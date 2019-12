Форуми / Казна: бюджет, податки,

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

https://mtu.gov.ua/news/31461.html?fbcl ... xAxhtS6xIM 40 локомотивів General Electric плануємо придбати у 2020 році. У нас є невідкладне завдання оновити рухомий склад Укрзалізниці і ми маємо зробити це на вигідних та прийнятних для України умовах. Про це заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій сьогодні, 30 грудня 2019 року.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу компанії, передає "Європейська правда".

У прес-службі Allseas повідомили, що компанія покинула Балтійське море і вже готується до виконання інших робіт.

"Будівельний флот Allseas покинув Балтійське море і був демобілізований для підготовки до інших робіт", - повідомили в компанії.

https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/30/655436/



Газпром дуже дешево обійшовся тільки виплативши 3 млрд за позовом; українська влада отримавши такий подарунок він США у вигляді санкцій якраз під закінчення десятирічного контракту , мала змогу диктувати Московії значно вигідніші для України умови. В противному разі Газпрому загрожували мільярдні судові позиви европейским споживачам.

Навіть їх прем’єр це визнав

Договоренности России и Украины по газу ставят перед выбором между "плохим и очень плохим", заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Швейцарська компанія Allseas заявила, що не збирається відновлювати укладання підводних елементів трубопроводу "Північний потік-2", яка була зупинена через санкції США.Про це повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу компанії, передає "Європейська правда".У прес-службі Allseas повідомили, що компанія покинула Балтійське море і вже готується до виконання інших робіт."Будівельний флот Allseas покинув Балтійське море і був демобілізований для підготовки до інших робіт", - повідомили в компанії.Газпром дуже дешево обійшовся тільки виплативши 3 млрд за позовом; українська влада отримавши такий подарунок він США у вигляді санкцій якраз під закінчення десятирічного контракту , мала змогу диктувати Московії значно вигідніші для України умови. В противному разі Газпрому загрожували мільярдні судові позиви европейским споживачам.Навіть їх прем'єр це визнавДоговоренности России и Украины по газу ставят перед выбором между "плохим и очень плохим", заявил вице-премьер Дмитрий Козак."2,9 миллиарда долларов для "Газпрома", для нашей страны - тяжелое решение, но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимо", - сказал он в эфире передачи "Вести недели" на телеканале Россия-1.

Все скандинавы - апологеты этой теории. Живут хорошо. Все скандинавы - апологеты этой теории. Живут хорошо.

Так в них тупа влада, не вміє красти та виводити в офшори.

"Ані тупиє" - (c) Задорнов. Так в них тупа влада, не вміє красти та виводити в офшори."Ані тупиє" - (c) Задорнов. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

