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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5012501350145015
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 07:11

40 локомотивів General Electric плануємо придбати у 2020 році. У нас є невідкладне завдання оновити рухомий склад Укрзалізниці і ми маємо зробити це на вигідних та прийнятних для України умовах. Про це заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій сьогодні, 30 грудня 2019 року.
https://mtu.gov.ua/news/31461.html?fbcl ... xAxhtS6xIM
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 07:12

Швейцарська компанія Allseas заявила, що не збирається відновлювати укладання підводних елементів трубопроводу "Північний потік-2", яка була зупинена через санкції США.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу компанії, передає "Європейська правда".
У прес-службі Allseas повідомили, що компанія покинула Балтійське море і вже готується до виконання інших робіт.
"Будівельний флот Allseas покинув Балтійське море і був демобілізований для підготовки до інших робіт", - повідомили в компанії.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/30/655436/

Газпром дуже дешево обійшовся тільки виплативши 3 млрд за позовом; українська влада отримавши такий подарунок він США у вигляді санкцій якраз під закінчення десятирічного контракту , мала змогу диктувати Московії значно вигідніші для України умови. В противному разі Газпрому загрожували мільярдні судові позиви европейским споживачам.
Навіть їх прем’єр це визнав
Договоренности России и Украины по газу ставят перед выбором между "плохим и очень плохим", заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
"2,9 миллиарда долларов для "Газпрома", для нашей страны - тяжелое решение, но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимо", - сказал он в эфире передачи "Вести недели" на телеканале Россия-1.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 07:39

  Starikan написав:
  M-Audio написав:
  budivelnik написав:Як в середньому платимо - так і в середньому живемо...
Ещё один апологет теории о том, что чтобы хорошо жить, нужно платить много налогов.

Все скандинавы - апологеты этой теории. Живут хорошо.

Так в них тупа влада, не вміє красти та виводити в офшори.
"Ані тупиє" - (c) Задорнов.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 07:55

  Ukrainian написав:З 20 січня в Україні відключають безкоштовні українські супутникові канали
Який розмір телевізора оптимальний для перегляду ефірної цифри ?
Ось що пишуть на профільних форумах

Вы говорите про качество картинки или про качество сигнала? В интернет магазинах - чаще жалуются не на качество картинки, а на качество сигнала. А если себе кто-то купил телевизор с диагональю 55 дюймов, то там как не крути будет картинка не качественная, так как ТЕЛЕКАНАЛЫ вещают картинку в разрешении SD 720х576, ещё и поток перечади не ахти. Более менее картинка нормальная на телевизорах, где диагональ 32 дюйма и меньше. В целом, изображение Т2 - нормальное, аналог всегда работал не ахти.
© Источник: https://forum-t2.com/topic1317.html

Вибачайте що не про політику

Будем дивитися халявні телеканали з Раші
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 09:06

  Ukrainian написав:40 локомотивів General Electric плануємо придбати у 2020 році. У нас є невідкладне завдання оновити рухомий склад Укрзалізниці і ми маємо зробити це на вигідних та прийнятних для України умовах. Про це заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій сьогодні, 30 грудня 2019 року.
https://mtu.gov.ua/news/31461.html?fbcl ... xAxhtS6xIM

Это уже тянет на "Гос измену", при чём с отягчающими обстоятельствами.
:mrgreen:
  flyman написав:
  Starikan написав:
  M-Audio написав: Ещё один апологет теории о том, что чтобы хорошо жить, нужно платить много налогов.

Все скандинавы - апологеты этой теории. Живут хорошо.

Так в них тупа влада, не вміє красти та виводити в офшори.
"Ані тупиє" - (c) Задорнов.

Вы, батеньки, забыли, что рабы на казённых предприятиях платят 93,5% налогов и сборов.
Не хотите платить? - идите честно работайте.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 09:18

  yanyura написав:
  Ukrainian написав:Повернули Кремлю силовиків які в 14 цивільних на майдані валили це успіх?

Ну все, вы попали. Появится lapay и сразу вас обвинит, что вы не имеете права без решения суда обвинять кого-либо в преступлении, т.к. в Украине презумпция невиновности никем еще не отменена.

Хотя нет, не будет, промолчит. Ведь это не Порошенко обвиняют, а каких-то бывших сотрудников "Беркута", а у нас презумпция невиновности только для избранных.

Чем приемлемо введение в Военное Время растрельной статьи за любой криминал?
Именно это сыграло злую шутку: за последние 5 лет организованный криминал, что во власти практически разорвал всю страну.
Хотя на это у каждого свой взгляд:
Константин Григоришин: Петр Порошенко подменил стратагемой “грабь при пожаре” всю стратегию госуправления
[12:00 28 декабря 2019 года ]
http://ukrrudprom.com/news/Konstantin_G ... _grab.html
Российско-украинский бизнесмен Константин Григоришин раскритиковал в своей статье для последнего печатного выпуска Зеркала недели всех президентов, при которых вел бизнес в нашей стране.

