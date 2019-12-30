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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5013501450155016> Додано: Вів 31 гру, 2019 11:33 budivelnik написав: Starikan написав: M-Audio написав: Ещё один апологет теории о том, что чтобы хорошо жить, нужно платить много налогов. Ещё один апологет теории о том, что чтобы хорошо жить, нужно платить много налогов. Все скандинавы - апологеты этой теории. Живут хорошо. Все скандинавы - апологеты этой теории. Живут хорошо. А давайте створимо маленьку, спрощену економічну модель руху податків, яка б показала

а - скільки плятять

б - куди і кому йде сплачене

Отже

Спочатку нам потрібні вихідні цифри , я пропоную наступні

а - перебування дитини в садочку, школі, інституті коштує державі приблизно 2000 грн/місяць

б - середня пенсія 2000 грн/місяць

в - середня дотація на квартиру -приблизно 200 грн/місяць

Для того щоб спростити ,пропоную суспільство розбити по принципу сімейної близькості на 6,5 млн комірок з наступною структурою

Двоє дітей+Двоє працюючих+Двоє пенсіонерів

Таким чином у нас вийде

13 млн дітей+13 млн працюючих+13 млн пенсіонерів - ніби подібно до структури населення в Україні

Тепер розглядаємо окрему комірку

Витрати на неї з сторони Держави становлять

2*2000грн/міс діти+2*2000грн/міс пенсіонери+3*200грн/місяць квартира= 8600грн/міс

Дохід Держави при середній з/п в 10000 грн/місяць)

2 працюючих*(2200ЄСВ+1800ПДФО+1600ПДВ)= 11200 грн/місяць



Тепер висновки з цієї математичної моделі

1 Всі комірки в яких працюючі офіційно отримують менше 7000 грн/місяць на руки - є збитковими для Держави і живуть за рахунок переплат тих хто офіційно отримує більше 7000 грн/місяць на руки

2 Для середньостатистичної комірки з офіційною зарплатою працюючих в 10000 грн/місяць - за межі комірки виходить тільки 2600 грн/місяць або менше 9% від ними заробленого

Посудіть самі

Заробили 2*(10000 на руки+2200ЄСВ+1800ПДФО+1600ПДВ)=31200

Витратили всередині комірки

2*(10000+2*2000 діти+2*2000пенсіонери+3*200квартира)=28600

3 Так як тих хто заробляє в межах 3400-7000 грн/місяць на руки в рази більше ніж тих хто заробляє 7000-15000 грн/місяць на руки

То.... вся сума(надлишкова) яку заробляють ті в кого 7000-15000 грн/місяць на руки-йде на дотації тим хто заробляє 3400-7000 грн/місяць на руки



Отже

Тепер розумієте чому я постійно настоюю на тому що думати треба населенню?

Особливо тим 73% які заробляють 3400-7000 грн/місяць на руки, бо саме ця категорія і є тим тягарем на ногах ,який не дає Україні рухатись в сторону покращень. А давайте створимо маленьку, спрощену економічну модель руху податків, яка б показалаа - скільки плятятьб - куди і кому йде сплаченеОтжеСпочатку нам потрібні вихідні цифри , я пропоную наступніа - перебування дитини в садочку, школі, інституті коштує державі приблизноб - середня пенсіяв - середня дотація на квартиру -приблизноДля того щоб спростити ,пропоную суспільство розбити по принципу сімейної близькості наз наступною структуроюТаким чином у нас вийде- ніби подібно до структури населення в УкраїніТепер розглядаємо окрему комірку2*2000грн/міс діти+2*2000грн/міс пенсіонери+3*200грн/місяць квартира=2 працюючих*(2200ЄСВ+1800ПДФО+1600ПДВ)=Тепер висновки з цієї математичної моделі1 Всі комірки в яких працюючі офіційно отримують- є збитковими для Держави і живуть за рахунок переплат тих хто офіційно отримує2 Для середньостатистичної комірки з офіційною зарплатою працюючих в 10000 грн/місяць -від ними заробленогоПосудіть саміЗаробилиВитратили всередині комірки3 Так як тих хто заробляє в межах 3400-7000 грн/місяць на руки в рази більше ніж тих хто заробляє 7000-15000 грн/місяць на рукиТо.... вся сума(надлишкова) яку заробляють ті в кого 7000-15000 грн/місяць на руки-йде на дотації тим хто заробляє 3400-7000 грн/місяць на рукиОтжеТепер розумієте чому я постійно настоюю на тому що думати треба населенню?Особливо, бо саме ця категорія і є тим тягарем на ногах ,який не дає Україні рухатись в сторону покращень.

