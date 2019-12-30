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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5011501250135014>
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 00:01

  freeze написав:Похоже еще зимой, максимум весной увидим нового премьера.
Гончарук откровенно тупой, не имеет никакого практического опыта и проваливает одну тему за другой.
Пока самой реальной кандидатурой Зеленский видит Витренко. Говорят Зеленский крайне доволен деловыми качествами Витренко, а особенно тем как он разрулил газовый вопрос.

Так як Юля, чи лутше?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 00:02

  Kudrjavuy написав:flyman
30.12.2019 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Вчера вечером Разумков буквально умолял Зеленского остановить выдачу "беркутовцев" на обмен.


А про Разумкова блогер этот полную лажу пишет. Ничего Разумков не умолял, полная ерундистика, Разумков полностью подчинен Зеленскому и никогда ему не перечит, кроме того это вообще не в характере Разумкова.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 00:04

  detroytred написав:
  lapay написав:О, як зелебобіків плющить! Ні, дорогеньки, самі обіс..ались, самим цей зелений понос і прибирати.

Не понимаю...

Голосовавшие за ЗЕ точно также, как и ранее голосовавшие за Порошенко, решили (по разным причинам!!!) отдать голос за него.
1. Потом уже на практике увидели-удостоверились, что слова кандидата расходятся с действиями посадовця. Точно также, как и у Порошенко.
2. Естественно, что это их не удовлетворяет и они критически воспринимают действия.
3. И скорее всего точно также, как и против ПАПа, проголосуют в следующий раз за иного кандидата.
Что не так-то?

Более прикольны сторонники Порошенко, продолжающие после первой стадии оставаться сторонниками.
Ну а те, кто и после третьей, ...
Да и ещё, когда им показывают, что при ЗЕ продолжается то же, что и при Порошенко, хотя они пугали, что ЗЕ повернет в сторону от курса этого самого Порошенко.
Да ещё и в противоположную.

ТО есть в чём заключается это - "плющит, об...лись", какой "зелений понос" прибирать, если продолжается прежний?

Потім окажецца, що новий теж не такий, плохо лягає під Пу, боїться Майданів... І знову будуть скіглення, про По, який 7му в штани наклав...доколє!!!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 00:06

  Tegularius написав:
  freeze написав:Похоже еще зимой, максимум весной увидим нового премьера.

Пока самой реальной кандидатурой Зеленский видит Витренко.

Мать или сына?

Сина, твою мать :mrgreen:
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 00:07

  flyman написав:
  freeze написав:Похоже еще зимой, максимум весной увидим нового премьера.
Гончарук откровенно тупой, не имеет никакого практического опыта и проваливает одну тему за другой.
Пока самой реальной кандидатурой Зеленский видит Витренко. Говорят Зеленский крайне доволен деловыми качествами Витренко, а особенно тем как он разрулил газовый вопрос.

Так як Юля, чи лутше?


После вчерашнего успешного обмена сильно повысились шансы на премьерство у Ермака, который фактически ко всему провел лично и все газовые договоренности. По крайней мере Пристайко уже дали указания согласовывать с Ермаком все заявления по внешнеполитическим вопросам.
По любому дни Гончарука сочтены. Разные группы влияния сватают Зеленскому на премьерство Витренко, Ермака, Ковалив и Авакова.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 00:13

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:успешного обмена


Повернули Кремлю силовиків які в 14 цивільних на майдані валили це успіх?
(Варіанти провального обміну?)

А по газу успіх це коли транзит зменшується в два рази до 40 млрд кубів (хоча при Петру був 80)?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 00:19

  zРадио написав:
  lapay написав:
  zРадио написав:Ты пропустил предыдущего долбодятла - тот вообще так достал всех, что клоуна выбрали!

Тільки долбодятли можуть довести ситуацію до Майдану. Янукович почав з податкового Майдану, Зеля з Віче, а при Порошенко навіть десятитисячного мітингу не було.


Потому что при Порошенко даже минимальный митинг объявлялся российской провокацией, и на него спускали уличных псов вроде тех, которые напали на журналистов в среду.

Но выборы расставили все точки над е - украинцы показали свое искреннее презрение к Порошенко и проводимой им политике ксенофобии, маскирующей коррупцию

Так ВФЯ - заслужений демократ, лауреат премії миру. Новий Черчіль, не менше.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 00:25

  Ukrainian написав:Повернули Кремлю силовиків які в 14 цивільних на майдані валили це успіх?


За пять лет никто не смог доказать их виновность, вы-то откуда знаете, что это именно они стреляли ?

  Ukrainian написав:А по газу успіх це коли транзит зменшується в два рази до 40 млрд кубів (хоча при Петру був 80)?


В старости успех стометровку и за 30 минут пробежать. При Януковиче и 105 миллиардов транзит был.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 00:27

Kudrjavuy
Как вы считаете, кому стоит верить больше, вашему блогеру, написавшему (внимание на время!)
20-00 по мск началось срочное совещание руководства "Газпрома". От правительства РФ присутствует Козак.

Итоговый документ по газу в Вене Витренко не подписал. Макогон улетел в Брюссель резервировать мощности словацкого оператора.

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
или самому Витренко
Підписали контракт на транзит

Я підписав у Відні о 14:30, а голова Газпрому Олексій Міллер ввечері підписав у Санкт-Петербурзі.

https://www.facebook.com/yuriy.vitrenko ... 5199338458
:?:
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 00:29

  Ukrainian написав:
  freeze написав:Да, Зеля подшабашил себе опять рейтинг наверх, порешал вопрос с транзитом газа, опять пленных вернул, говорят минимум в 20 городах платежки за газ с января на 30 процентов снизятся.
Так глядишь и ходоки с мест потянутся с просьбой пойти на второй срок президентства.

Обьективно не появилось пока ни одной фигуры, способной конкурировать с Зеленским, на теоретических выборах. Обойма бывших с рейтингом 5-15 процентов выглядит не важно для победы на выборах.
Вакарчук скатился на старые добрые утренники и песни, попытки вместо него вытащить Сенцова выглядят так себе, ибо тоже совсем без харизмы персонаж.

А де рейтинг публікують?

Обмін полонених з вигодою для Кремля ; транзит газу був 80 млрд при Порошенку підписав на 40 млрд плюс Україна списала 7 млрд дол боргу Газпрому
Хз хто за нього знов би голосував roll:

ВФЯ, теж, 3 ярда зелені отримав від Пу, совпадініє?
І що інтєрєсно, вони йому трон не спасли.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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