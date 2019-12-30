budivelnik написав:А давайте створимо маленьку, спрощену економічну модель руху податків, яка б показала
а - скільки плятять
б - куди і кому йде сплачене
Отже
Спочатку нам потрібні вихідні цифри , я пропоную наступні
а - перебування дитини в садочку, школі, інституті коштує державі приблизно 2000 грн/місяць
б - середня пенсія 2000 грн/місяць
в - середня дотація на квартиру -приблизно 200 грн/місяць
Для того щоб спростити ,пропоную суспільство розбити по принципу сімейної близькості на 6,5 млн комірок з наступною структурою
Двоє дітей+Двоє працюючих+Двоє пенсіонерів
Таким чином у нас вийде
13 млн дітей+13 млн працюючих+13 млн пенсіонерів - ніби подібно до структури населення в Україні
Тепер розглядаємо окрему комірку
Витрати на неї з сторони Держави становлять
2*2000грн/міс діти+2*2000грн/міс пенсіонери+3*200грн/місяць квартира=8600грн/міс
Дохід Держави при середній з/п в 10000 грн/місяць)
2 працюючих*(2200ЄСВ+1800ПДФО+1600ПДВ)=11200 грн/місяць
Тепер висновки з цієї математичної моделі
1 Всі комірки в яких працюючі офіційно отримують менше 7000 грн/місяць на руки - є збитковими для Держави і живуть за рахунок переплат тих хто офіційно отримує більше 7000 грн/місяць на руки
2 Для середньостатистичної комірки з офіційною зарплатою працюючих в 10000 грн/місяць - за межі комірки виходить тільки 2600 грн/місяць або менше 9% від ними заробленого
Посудіть самі
Заробили 2*(10000 на руки+2200ЄСВ+1800ПДФО+1600ПДВ)=31200
Витратили всередині комірки
2*(10000+2*2000 діти+2*2000пенсіонери+3*200квартира)=28600
3 Так як тих хто заробляє в межах 3400-7000 грн/місяць на руки в рази більше ніж тих хто заробляє 7000-15000 грн/місяць на руки
То.... вся сума(надлишкова) яку заробляють ті в кого 7000-15000 грн/місяць на руки-йде на дотації тим хто заробляє 3400-7000 грн/місяць на руки
Отже
Тепер розумієте чому я постійно настоюю на тому що думати треба населенню?
Особливо тим 73% які заробляють 3400-7000 грн/місяць на руки, бо саме ця категорія і є тим тягарем на ногах ,який не дає Україні рухатись в сторону покращень.
Ошибочный взгляд.
Показывающий только кусочек от всей картины.
73% -- !!!!!!!!!!
Если брать эту цифру, то речь не о частном случае, а о более двух третей общества, рынка!!!
Задача, обязанность по развитию рынка в государстве -- полностью прямая функция власти.
Это она создала такие условия на рынке, что две трети общества именно так (в пределах 7000 тыс. гривен дохода в месяц) работают-зарабатывают.
Поэтому и .... заробитчане. Наши граждане, отправляющиеся зарабатывать туда, где условия иные.
Вывод: тягар в нашем обществе -- это вот такие можновладци.
Не справляющиеся должным образом со своими функциями в обществе.