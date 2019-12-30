Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:Повернули Кремлю силовиків які в 14 цивільних на майдані валили це успіх?
Ну все, вы попали. Появится lapay и сразу вас обвинит, что вы не имеете права без решения суда обвинять кого-либо в преступлении, т.к. в Украине презумпция невиновности никем еще не отменена.
Хотя нет, не будет, промолчит. Ведь это не Порошенко обвиняют, а каких-то бывших сотрудников "Беркута", а у нас презумпция невиновности только для избранных.
Люди не могут по пять лет сидеть без приговора суда, это может быть где-то в Северной Корее, но не в государстве, которое планирует в Европу. Их по-любому уже надо было отпускать. Тем более ничего доказать не смогли ни Горбатюк, ни Луценко, ни Рябошапка.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Ukrainian написав:Повернули Кремлю силовиків які в 14 цивільних на майдані валили це успіх?
Ну все, вы попали. Появится lapay и сразу вас обвинит, что вы не имеете права без решения суда обвинять кого-либо в преступлении, т.к. в Украине презумпция невиновности никем еще не отменена.
Хотя нет, не будет, промолчит. Ведь это не Порошенко обвиняют, а каких-то бывших сотрудников "Беркута", а у нас презумпция невиновности только для избранных.
В Украине нет по определению "Правосудия" - есть "продажная девка", отрабатывающая тем, кто платит. Именно этот случай требует брать населению в свои руки ... и "исполнительную власть"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:За пять лет никто не смог доказать их виновность, вы-то откуда знаете, что это именно они стреляли ?
А хто? Є інші варіанти; Американці з дронів мабуть
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
freeze написав:За пять лет никто не смог доказать их виновность, вы-то откуда знаете, что это именно они стреляли ?
А хто? Є інші варіанти; Американці з дронів мабуть
Надо Парасюков, Бублика и Пашинского потрясти, они много знают по этому вопросу. А Бублик так и на камеру признавался об убийствах, свидетели в генпрокуратуре докладывали о роли Парасюков в убийствах, есть видео допросов. Надо работать прокуратуре. Провокаторов много было.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Странно видеть вот эти обмены "всех на всех". У Путина в заложниках не 100 и не 200 украинцев, а несколько миллионов, которые остались в ОРДЛО и Крыму. Любой из них может легко оказаться "на подвале" или за решеткой. Так меняться можно до бесконечности, а толку будет 0.
Это ошибочное суждение. Репрессии оказываются не по национальной линии, а по идеологической линии. Уже много говорилось, что в российской власти и армии полно украинцев, живут и здравствуют. Но если ты начинаешь выступать против власти, то тут по барабану украинец, русский, белорус. Так же как и у нас под каток правоохранительной системы попадают не по национальной принадлежности.
При чем тут национальность? Имелось в виду гражданство и место жительства.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
freeze написав:За пять лет никто не смог доказать их виновность, вы-то откуда знаете, что это именно они стреляли ?
А хто? Є інші варіанти; Американці з дронів мабуть
А почему ты такого же дурака не включаешь в вопросе убийства Шеремета? Что-то я не видел подобного троллинга от сторонников аргументов Нацполиции - делайте выводы, граждане порохоботы... Дискуссию абсолютно вести не умеете - сразу скатываетесь в фарс!
freeze написав:За пять лет никто не смог доказать их виновность, вы-то откуда знаете, что это именно они стреляли ?
А хто? Є інші варіанти; Американці з дронів мабуть
А почему ты такого же дурака не включаешь в вопросе убийства Шеремета? Что-то я не видел подобного троллинга от сторонников аргументов Нацполиции - делайте выводы, граждане порохоботы... Дискуссию абсолютно вести не умеете - сразу скатываетесь в фарс!
Хто така Шеремета ? Ідеологічна позиція?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
24 октября Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в официальном порядке, под протокол и видеозапись, допрошены свидетели массовых расстрелов сотрудников милиции и гражданских лиц в феврале 2014 г.
Допрос происходил по запросу о международно-правовой помощи ГПУ, который инициировали адвокаты потерпевших сотрудников милиции в рамках уголовного производства по фактам убийств правоохранителей.
Граждане Грузии подтвердили ранее данные показания, что расстрелы 20 февраля 2014 года были спланированы и организованы Пашинским, Парубием, Саакашвили, а также другими лидерами оппозиционных сил, с целью сорвать выполнение Мирного соглашения, подписанного 21 февраля 2014 года между 4-м Президентом Украины В. Януковичем и оппозицией, а также европейскими Гарантами и силовым путем захватить власть.
A war journalist since 1983, Micalessin founded the Albatross Press Agency – with Almerigo Grilz and Fausto Biloslavo – and began his career following the Afghan mujaheddin fighting with the Soviet Red Army. Since then he has recounted more than 40 conflicts from Afghanistan to Iraq, Libya and Syria via the wars of the Former Yugoslavia, South East Asia, Africa and Central America. In addition to articles for “il Giornale” – for which he has worked with since 1988 – he has written for the most important national and international newspapers and magazines (Panorama, Corriere della Sera, Liberation, Der Spiegel, El Mundo, The Express and Far Eastern Economic Review). Micalessin is also a documentary filmmaker and television author. His reports and documentaries have been broadcast by the most important national and international networks (CBS, NBC, Channel 4, France 2, TF1, NDR, TSI, Canale 5, Rai 1, Rai 2 and MTV). In 2011 he won the Ilaria Alpi Award as best documentary with a film produced by MTV about the youth revolt in Benghazi, Libya. In 2012 he also won the journalistic prize Enzo Baldoni of Milan.