Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Полгода может маловато для сложных дел, но мне кажется, что два года это максимум. Причем в качестве противовеса было бы неплохо как в США вводить солидную денежную компенсацию, если проторчал пару лет в СИЗО и никто ничего не доказал.
ЄСПЛ нарахує 20к євро компенсації. Більше ніхто не заплатить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Беркутовцы сидят, то есть сидели в СИЗО без приговора пять лет. Или может где то есть такое наказание пожизненное следствие или вечный суд
Пять лет в сизо без приговора - это безобразие, просто издевательство над людьми (что бы они не натворили). Такая система правосудия неприемлема. Вся тагомотина должна длится не больше полугода и если прокуроры за это время не смогут доказать вину, людей нужно отпускать. А так сегодня любого человека можно на годы закрыть и судить хоть всю оставшуюся жизнь.
Ну не на "хоть всю оставшуюся жизнь", но на годы это нормальная практика, если это обычный человек и им не интересуются журналисты.
Для того, чтобы человека посадить в СИЗО, требуется решение суда. Судья основывается на доказательствах, представленных ему прокурором (следователем). Ну а потом, если следователь не найдет убедительных доказательств для суда вины сидящего в СИЗО, того нужно выпускать с возмещением деньгами проведенного там времени (чем дольше, тем больше). Выпуск невиновного означает (кроме выплаченных денег) плохую работу следователей (прокуроров), как представивших неверные доказательства для помещения в СИЗО, так и тех, что во время следствия продлевали сроки сидящему, что ухудшает их "показатели", уменьшает возможности продвижения по службе, лишение премий, "ссылку" в отдаленные, нижестоящие по рангу места. Такое надо следователям? Вот бесконечно и продлеваются дела, по принципу Ходжи Насреддина и эмира ("за 10 лет или ишак...).
А "сидящий" сам виноват - "оказался не в то время и не в том месте".
Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду ... Стаття 3. У наведених в статті 1 цього Закону випадках громадянинові відшкодовуються (повертаються):
1) заробіток та інші грошові доходи, які він втратив внаслідок незаконних дій;
2) майно (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки по них, цінні папери та відсотки по них, частка у статутному фонді господарського товариства, учасником якого був громадянин, та прибуток, який він не отримав відповідно до цієї частки, інші цінності), конфісковане або звернене в доход держави судом, вилучене органами досудового розслідування, органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а також майно, на яке накладено арешт;
{Пункт 2 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012}
3) штрафи, стягнуті на виконання вироку суду, судові витрати та інші витрати, сплачені громадянином;
4) суми, сплачені громадянином у зв’язку з поданням йому юридичної допомоги;
budivelnik написав:Двоє дітей+Двоє працюючих+Двоє пенсіонерів Таким чином у нас вийде 13 млн дітей+13 млн працюючих+13 млн пенсіонерів
Якщо брати оф. стат., то дітей (до 18 років) всього 7,4 млн. Якщо приплюсувати ще навіть студентів, значний % яких після 18-ти років працює, в мене син в ЛНУ на 4 курсі, каже 90% на роботах, можливо більшість неофіційно, то все одно навіть 8 млн. не назбираємо. Середньостатистична українка давно не народжує 2 дітей, більшість спроможується на 1 дитину, а в середньому 1,5. Бюджет формується не тільки за рахунок фіз.осіб, але і різні платежі для юр.осіб. Ну а зараз вагома фішка знову назичити.
Перес де Куэльяр написав:ми завершимо Революцію, яку почали і ви потвори мокшанські станете, або патріотами України, або знищимо як ворогів.
Это совдеп во всей красе - большевицкого разлива.
За окошком общество потребления .... поэтому и война гибридная. Потому что обыватель -- ценность и фундамент. Потребитель))) Покупатель ))) Намекну -- *конфеток* и конфеток рашен и т.д.)))
Несколько дней не смотрел форум. Полагаю, отделались удалением поста, бана, конечно, не было? Хотя, судя по постам, человек, если и рвётся в Европу ("бо шлях наш браття до Європи"), то исключительно в период 1933-1945 в совершенно конкретной стране.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду ... Стаття 3. У наведених в статті 1 цього Закону випадках громадянинові відшкодовуються (повертаються):
1) заробіток та інші грошові доходи, які він втратив внаслідок незаконних дій;
2) майно (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки по них, цінні папери та відсотки по них, частка у статутному фонді господарського товариства, учасником якого був громадянин, та прибуток, який він не отримав відповідно до цієї частки, інші цінності), конфісковане або звернене в доход держави судом, вилучене органами досудового розслідування, органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а також майно, на яке накладено арешт;
{Пункт 2 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012}
3) штрафи, стягнуті на виконання вироку суду, судові витрати та інші витрати, сплачені громадянином;
4) суми, сплачені громадянином у зв’язку з поданням йому юридичної допомоги;
И эти 100 тыс. евро, также как и прочие выплаты аля восстановленным уволенным вмяким чиновникам -- заплатит налогоплательщик. Это расходы державы из-за таких справных)) власть имущих. Причём всё это на базе коррупции...