Ошибочный взгляд.

Показывающий только кусочек от всей картины.



73% -- !!!!!!!!!!

Если брать эту цифру, то речь не о частном случае, а о более двух третей общества, рынка!!!



Задача, обязанность по развитию рынка в государстве -- полностью прямая функция власти.

Это она создала такие условия на рынке, что две трети общества именно так (в пределах 7000 тыс. гривен дохода в месяц) работают-зарабатывают.





Поэтому и .... заробитчане. Наши граждане, отправляющиеся зарабатывать туда, где условия иные.



Вывод: тягар в нашем обществе -- это вот такие можновладци.

Не справляющиеся должным образом со своими функциями в обществе. Ошибочный взгляд.Показывающий только кусочек от всей картины.73% -- !!!!!!!!!!Если брать эту цифру, то речь не о частном случае, а о более двух третей общества, рынка!!!Задача, обязанность по развитию рынка в государстве -- полностью прямая функция власти.Это она создала такие условия на рынке, что две трети общества именно так (в пределах 7000 тыс. гривен дохода в месяц) работают-зарабатывают.Поэтому и .... заробитчане. Наши граждане, отправляющиеся зарабатывать туда, где условия иные.Вывод: тягар в нашем обществе -- это вот такие можновладци.Не справляющиеся должным образом со своими функциями в обществе. detroytred

Повідомлень: 22757 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 11:42 flyman написав: detroytred написав: lapay написав: О, як зелебобіків плющить! Ні, дорогеньки, самі обіс..ались, самим цей зелений понос і прибирати. О, як зелебобіків плющить! Ні, дорогеньки, самі обіс..ались, самим цей зелений понос і прибирати.

Не понимаю...



Голосовавшие за ЗЕ точно также, как и ранее голосовавшие за Порошенко, решили (по разным причинам!!!) отдать голос за него.

1. Потом уже на практике увидели-удостоверились, что слова кандидата расходятся с действиями посадовця. Точно также, как и у Порошенко.

2. Естественно, что это их не удовлетворяет и они критически воспринимают действия.

3. И скорее всего точно также, как и против ПАПа, проголосуют в следующий раз за иного кандидата.

Что не так-то?



Более прикольны сторонники Порошенко, продолжающие после первой стадии оставаться сторонниками.

Ну а те, кто и после третьей, ...

Да и ещё, когда им показывают, что при ЗЕ продолжается то же, что и при Порошенко, хотя они пугали, что ЗЕ повернет в сторону от курса этого самого Порошенко.

Да ещё и в противоположную.



ТО есть в чём заключается это - "плющит, об...лись", какой "зелений понос" прибирать, если продолжается прежний? Не понимаю...Голосовавшие за ЗЕ точно также, как и ранее голосовавшие за Порошенко, решили (по разным причинам!!!) отдать голос за него.1. Потом уже на практике увидели-удостоверились, что слова кандидата расходятся с действиями посадовця. Точно также, как и у Порошенко.2. Естественно, что это их не удовлетворяет и они критически воспринимают действия.3. И скорее всего точно также, как и против ПАПа, проголосуют в следующий раз за иного кандидата.Что не так-то?Более прикольны сторонники Порошенко, продолжающие после первой стадии оставаться сторонниками.Ну а те, кто и после третьей, ...Да и ещё, когда им показывают, что при ЗЕ продолжается то же, что и при Порошенко, хотя они пугали, что ЗЕ повернет в сторону от курса этого самого Порошенко.Да ещё и в противоположную.ТО есть в чём заключается это - "плющит, об...лись", какой "зелений понос" прибирать, если продолжается прежний?

Потім окажецца, що новий теж не такий, плохо лягає під Пу, боїться Майданів... І знову будуть скіглення, про По, який 7му в штани наклав...доколє!!! Потім окажецца, що новий теж не такий, плохо лягає під Пу, боїться Майданів... І знову будуть скіглення, про По, який 7му в штани наклав...доколє!!!

Это демагогия.



