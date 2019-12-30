Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
M-Audio написав:Ещё один апологет теории о том, что чтобы хорошо жить, нужно платить много налогов.
Все скандинавы - апологеты этой теории. Живут хорошо.
А давайте створимо маленьку, спрощену економічну модель руху податків, яка б показала а - скільки плятять б - куди і кому йде сплачене Отже Спочатку нам потрібні вихідні цифри , я пропоную наступні а - перебування дитини в садочку, школі, інституті коштує державі приблизно 2000 грн/місяць б - середня пенсія 2000 грн/місяць в - середня дотація на квартиру -приблизно 200 грн/місяць Для того щоб спростити ,пропоную суспільство розбити по принципу сімейної близькості на 6,5 млн комірок з наступною структурою Двоє дітей+Двоє працюючих+Двоє пенсіонерів Таким чином у нас вийде 13 млн дітей+13 млн працюючих+13 млн пенсіонерів - ніби подібно до структури населення в Україні Тепер розглядаємо окрему комірку Витрати на неї з сторони Держави становлять 2*2000грн/міс діти+2*2000грн/міс пенсіонери+3*200грн/місяць квартира=8600грн/міс Дохід Держави при середній з/п в 10000 грн/місяць) 2 працюючих*(2200ЄСВ+1800ПДФО+1600ПДВ)=11200 грн/місяць
Тепер висновки з цієї математичної моделі 1 Всі комірки в яких працюючі офіційно отримують менше 7000 грн/місяць на руки - є збитковими для Держави і живуть за рахунок переплат тих хто офіційно отримує більше 7000 грн/місяць на руки 2 Для середньостатистичної комірки з офіційною зарплатою працюючих в 10000 грн/місяць - за межі комірки виходить тільки 2600 грн/місяць або менше 9% від ними заробленого Посудіть самі Заробили 2*(10000 на руки+2200ЄСВ+1800ПДФО+1600ПДВ)=31200 Витратили всередині комірки 2*(10000+2*2000 діти+2*2000пенсіонери+3*200квартира)=28600 3 Так як тих хто заробляє в межах 3400-7000 грн/місяць на руки в рази більше ніж тих хто заробляє 7000-15000 грн/місяць на руки То.... вся сума(надлишкова) яку заробляють ті в кого 7000-15000 грн/місяць на руки-йде на дотації тим хто заробляє 3400-7000 грн/місяць на руки
Отже Тепер розумієте чому я постійно настоюю на тому що думати треба населенню? Особливо тим 73% які заробляють 3400-7000 грн/місяць на руки, бо саме ця категорія і є тим тягарем на ногах ,який не дає Україні рухатись в сторону покращень.
Ошибочный взгляд. Показывающий только кусочек от всей картины.
73% -- !!!!!!!!!! Если брать эту цифру, то речь не о частном случае, а о более двух третей общества, рынка!!!
Задача, обязанность по развитию рынка в государстве -- полностью прямая функция власти. Это она создала такие условия на рынке, что две трети общества именно так (в пределах 7000 тыс. гривен дохода в месяц) работают-зарабатывают.
Поэтому и .... заробитчане. Наши граждане, отправляющиеся зарабатывать туда, где условия иные.
Вывод: тягар в нашем обществе -- это вот такие можновладци. Не справляющиеся должным образом со своими функциями в обществе.
lapay написав:О, як зелебобіків плющить! Ні, дорогеньки, самі обіс..ались, самим цей зелений понос і прибирати.
Не понимаю...
Голосовавшие за ЗЕ точно также, как и ранее голосовавшие за Порошенко, решили (по разным причинам!!!) отдать голос за него. 1. Потом уже на практике увидели-удостоверились, что слова кандидата расходятся с действиями посадовця. Точно также, как и у Порошенко. 2. Естественно, что это их не удовлетворяет и они критически воспринимают действия. 3. И скорее всего точно также, как и против ПАПа, проголосуют в следующий раз за иного кандидата. Что не так-то?
Более прикольны сторонники Порошенко, продолжающие после первой стадии оставаться сторонниками. Ну а те, кто и после третьей, ... Да и ещё, когда им показывают, что при ЗЕ продолжается то же, что и при Порошенко, хотя они пугали, что ЗЕ повернет в сторону от курса этого самого Порошенко. Да ещё и в противоположную.
ТО есть в чём заключается это - "плющит, об...лись", какой "зелений понос" прибирать, если продолжается прежний?
Потім окажецца, що новий теж не такий, плохо лягає під Пу, боїться Майданів... І знову будуть скіглення, про По, який 7му в штани наклав...доколє!!!
