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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5010501150125013
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 00:01

  freeze написав:Похоже еще зимой, максимум весной увидим нового премьера.
Гончарук откровенно тупой, не имеет никакого практического опыта и проваливает одну тему за другой.
Пока самой реальной кандидатурой Зеленский видит Витренко. Говорят Зеленский крайне доволен деловыми качествами Витренко, а особенно тем как он разрулил газовый вопрос.

Так як Юля, чи лутше?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 00:02

  Kudrjavuy написав:flyman
30.12.2019 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Вчера вечером Разумков буквально умолял Зеленского остановить выдачу "беркутовцев" на обмен.


А про Разумкова блогер этот полную лажу пишет. Ничего Разумков не умолял, полная ерундистика, Разумков полностью подчинен Зеленскому и никогда ему не перечит, кроме того это вообще не в характере Разумкова.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 00:04

  detroytred написав:
  lapay написав:О, як зелебобіків плющить! Ні, дорогеньки, самі обіс..ались, самим цей зелений понос і прибирати.

Не понимаю...

Голосовавшие за ЗЕ точно также, как и ранее голосовавшие за Порошенко, решили (по разным причинам!!!) отдать голос за него.
1. Потом уже на практике увидели-удостоверились, что слова кандидата расходятся с действиями посадовця. Точно также, как и у Порошенко.
2. Естественно, что это их не удовлетворяет и они критически воспринимают действия.
3. И скорее всего точно также, как и против ПАПа, проголосуют в следующий раз за иного кандидата.
Что не так-то?

Более прикольны сторонники Порошенко, продолжающие после первой стадии оставаться сторонниками.
Ну а те, кто и после третьей, ...
Да и ещё, когда им показывают, что при ЗЕ продолжается то же, что и при Порошенко, хотя они пугали, что ЗЕ повернет в сторону от курса этого самого Порошенко.
Да ещё и в противоположную.

ТО есть в чём заключается это - "плющит, об...лись", какой "зелений понос" прибирать, если продолжается прежний?

Потім окажецца, що новий теж не такий, плохо лягає під Пу, боїться Майданів... І знову будуть скіглення, про По, який 7му в штани наклав...доколє!!!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 00:06

  Tegularius написав:
  freeze написав:Похоже еще зимой, максимум весной увидим нового премьера.

Пока самой реальной кандидатурой Зеленский видит Витренко.

Мать или сына?

Сина, твою мать :mrgreen:
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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