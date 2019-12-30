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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 07:11

40 локомотивів General Electric плануємо придбати у 2020 році. У нас є невідкладне завдання оновити рухомий склад Укрзалізниці і ми маємо зробити це на вигідних та прийнятних для України умовах. Про це заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій сьогодні, 30 грудня 2019 року.
https://mtu.gov.ua/news/31461.html?fbcl ... xAxhtS6xIM
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 07:12

Швейцарська компанія Allseas заявила, що не збирається відновлювати укладання підводних елементів трубопроводу "Північний потік-2", яка була зупинена через санкції США.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу компанії, передає "Європейська правда".
У прес-службі Allseas повідомили, що компанія покинула Балтійське море і вже готується до виконання інших робіт.
"Будівельний флот Allseas покинув Балтійське море і був демобілізований для підготовки до інших робіт", - повідомили в компанії.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/30/655436/

Газпром дуже дешево обійшовся тільки виплативши 3 млрд за позовом; українська влада отримавши такий подарунок він США у вигляді санкцій якраз під закінчення десятирічного контракту , мала змогу диктувати Московії значно вигідніші для України умови. В противному разі Газпрому загрожували мільярдні судові позиви европейским споживачам.
Навіть їх прем’єр це визнав
Договоренности России и Украины по газу ставят перед выбором между "плохим и очень плохим", заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
"2,9 миллиарда долларов для "Газпрома", для нашей страны - тяжелое решение, но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимо", - сказал он в эфире передачи "Вести недели" на телеканале Россия-1.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 07:39

  Starikan написав:
  M-Audio написав:
  budivelnik написав:Як в середньому платимо - так і в середньому живемо...
Ещё один апологет теории о том, что чтобы хорошо жить, нужно платить много налогов.

Все скандинавы - апологеты этой теории. Живут хорошо.

Так в них тупа влада, не вміє красти та виводити в офшори.
"Ані тупиє" - (c) Задорнов.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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