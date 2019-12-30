Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Похоже еще зимой, максимум весной увидим нового премьера. Гончарук откровенно тупой, не имеет никакого практического опыта и проваливает одну тему за другой. Пока самой реальной кандидатурой Зеленский видит Витренко. Говорят Зеленский крайне доволен деловыми качествами Витренко, а особенно тем как он разрулил газовый вопрос.
Так як Юля, чи лутше?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
А про Разумкова блогер этот полную лажу пишет. Ничего Разумков не умолял, полная ерундистика, Разумков полностью подчинен Зеленскому и никогда ему не перечит, кроме того это вообще не в характере Разумкова.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
lapay написав:О, як зелебобіків плющить! Ні, дорогеньки, самі обіс..ались, самим цей зелений понос і прибирати.
Не понимаю...
Голосовавшие за ЗЕ точно также, как и ранее голосовавшие за Порошенко, решили (по разным причинам!!!) отдать голос за него. 1. Потом уже на практике увидели-удостоверились, что слова кандидата расходятся с действиями посадовця. Точно также, как и у Порошенко. 2. Естественно, что это их не удовлетворяет и они критически воспринимают действия. 3. И скорее всего точно также, как и против ПАПа, проголосуют в следующий раз за иного кандидата. Что не так-то?
Более прикольны сторонники Порошенко, продолжающие после первой стадии оставаться сторонниками. Ну а те, кто и после третьей, ... Да и ещё, когда им показывают, что при ЗЕ продолжается то же, что и при Порошенко, хотя они пугали, что ЗЕ повернет в сторону от курса этого самого Порошенко. Да ещё и в противоположную.
ТО есть в чём заключается это - "плющит, об...лись", какой "зелений понос" прибирать, если продолжается прежний?
Потім окажецца, що новий теж не такий, плохо лягає під Пу, боїться Майданів... І знову будуть скіглення, про По, який 7му в штани наклав...доколє!!!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав:Похоже еще зимой, максимум весной увидим нового премьера. Гончарук откровенно тупой, не имеет никакого практического опыта и проваливает одну тему за другой. Пока самой реальной кандидатурой Зеленский видит Витренко. Говорят Зеленский крайне доволен деловыми качествами Витренко, а особенно тем как он разрулил газовый вопрос.
Так як Юля, чи лутше?
После вчерашнего успешного обмена сильно повысились шансы на премьерство у Ермака, который фактически ко всему провел лично и все газовые договоренности. По крайней мере Пристайко уже дали указания согласовывать с Ермаком все заявления по внешнеполитическим вопросам. По любому дни Гончарука сочтены. Разные группы влияния сватают Зеленскому на премьерство Витренко, Ермака, Ковалив и Авакова.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Повернули Кремлю силовиків які в 14 цивільних на майдані валили це успіх? (Варіанти провального обміну?)
А по газу успіх це коли транзит зменшується в два рази до 40 млрд кубів (хоча при Петру був 80)?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
freeze написав:Да, Зеля подшабашил себе опять рейтинг наверх, порешал вопрос с транзитом газа, опять пленных вернул, говорят минимум в 20 городах платежки за газ с января на 30 процентов снизятся. Так глядишь и ходоки с мест потянутся с просьбой пойти на второй срок президентства.
Обьективно не появилось пока ни одной фигуры, способной конкурировать с Зеленским, на теоретических выборах. Обойма бывших с рейтингом 5-15 процентов выглядит не важно для победы на выборах. Вакарчук скатился на старые добрые утренники и песни, попытки вместо него вытащить Сенцова выглядят так себе, ибо тоже совсем без харизмы персонаж.
А де рейтинг публікують?
Обмін полонених з вигодою для Кремля ; транзит газу був 80 млрд при Порошенку підписав на 40 млрд плюс Україна списала 7 млрд дол боргу Газпрому Хз хто за нього знов би голосував roll:
ВФЯ, теж, 3 ярда зелені отримав від Пу, совпадініє? І що інтєрєсно, вони йому трон не спасли.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/