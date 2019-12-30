Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:Повернули Кремлю силовиків які в 14 цивільних на майдані валили це успіх?
Ну все, вы попали. Появится lapay и сразу вас обвинит, что вы не имеете права без решения суда обвинять кого-либо в преступлении, т.к. в Украине презумпция невиновности никем еще не отменена.
Хотя нет, не будет, промолчит. Ведь это не Порошенко обвиняют, а каких-то бывших сотрудников "Беркута", а у нас презумпция невиновности только для избранных.
Люди не могут по пять лет сидеть без приговора суда, это может быть где-то в Северной Корее, но не в государстве, которое планирует в Европу. Их по-любому уже надо было отпускать. Тем более ничего доказать не смогли ни Горбатюк, ни Луценко, ни Рябошапка.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Ukrainian написав:Повернули Кремлю силовиків які в 14 цивільних на майдані валили це успіх?
Ну все, вы попали. Появится lapay и сразу вас обвинит, что вы не имеете права без решения суда обвинять кого-либо в преступлении, т.к. в Украине презумпция невиновности никем еще не отменена.
Хотя нет, не будет, промолчит. Ведь это не Порошенко обвиняют, а каких-то бывших сотрудников "Беркута", а у нас презумпция невиновности только для избранных.
В Украине нет по определению "Правосудия" - есть "продажная девка", отрабатывающая тем, кто платит. Именно этот случай требует брать населению в свои руки ... и "исполнительную власть"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:За пять лет никто не смог доказать их виновность, вы-то откуда знаете, что это именно они стреляли ?
А хто? Є інші варіанти; Американці з дронів мабуть
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
freeze написав:За пять лет никто не смог доказать их виновность, вы-то откуда знаете, что это именно они стреляли ?
А хто? Є інші варіанти; Американці з дронів мабуть
Надо Парасюков, Бублика и Пашинского потрясти, они много знают по этому вопросу. А Бублик так и на камеру признавался об убийствах, свидетели в генпрокуратуре докладывали о роли Парасюков в убийствах, есть видео допросов. Надо работать прокуратуре. Провокаторов много было.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Странно видеть вот эти обмены "всех на всех". У Путина в заложниках не 100 и не 200 украинцев, а несколько миллионов, которые остались в ОРДЛО и Крыму. Любой из них может легко оказаться "на подвале" или за решеткой. Так меняться можно до бесконечности, а толку будет 0.
Это ошибочное суждение. Репрессии оказываются не по национальной линии, а по идеологической линии. Уже много говорилось, что в российской власти и армии полно украинцев, живут и здравствуют. Но если ты начинаешь выступать против власти, то тут по барабану украинец, русский, белорус. Так же как и у нас под каток правоохранительной системы попадают не по национальной принадлежности.
При чем тут национальность? Имелось в виду гражданство и место жительства.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
freeze написав:За пять лет никто не смог доказать их виновность, вы-то откуда знаете, что это именно они стреляли ?
А хто? Є інші варіанти; Американці з дронів мабуть
А почему ты такого же дурака не включаешь в вопросе убийства Шеремета? Что-то я не видел подобного троллинга от сторонников аргументов Нацполиции - делайте выводы, граждане порохоботы... Дискуссию абсолютно вести не умеете - сразу скатываетесь в фарс!
freeze написав:За пять лет никто не смог доказать их виновность, вы-то откуда знаете, что это именно они стреляли ?
А хто? Є інші варіанти; Американці з дронів мабуть
А почему ты такого же дурака не включаешь в вопросе убийства Шеремета? Что-то я не видел подобного троллинга от сторонников аргументов Нацполиции - делайте выводы, граждане порохоботы... Дискуссию абсолютно вести не умеете - сразу скатываетесь в фарс!
Хто така Шеремета ? Ідеологічна позиція?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
24 октября Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в официальном порядке, под протокол и видеозапись, допрошены свидетели массовых расстрелов сотрудников милиции и гражданских лиц в феврале 2014 г.
Допрос происходил по запросу о международно-правовой помощи ГПУ, который инициировали адвокаты потерпевших сотрудников милиции в рамках уголовного производства по фактам убийств правоохранителей.
Граждане Грузии подтвердили ранее данные показания, что расстрелы 20 февраля 2014 года были спланированы и организованы Пашинским, Парубием, Саакашвили, а также другими лидерами оппозиционных сил, с целью сорвать выполнение Мирного соглашения, подписанного 21 февраля 2014 года между 4-м Президентом Украины В. Януковичем и оппозицией, а также европейскими Гарантами и силовым путем захватить власть.