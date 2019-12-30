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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5013501450155016
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:48

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Полгода может маловато для сложных дел, но мне кажется, что два года это максимум.
Причем в качестве противовеса было бы неплохо как в США вводить солидную денежную компенсацию, если проторчал пару лет в СИЗО и никто ничего не доказал.

ЄСПЛ нарахує 20к євро компенсації. Більше ніхто не заплатить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:53

  Schmit написав:
  freeze написав:Беркутовцы сидят, то есть сидели в СИЗО без приговора пять лет.
Или может где то есть такое наказание пожизненное следствие или вечный суд

Пять лет в сизо без приговора - это безобразие, просто издевательство над людьми (что бы они не натворили). Такая система правосудия неприемлема. Вся тагомотина должна длится не больше полугода и если прокуроры за это время не смогут доказать вину, людей нужно отпускать. А так сегодня любого человека можно на годы закрыть и судить хоть всю оставшуюся жизнь.

Ну не на "хоть всю оставшуюся жизнь", но на годы это нормальная практика, если это обычный человек и им не интересуются журналисты.

Для того, чтобы человека посадить в СИЗО, требуется решение суда. Судья основывается на доказательствах, представленных ему прокурором (следователем).
Ну а потом, если следователь не найдет убедительных доказательств для суда вины сидящего в СИЗО, того нужно выпускать с возмещением деньгами проведенного там времени (чем дольше, тем больше).
Выпуск невиновного означает (кроме выплаченных денег) плохую работу следователей (прокуроров), как представивших неверные доказательства для помещения в СИЗО, так и тех, что во время следствия продлевали сроки сидящему, что ухудшает их "показатели", уменьшает возможности продвижения по службе, лишение премий, "ссылку" в отдаленные, нижестоящие по рангу места. Такое надо следователям? Вот бесконечно и продлеваются дела, по принципу Ходжи Насреддина и эмира ("за 10 лет или ишак...).

А "сидящий" сам виноват - "оказался не в то время и не в том месте".
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 14:11

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:А хто є власником цих квартир - не важливо,все все одно рахується на комірку

Вы едите мясо, я капусту. А в среднем мы оба едим голубцы (с).

1 человек имеет 10 квартир в Киеве (Львове...) и 9 из них сдает в аренду.
9 человек живут в арендованных у него квартирах.
В среднем все 10 человек имеют по квартире.

И вот эти ваши
13 млн дітей+13 млн працюючих

тоже, по вашему мнению, в среднем получают по 200 грн. субсидии на свои квартиры?
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 14:43

И по размеру возмещения
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду
...
Стаття 3. У наведених в статті 1 цього Закону випадках громадянинові відшкодовуються (повертаються):

1) заробіток та інші грошові доходи, які він втратив внаслідок незаконних дій;

2) майно (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки по них, цінні папери та відсотки по них, частка у статутному фонді господарського товариства, учасником якого був громадянин, та прибуток, який він не отримав відповідно до цієї частки, інші цінності), конфісковане або звернене в доход держави судом, вилучене органами досудового розслідування, органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а також майно, на яке накладено арешт;

{Пункт 2 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012}

3) штрафи, стягнуті на виконання вироку суду, судові витрати та інші витрати, сплачені громадянином;

4) суми, сплачені громадянином у зв’язку з поданням йому юридичної допомоги;

5) моральна шкода.
...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80
Европейский Суд присудил по 9,75 тыс. евро каждому из четырех заявителей, срок нахождения которых в СИЗО составил от двух с половиной до пяти с половиной лет.

https://antiraid.com.ua/news/espch-oboz ... mesyatsev/
Но это по РФ.

По Украине
... Валентины Теличенко (она представляла там интересы Мирославы Гонгадзе и выиграла дело, вдова журналиста получила 100 тысяч евро компенсации)
...

https://www.segodnya.ua/lifestyle/fun/u ... 16403.html
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 14:55

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Двоє дітей+Двоє працюючих+Двоє пенсіонерів
Таким чином у нас вийде
13 млн дітей+13 млн працюючих+13 млн пенсіонерів


Якщо брати оф. стат., то дітей (до 18 років) всього 7,4 млн. Якщо приплюсувати ще навіть студентів, значний % яких після 18-ти років працює, в мене син в ЛНУ на 4 курсі, каже 90% на роботах, можливо більшість неофіційно, то все одно навіть 8 млн. не назбираємо.
Середньостатистична українка давно не народжує 2 дітей, більшість спроможується на 1 дитину, а в середньому 1,5.
Бюджет формується не тільки за рахунок фіз.осіб, але і різні платежі для юр.осіб. Ну а зараз вагома фішка знову назичити.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:08

Re: Політичні дискусії

Главы двух государств поздравили друг друга с наступающими праздниками https://www.president.gov.ua/ru/news/vo ... om-p-59145

Попрошу у Санты антидепрессанты
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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