Когда *окажэтца* факт *скиглення*, что По 7му в штаны наклав, тогда и скиглить, а пока прямая связь с папередныком. Это демагогия.Когда *окажэтца* факт *скиглення*, что По 7му в штаны наклав, тогда и скиглить, а пока прямая связь с папередныком. detroytred

Повідомлень: 22757 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 12:39

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Очільники держав привітали один одного з прийдешніми святами ....

https://t.me/OP_UA/1331



ну это уже лишнее Офіс ПрезидентаПрезидент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Очільники держав привітали один одного з прийдешніми святами ....ну это уже лишнее 19yuriy91 Повідомлень: 2257 З нами з: 15.09.12 Подякував: 223 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 13:10 19yuriy91 написав: https://t.me/OP_UA/1331



Під час розмови очільники держав також домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, серед іншого і кримчан, які перебувають в Криму та на території Росії, і росіян, утримуваних в Україні.



Раша хоче, для подальшого звільнення заручників, змін до Конституції. Раша хоче, для подальшого звільнення заручників, змін до Конституції. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9418 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1088 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 13:26 freeze написав: Беркутовцы сидят, то есть сидели в СИЗО без приговора пять лет.

Или может где то есть такое наказание пожизненное следствие или вечный суд Беркутовцы сидят, то есть сидели в СИЗО без приговора пять лет.Или может где то есть такое наказание пожизненное следствие или вечный суд

Пять лет в сизо без приговора - это безобразие, просто издевательство над людьми (что бы они не натворили). Такая система правосудия неприемлема. Вся тагомотина должна длится не больше полугода и если прокуроры за это время не смогут доказать вину, людей нужно отпускать. А так сегодня любого человека можно на годы закрыть и судить хоть всю оставшуюся жизнь. Пять лет в сизо без приговора - это безобразие, просто издевательство над людьми (что бы они не натворили). Такая система правосудия неприемлема. Вся тагомотина должна длится не больше полугода и если прокуроры за это время не смогут доказать вину, людей нужно отпускать. А так сегодня любого человека можно на годы закрыть и судить хоть всю оставшуюся жизнь. Востаннє редагувалось Schmit в Вів 31 гру, 2019 13:34, всього редагувалось 1 раз. Schmit

Повідомлень: 842 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 13:27 budivelnik написав: Спочатку нам потрібні вихідні цифри , я пропоную наступні

...

Двоє дітей +Двоє працюючих+Двоє пенсіонерів

...

13 млн дітей+13 млн працюючих+13 млн пенсіонерів - ніби подібно до структури населення в Україні

Тепер розглядаємо окрему комірку

Витрати на неї з сторони Держави становлять

2*2000грн/міс діти+2*2000грн/міс пенсіонери+ 3 *200грн/місяць квартира =8600грн/міс

... Спочатку нам потрібні вихідні цифри , я пропоную наступні......- ніби подібно до структури населення в УкраїніТепер розглядаємо окрему комірку2*2000грн/міс діти+2*2000грн/міс пенсіонери+...

Дети имеют собственную квартиру? Дети имеют собственную квартиру? yanyura Повідомлень: 5184 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1221 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 13:32 yanyura написав: budivelnik написав: Спочатку нам потрібні вихідні цифри , я пропоную наступні

...

Двоє дітей +Двоє працюючих+Двоє пенсіонерів

...

13 млн дітей+13 млн працюючих+13 млн пенсіонерів - ніби подібно до структури населення в Україні

Тепер розглядаємо окрему комірку

Витрати на неї з сторони Держави становлять

2*2000грн/міс діти+2*2000грн/міс пенсіонери+ 3 *200грн/місяць квартира =8600грн/міс

... Спочатку нам потрібні вихідні цифри , я пропоную наступні......- ніби подібно до структури населення в УкраїніТепер розглядаємо окрему комірку2*2000грн/міс діти+2*2000грн/міс пенсіонери+... Дети имеют собственную квартиру? Дети имеют собственную квартиру? Я ж описав спрощену систему...

Є 19 млн окремих квартир(будинків) в Україні

19 млн/6,5 млн комірок=приблизно 3 квартири на комірку...

