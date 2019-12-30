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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5011501250135014
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 00:35

Re: Політичні дискусії

  Ukrainian написав:Повернули Кремлю силовиків які в 14 цивільних на майдані валили це успіх?

Ну все, вы попали. Появится lapay и сразу вас обвинит, что вы не имеете права без решения суда обвинять кого-либо в преступлении, т.к. в Украине презумпция невиновности никем еще не отменена.

Хотя нет, не будет, промолчит. Ведь это не Порошенко обвиняют, а каких-то бывших сотрудников "Беркута", а у нас презумпция невиновности только для избранных.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 00:41

  yanyura написав:
  Ukrainian написав:Повернули Кремлю силовиків які в 14 цивільних на майдані валили це успіх?

Ну все, вы попали. Появится lapay и сразу вас обвинит, что вы не имеете права без решения суда обвинять кого-либо в преступлении, т.к. в Украине презумпция невиновности никем еще не отменена.

Хотя нет, не будет, промолчит. Ведь это не Порошенко обвиняют, а каких-то бывших сотрудников "Беркута", а у нас презумпция невиновности только для избранных.


Люди не могут по пять лет сидеть без приговора суда, это может быть где-то в Северной Корее, но не в государстве, которое планирует в Европу. Их по-любому уже надо было отпускать. Тем более ничего доказать не смогли ни Горбатюк, ни Луценко, ни Рябошапка.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 00:42

  yanyura написав:
  Ukrainian написав:Повернули Кремлю силовиків які в 14 цивільних на майдані валили це успіх?

Ну все, вы попали. Появится lapay и сразу вас обвинит, что вы не имеете права без решения суда обвинять кого-либо в преступлении, т.к. в Украине презумпция невиновности никем еще не отменена.

Хотя нет, не будет, промолчит. Ведь это не Порошенко обвиняют, а каких-то бывших сотрудников "Беркута", а у нас презумпция невиновности только для избранных.

В Украине нет по определению "Правосудия" - есть "продажная девка", отрабатывающая тем, кто платит.
Именно этот случай требует брать населению в свои руки ... и "исполнительную власть"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 00:43

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:За пять лет никто не смог доказать их виновность, вы-то откуда знаете, что это именно они стреляли ?


А хто? Є інші варіанти;
Американці з дронів мабуть
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 00:51

  Ukrainian написав:
  freeze написав:За пять лет никто не смог доказать их виновность, вы-то откуда знаете, что это именно они стреляли ?


А хто? Є інші варіанти;
Американці з дронів мабуть


Надо Парасюков, Бублика и Пашинского потрясти, они много знают по этому вопросу. А Бублик так и на камеру признавался об убийствах, свидетели в генпрокуратуре докладывали о роли Парасюков в убийствах, есть видео допросов. Надо работать прокуратуре. Провокаторов много было.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 01:18

  freeze написав:
  Starikan написав:
Странно видеть вот эти обмены "всех на всех".
У Путина в заложниках не 100 и не 200 украинцев, а несколько миллионов, которые остались в ОРДЛО и Крыму.
Любой из них может легко оказаться "на подвале" или за решеткой.
Так меняться можно до бесконечности, а толку будет 0.


Это ошибочное суждение. Репрессии оказываются не по национальной линии, а по идеологической линии. Уже много говорилось, что в российской власти и армии полно украинцев, живут и здравствуют. Но если ты начинаешь выступать против власти, то тут по барабану украинец, русский, белорус. Так же как и у нас под каток правоохранительной системы попадают не по национальной принадлежности.

При чем тут национальность? Имелось в виду гражданство и место жительства.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 01:26

  Ukrainian написав:
  freeze написав:За пять лет никто не смог доказать их виновность, вы-то откуда знаете, что это именно они стреляли ?


А хто? Є інші варіанти;
Американці з дронів мабуть


А почему ты такого же дурака не включаешь в вопросе убийства Шеремета? :mrgreen: Что-то я не видел подобного троллинга от сторонников аргументов Нацполиции - делайте выводы, граждане порохоботы... Дискуссию абсолютно вести не умеете - сразу скатываетесь в фарс!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 01:33

  zРадио написав:
  Ukrainian написав:
  freeze написав:За пять лет никто не смог доказать их виновность, вы-то откуда знаете, что это именно они стреляли ?


А хто? Є інші варіанти;
Американці з дронів мабуть


А почему ты такого же дурака не включаешь в вопросе убийства Шеремета? :mrgreen: Что-то я не видел подобного троллинга от сторонников аргументов Нацполиции - делайте выводы, граждане порохоботы... Дискуссию абсолютно вести не умеете - сразу скатываетесь в фарс!

Хто така Шеремета ? Ідеологічна позиція?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 01:33

  Ukrainian написав:
  freeze написав:За пять лет никто не смог доказать их виновность, вы-то откуда знаете, что это именно они стреляли ?


А хто? Є інші варіанти;
Американці з дронів мабуть

И они тоже:
американский снайпер Брайан Кристофер Боенджер

а также грузины:
Трое свидетелей - Георгий Бежиташвили, Александр Ревазишвили и Цезари Баджалидзе - на допросе в генпрокуратуре Беларуси рассказали, кто организовал расстрелы на Майдане
01.11.2019

https://112.ua/glavnye-novosti/advokat- ... 13261.html
24 октября
Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в официальном порядке, под протокол и видеозапись, допрошены свидетели массовых расстрелов сотрудников милиции и гражданских лиц в феврале 2014 г.

Допрос происходил по запросу о международно-правовой помощи ГПУ, который инициировали адвокаты потерпевших сотрудников милиции в рамках уголовного производства по фактам убийств правоохранителей.

Граждане Грузии подтвердили ранее данные показания, что расстрелы 20 февраля 2014 года были спланированы и организованы Пашинским, Парубием, Саакашвили, а также другими лидерами оппозиционных сил, с целью сорвать выполнение Мирного соглашения, подписанного 21 февраля 2014 года между 4-м Президентом Украины В. Януковичем и оппозицией, а также европейскими Гарантами и силовым путем захватить власть.

https://www.facebook.com/10000161426306 ... 265611623/
Ucraina, le verita nascoste. Parlano i cecchini di maidan. Gian Micalessin
17/11/2017

https://www.altreinfo.org/ucraina/14141 ... icalessin/
21 нояб. 2017 г.

https://www.youtube.com/watch?v=uNS7JmlxXJQ

Оригинал здесь:
17 нояб. 2017 г.

https://www.youtube.com/watch?v=ZESNWGRNQMs
Об американце здесь с 9:15.
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