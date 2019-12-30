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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5014501550165017
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:36

  Starikan написав:
......
Насчет с/х - :mrgreen: :mrgreen:
На рабском труде "рабочих зеленых цехов" и селян с мизерной зарплатой.

Сказки будете рассказывать тем, кто не жил в то время.
И вашему единомышленнику ЛАДу - идейному коммунисту.

Ну да.
Сегодня зарплаты потрясают воображение. :)
Даже в промышленности.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:43

  Мизантрóп написав:Главы двух государств поздравили друг друга с наступающими праздниками https://www.president.gov.ua/ru/news/vo ... om-p-59145

Попрошу у Санты антидепрессанты
Наверное, подготовка к корпоративам через пару лет УЖЕ идет полным ходом.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:54

  vladvlas написав:
  Мизантрóп написав:Главы двух государств поздравили друг друга с наступающими праздниками https://www.president.gov.ua/ru/news/vo ... om-p-59145

Попрошу у Санты антидепрессанты
Наверное, подготовка к корпоративам через пару лет УЖЕ идет полным ходом.

Каждый видит то, что хочет увидеть. Я увидел это:
Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, которые находятся в Крыму и на территории России, и русских, которые находятся в Украине.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 16:45

Re: Політичні дискусії

Обливальщика журналиста мочой, не помню как фамилия у мордатого, обильно облили мочой в его же подьезде.
Я думаю дело можно закрывать, сатисфакция произошла, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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  #<1 ... 5014501550165017
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