А хто є власником цих квартир - не важливо,все все одно рахується на комірку Я ж описав спрощену систему...Є 19 млн окремих квартир(будинків) в Україні19 млн/6,5 млн комірок=приблизно 3 квартири на комірку...А хто є власником цих квартир - не важливо,все все одно рахується на комірку в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21734 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 13:44 Re: Політичні дискусії Schmit написав: Пять лет в сизо без приговора - это безобразие, просто издевательство над людьми (что бы они не натворили). Такая система правосудия неприемлема. Вся тагомотина должна длится не больше полугода и если прокуроры за это время не смогут доказать вину, людей нужно отпускать. А так сегодня любого человека можно на годы закрыть и судить хоть всю оставшуюся жизнь. Пять лет в сизо без приговора - это безобразие, просто издевательство над людьми (что бы они не натворили). Такая система правосудия неприемлема. Вся тагомотина должна длится не больше полугода и если прокуроры за это время не смогут доказать вину, людей нужно отпускать. А так сегодня любого человека можно на годы закрыть и судить хоть всю оставшуюся жизнь.

Тоді достатньо буде, пару разів змінити адвокатів, і вуаля - гуляй, Вася. Тоді достатньо буде, пару разів змінити адвокатів, і вуаля - гуляй, Вася. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9418 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1088 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 13:45 Schmit написав: freeze написав: Беркутовцы сидят, то есть сидели в СИЗО без приговора пять лет.

Или может где то есть такое наказание пожизненное следствие или вечный суд Беркутовцы сидят, то есть сидели в СИЗО без приговора пять лет.Или может где то есть такое наказание пожизненное следствие или вечный суд

Пять лет в сизо без приговора - это безобразие, просто издевательство над людьми (что бы они не натворили). Такая система правосудия неприемлема. Вся тагомотина должна длится не больше полугода и если прокуроры за это время не смогут доказать вину, людей нужно отпускать. А так сегодня любого человека можно на годы закрыть и судить хоть всю оставшуюся жизнь. Пять лет в сизо без приговора - это безобразие, просто издевательство над людьми (что бы они не натворили). Такая система правосудия неприемлема. Вся тагомотина должна длится не больше полугода и если прокуроры за это время не смогут доказать вину, людей нужно отпускать. А так сегодня любого человека можно на годы закрыть и судить хоть всю оставшуюся жизнь.



Полгода может маловато для сложных дел, но мне кажется, что два года это максимум.

Причем в качестве противовеса было бы неплохо как в США вводить солидную денежную компенсацию, если проторчал пару лет в СИЗО и никто ничего не доказал. Полгода может маловато для сложных дел, но мне кажется, что два года это максимум.Причем в качестве противовеса было бы неплохо как в США вводить солидную денежную компенсацию, если проторчал пару лет в СИЗО и никто ничего не доказал. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14447 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3844 раз. Подякували: 5753 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 13:47 budivelnik написав: yanyura написав: budivelnik написав: Спочатку нам потрібні вихідні цифри , я пропоную наступні

...

Двоє дітей +Двоє працюючих+Двоє пенсіонерів

...

13 млн дітей+13 млн працюючих+13 млн пенсіонерів - ніби подібно до структури населення в Україні

Тепер розглядаємо окрему комірку

Витрати на неї з сторони Держави становлять

2*2000грн/міс діти+2*2000грн/міс пенсіонери+ 3 *200грн/місяць квартира =8600грн/міс

... Спочатку нам потрібні вихідні цифри , я пропоную наступні......- ніби подібно до структури населення в УкраїніТепер розглядаємо окрему комірку2*2000грн/міс діти+2*2000грн/міс пенсіонери+... Дети имеют собственную квартиру? Дети имеют собственную квартиру? Я ж описав спрощену систему...

Є 19 млн окремих квартир(будинків) в Україні

19 млн/6,5 млн комірок=приблизно 3 квартири на комірку...

А хто є власником цих квартир - не важливо,все все одно рахується на комірку Я ж описав спрощену систему...Є 19 млн окремих квартир(будинків) в Україні19 млн/6,5 млн комірок=приблизно 3 квартири на комірку...А хто є власником цих квартир - не важливо,все все одно рахується на комірку



А хто такі "комірки", що їх за будівельником 6,5 млн? Домогосподарств - всього 14,8 млн. Тобто ніяк не може буди по 3 квартири в кожній родині, до якої належить працююча пара, двоє батьків та двоє дітей... А хто такі "комірки", що їх за будівельником 6,5 млн? Домогосподарств - всього 14,8 млн. Тобто ніяк не може буди по 3 квартири в кожній родині, до якої належить працююча пара, двоє батьків та двоє дітей... zРадио

Повідомлень: 4520 З нами з: 02.05.18 Подякував: 869 раз. Подякували: 2008 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5013501450155016> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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