доколє!!!

flyman

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Додано: Вів 31 гру, 2019 00:06
Tegularius написав: freeze написав: Похоже еще зимой, максимум весной увидим нового премьера.

Пока самой реальной кандидатурой Зеленский видит Витренко.

Мать или сына?



Пока самой реальной кандидатурой Зеленский видит Витренко. Похоже еще зимой, максимум весной увидим нового премьера.Пока самой реальной кандидатурой Зеленский видит Витренко.

Мать или сына? Мать или сына?

Сина, твою мать

flyman

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

