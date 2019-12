Додано: Вів 31 гру, 2019 07:39

Starikan написав: M-Audio написав: budivelnik написав: Як в середньому платимо - так і в середньому живемо... Як в середньому платимо - так і в середньому живемо... Ещё один апологет теории о том, что чтобы хорошо жить, нужно платить много налогов. Ещё один апологет теории о том, что чтобы хорошо жить, нужно платить много налогов.

Все скандинавы - апологеты этой теории. Живут хорошо. Все скандинавы - апологеты этой теории. Живут хорошо.

Так в них тупа влада, не вміє красти та виводити в офшори.

"Ані тупиє" - (c) Задорнов. Так в них тупа влада, не вміє красти та виводити в офшори."Ані тупиє" - (c) Задорнов.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/