Все президенты Украины были некомпетентны с точки зрения вызовов, стоявших перед страной. Они не способны были понять, что главный вызов — это жесточайший кризис модерна в целом, который невозможно преодолеть ни с помощью инструментария самого модерна (что в рамках различных моделей управления пытались сделать Кучма и Янукович), ни с привлечением инструментов премодерна, что использовал Ющенко.

При этом и Кучма, и Янукович чисто интуитивно, а быть может — в рамках “коллективного бессознательного”, стремились к сохранению инфраструктуры модерна. Сам же перманентный тридцатилетний кризис — со своими ремиссиями и обострениями — все президенты, их окружение и привилегированные зарубежные партнеры использовали в рамках классической китайской стратагемы “грабь при пожаре”.

Неудивительно, что логическим итогом всех этих процессов стал президент Порошенко, который вместе с командой подменил этой нехитрой стратагемой всю стратегию госуправления и с легкостью демонтировал инфраструктуру модерна — от физической (дороги, транспорт, энергетика) до социальной (системы здравоохранения и образования, пенсионного обеспечения и т.д.), а также — в значительной степени и систему госуправления.

Столь же логичным в рамках парадигмального перехода стало избрание президентом Владимира Зеленского, который стал символом наступления эпохи постмодерна, безотносительно его личным взглядам, убеждениям и планам. В критической ситуации украинская политическая нация повела себя как популяция, оказавшаяся на грани исчезновения, и предприняла попытку изменения коллективного поведения как попытку самосохранения на уровне инстинктов, аналогом которых для общества является коллективное бессознательное.

Это отлилось самым страшным - отсутствием Правосудия.
Неизбежно остатки населения вынуждено брать все бразды в свои руки. Как исполнительную так и Судебную.
И именно к этому готовятся внутренние войска - не отражать агрессию а подавлять бунты населения.
"Врадиевка" - пылает практически по всей Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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любопытная передача
https://www.youtube.com/watch?v=Q3wv0d0jPP8
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 10:15

  flyman написав:
  Starikan написав:
  M-Audio написав:Ещё один апологет теории о том, что чтобы хорошо жить, нужно платить много налогов.

Все скандинавы - апологеты этой теории. Живут хорошо.

Так в них тупа влада, не вміє красти та виводити в офшори.
"Ані тупиє" - (c) Задорнов.

А вот куда выводят наворованное власти тех стран, которые и есть оффшоры? :-)
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 10:38

  Starikan написав:
  M-Audio написав:Ещё один апологет теории о том, что чтобы хорошо жить, нужно платить много налогов.
Все скандинавы - апологеты этой теории. Живут хорошо.
А давайте створимо маленьку, спрощену економічну модель руху податків, яка б показала
а - скільки плятять
б - куди і кому йде сплачене
Отже
Спочатку нам потрібні вихідні цифри , я пропоную наступні
а - перебування дитини в садочку, школі, інституті коштує державі приблизно 2000 грн/місяць
б - середня пенсія 2000 грн/місяць
в - середня дотація на квартиру -приблизно 200 грн/місяць
Для того щоб спростити ,пропоную суспільство розбити по принципу сімейної близькості на 6,5 млн комірок з наступною структурою
Двоє дітей+Двоє працюючих+Двоє пенсіонерів
Таким чином у нас вийде
13 млн дітей+13 млн працюючих+13 млн пенсіонерів - ніби подібно до структури населення в Україні
Тепер розглядаємо окрему комірку
Витрати на неї з сторони Держави становлять
2*2000грн/міс діти+2*2000грн/міс пенсіонери+3*200грн/місяць квартира=9200грн/міс
Дохід Держави при середній з/п в 10000 грн/місяць)
2 працюючих*(2200ЄСВ+1800ПДФО+1600ПДВ)=11200 грн/місяць

Тепер висновки з цієї математичної моделі
1 Всі комірки в яких працюючі офіційно отримують менше 7000 грн/місяць на руки - є збитковими для Держави і живуть за рахунок переплат тих хто офіційно отримує більше 7000 грн/місяць на руки
2 Для середньостатистичної комірки з офіційною зарплатою працюючих в 10000 грн/місяць - за межі комірки виходить тільки 2600 грн/місяць або менше 9% від ними заробленого
Посудіть самі
Заробили 2*(10000 на руки+2200ЄСВ+1800ПДФО+1600ПДВ)=31200
Витратили всередині комірки
2*(10000+2*2000 діти+2*2000пенсіонери+3*200квартира)=28600
3 Так як тих хто заробляє в межах 3400-7000 грн/місяць на руки в рази більше ніж тих хто заробляє 7000-15000 грн/місяць на руки
То.... вся сума(надлишкова) яку заробляють ті в кого 7000-15000 грн/місяць на руки-йде на дотації тим хто заробляє 3400-7000 грн/місяць на руки

Отже
Тепер розумієте чому я постійно настоюю на тому що думати треба населенню?
Особливо тим 73% які заробляють 3400-7000 грн/місяць на руки, бо саме ця категорія і є тим тягарем на ногах ,який не дає Україні рухатись в сторону покращень.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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