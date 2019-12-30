Ну да.
Сегодня зарплаты потрясают воображение.
Даже в промышленности.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 31 гру, 2019 15:36
Ну да.
Сегодня зарплаты потрясают воображение.
Даже в промышленности.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 31 гру, 2019 15:43
Наверное, подготовка к корпоративам через пару лет УЖЕ идет полным ходом.
Додано: Вів 31 гру, 2019 15:54
Каждый видит то, что хочет увидеть. Я увидел это:
Додано: Вів 31 гру, 2019 16:45
Re: Політичні дискусії
Обливальщика журналиста мочой, не помню как фамилия у мордатого, обильно облили мочой в его же подьезде.
Я думаю дело можно закрывать, сатисфакция произошла, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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