Это демагогия.
Когда *окажэтца* факт *скиглення*, что По 7му в штаны наклав, тогда и скиглить, а пока прямая связь с папередныком.
Офіс Президента Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Очільники держав привітали один одного з прийдешніми святами .... https://t.me/OP_UA/1331
Під час розмови очільники держав також домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, серед іншого і кримчан, які перебувають в Криму та на території Росії, і росіян, утримуваних в Україні.
Раша хоче, для подальшого звільнення заручників, змін до Конституції.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Беркутовцы сидят, то есть сидели в СИЗО без приговора пять лет. Или может где то есть такое наказание пожизненное следствие или вечный суд
Пять лет в сизо без приговора - это безобразие, просто издевательство над людьми (что бы они не натворили). Такая система правосудия неприемлема. Вся тагомотина должна длится не больше полугода и если прокуроры за это время не смогут доказать вину, людей нужно отпускать. А так сегодня любого человека можно на годы закрыть и судить хоть всю оставшуюся жизнь.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 31 гру, 2019 13:34, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Спочатку нам потрібні вихідні цифри , я пропоную наступні ... Двоє дітей+Двоє працюючих+Двоє пенсіонерів ... 13 млн дітей+13 млн працюючих+13 млн пенсіонерів - ніби подібно до структури населення в Україні Тепер розглядаємо окрему комірку Витрати на неї з сторони Держави становлять 2*2000грн/міс діти+2*2000грн/міс пенсіонери+3*200грн/місяць квартира=8600грн/міс ...
budivelnik написав:Спочатку нам потрібні вихідні цифри , я пропоную наступні ... Двоє дітей+Двоє працюючих+Двоє пенсіонерів ... 13 млн дітей+13 млн працюючих+13 млн пенсіонерів - ніби подібно до структури населення в Україні Тепер розглядаємо окрему комірку Витрати на неї з сторони Держави становлять 2*2000грн/міс діти+2*2000грн/міс пенсіонери+3*200грн/місяць квартира=8600грн/міс ...
Дети имеют собственную квартиру?
Я ж описав спрощену систему... Є 19 млн окремих квартир(будинків) в Україні 19 млн/6,5 млн комірок=приблизно 3 квартири на комірку... А хто є власником цих квартир - не важливо,все все одно рахується на комірку
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Schmit написав:Пять лет в сизо без приговора - это безобразие, просто издевательство над людьми (что бы они не натворили). Такая система правосудия неприемлема. Вся тагомотина должна длится не больше полугода и если прокуроры за это время не смогут доказать вину, людей нужно отпускать. А так сегодня любого человека можно на годы закрыть и судить хоть всю оставшуюся жизнь.
Тоді достатньо буде, пару разів змінити адвокатів, і вуаля - гуляй, Вася.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Беркутовцы сидят, то есть сидели в СИЗО без приговора пять лет. Или может где то есть такое наказание пожизненное следствие или вечный суд
Пять лет в сизо без приговора - это безобразие, просто издевательство над людьми (что бы они не натворили). Такая система правосудия неприемлема. Вся тагомотина должна длится не больше полугода и если прокуроры за это время не смогут доказать вину, людей нужно отпускать. А так сегодня любого человека можно на годы закрыть и судить хоть всю оставшуюся жизнь.
Полгода может маловато для сложных дел, но мне кажется, что два года это максимум. Причем в качестве противовеса было бы неплохо как в США вводить солидную денежную компенсацию, если проторчал пару лет в СИЗО и никто ничего не доказал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
budivelnik написав:Спочатку нам потрібні вихідні цифри , я пропоную наступні ... Двоє дітей+Двоє працюючих+Двоє пенсіонерів ... 13 млн дітей+13 млн працюючих+13 млн пенсіонерів - ніби подібно до структури населення в Україні Тепер розглядаємо окрему комірку Витрати на неї з сторони Держави становлять 2*2000грн/міс діти+2*2000грн/міс пенсіонери+3*200грн/місяць квартира=8600грн/міс ...
Дети имеют собственную квартиру?
Я ж описав спрощену систему... Є 19 млн окремих квартир(будинків) в Україні 19 млн/6,5 млн комірок=приблизно 3 квартири на комірку... А хто є власником цих квартир - не важливо,все все одно рахується на комірку
А хто такі "комірки", що їх за будівельником 6,5 млн? Домогосподарств - всього 14,8 млн. Тобто ніяк не може буди по 3 квартири в кожній родині, до якої належить працююча пара, двоє батьків та двоє дітей...