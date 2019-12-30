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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5015501650175018>
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:36

  Starikan написав:
......
Насчет с/х - :mrgreen: :mrgreen:
На рабском труде "рабочих зеленых цехов" и селян с мизерной зарплатой.

Сказки будете рассказывать тем, кто не жил в то время.
И вашему единомышленнику ЛАДу - идейному коммунисту.

Ну да.
Сегодня зарплаты потрясают воображение. :)
Даже в промышленности.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:43

  Мизантрóп написав:Главы двух государств поздравили друг друга с наступающими праздниками https://www.president.gov.ua/ru/news/vo ... om-p-59145

Попрошу у Санты антидепрессанты
Наверное, подготовка к корпоративам через пару лет УЖЕ идет полным ходом.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:54

  vladvlas написав:
  Мизантрóп написав:Главы двух государств поздравили друг друга с наступающими праздниками https://www.president.gov.ua/ru/news/vo ... om-p-59145

Попрошу у Санты антидепрессанты
Наверное, подготовка к корпоративам через пару лет УЖЕ идет полным ходом.

Каждый видит то, что хочет увидеть. Я увидел это:
Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, которые находятся в Крыму и на территории России, и русских, которые находятся в Украине.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 16:45

Re: Політичні дискусії

Обливальщика журналиста мочой, не помню как фамилия у мордатого, обильно облили мочой в его же подьезде.
Я думаю дело можно закрывать, сатисфакция произошла, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 16:52

  freeze написав:Обливальщика журналиста мочой, не помню как фамилия у мордатого, обильно облили мочой в его же подьезде.
Я думаю дело можно закрывать, сатисфакция произошла, имхо.


Единственная форма правосудия, которой можно добиться в отношении активистов? :oops:

Всех с Новым Годом!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:14

  Libo написав:Ваш трусливый жидок держался, держался, а в предновогодний день не утерпел и обосрался - позвонил ху*лу, да еще поздравил эту мразь с новым годом.
Какие могут быть разговоры и поздравления, кроме вопроса об окончании войны? :roll:
Лучшее поздравление Путину, его стране и народу - это пожелание страшных мук в аду.
Подвёл нас Зелёный и подорвал свой авторитет. Так нельзя. Мы не позволим нас так унижать. :?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:16

  yuri_m написав:
  edvardd написав:Libo
он договаривался про остальных пленных, и по этому поводу говорил, что пленные важнее его рейтинга...

И Вы еще верите в эту хepню? Вернули нам по обмену всего 12 реальных военнопленных, а остальные 64 человека - это гражданские. А отдали россиянам жестких убийц, на которых клейма негде ставить! Но зато теперь эту шарманку "про наших людей" будут крутить сутками из всех телевизоров. И под эту тему будут сдавать всё и всех. Тупо на жалость давить... И не забывайте, что у россиян сидит еще 300 наших заложников. Это официальная цифра. А неофициальная, по данным тех, кто ищет своих родных - около 3000. Кого вместо них Зеленский собирается отдавать, если уже всех имеющихся у нас сепаров и россиян отдали за 2 прошлых раза в режиме "всех на всех"?

И да, сегодня в Крыму рашики снова арестовали несколько украинцев, приехавших туда в гости к родственникам. Ресурс у Путина бесконечный для обменов! Будем территории в следующий раз отдавать или сразу уже армию разоружать?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:27

  Libo написав:
  edvardd написав:
он договаривался про остальных пленных, и по этому поводу говорил, что пленные важнее его рейтинга...


Во-первых, что за горяка-срачка с пленными в предновогонюю ночь? Повод, чтобы пользуясь случаем поздравить главного русского свина с Новым годом и пожелать ему крепкого здоровья и счастья? И в его лице всему русско-свинскому стаду? Я представляю, как это восприняли наши ребята в окопах ... :?
Во-вторых, с этими обменами не всё однозначно. Мы выдаем террористов, которые совершали теракты против мирных жителей. Теперь ФСБ инструктирует новых - убивайте и ничего не бойтесь - мы вас потом обменяем. Это развязывание рук русскому террору против тебя и твоих детей.
Жидок поборзеть захотел. Маруся Зверобой может поставить на место. :?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:48

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:
  freeze написав:Обливальщика журналиста мочой, не помню как фамилия у мордатого, обильно облили мочой в его же подьезде.
Я думаю дело можно закрывать, сатисфакция произошла, имхо.


Единственная форма правосудия, которой можно добиться в отношении активистов? :oops:

Всех с Новым Годом!


Шарий решительно осудил такие действия и выложил видео Мама, вызывай ментов
Где персонаж, обливальщик мочой журналистов, сильно дегероизирует себя, похоже попивая мочу.
А ведь взяли бы под стражу хулигана и не испытал он такого позора. Правосудие надо улучшать. А то Калоев из Осетии приедет с лекциями как восстанавливать правосудие.

С Новым Годом ! Все будет хорошо
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:48

  Ukrainian написав:
  Libo написав: Лучшее поздравление Путину, его стране и народу - это пожелание страшных мук в аду.
Подвёл нас Зелёный и подорвал свой авторитет. Так нельзя. Мы не позволим нас так унижать. :?

С первым согласен. Я ненавижу путинскую Россию и давно порвал со всеми тамошними родственниками.
Со вторым - нет. Он не подорвал свой авторитет, а очередной раз поднял свой рейтинг у 73%.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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