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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 31 гру, 2019 15:36
Starikan написав:
......
Насчет с/х -
На рабском труде "рабочих зеленых цехов" и селян с мизерной зарплатой.
Сказки будете рассказывать тем, кто не жил в то время.
И вашему единомышленнику ЛАДу - идейному коммунисту.
Ну да.
Сегодня зарплаты потрясают воображение.
Даже в промышленности.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 15:43
Наверное, подготовка к корпоративам через пару лет УЖЕ идет полным ходом.
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vladvlas
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Додано: Вів 31 гру, 2019 15:54
vladvlas написав:
Наверное, подготовка к корпоративам через пару лет УЖЕ идет полным ходом.
Каждый видит то, что хочет увидеть. Я увидел это:
Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, которые находятся в Крыму и на территории России, и русских, которые находятся в Украине.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 16:45
Обливальщика журналиста мочой, не помню как фамилия у мордатого, обильно облили мочой в его же подьезде.
Я думаю дело можно закрывать, сатисфакция произошла, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Вів 31 гру, 2019 16:52
freeze написав:
Обливальщика журналиста мочой, не помню как фамилия у мордатого, обильно облили мочой в его же подьезде.
Я думаю дело можно закрывать, сатисфакция произошла, имхо.
Единственная форма правосудия, которой можно добиться в отношении активистов?
Всех с Новым Годом!
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zРадио
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Додано: Вів 31 гру, 2019 17:14
Libo написав:
Ваш трусливый жидок держался, держался, а в предновогодний день не утерпел и обосрался - позвонил ху*лу, да еще поздравил эту мразь с новым годом.
Какие могут быть разговоры и поздравления, кроме вопроса об окончании войны?
Лучшее поздравление Путину, его стране и народу - это пожелание страшных мук в аду.
Подвёл нас Зелёный и подорвал свой авторитет. Так нельзя. Мы не позволим нас так унижать.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Вів 31 гру, 2019 17:16
yuri_m написав: edvardd написав:Libo
он договаривался про остальных пленных, и по этому поводу говорил, что пленные важнее его рейтинга...
И Вы еще верите в эту хepню? Вернули нам по обмену всего 12 реальных военнопленных, а остальные 64 человека - это гражданские. А отдали россиянам жестких убийц, на которых клейма негде ставить! Но зато теперь эту шарманку "про наших людей" будут крутить сутками из всех телевизоров. И под эту тему будут сдавать всё и всех. Тупо на жалость давить... И не забывайте, что у россиян сидит еще 300 наших заложников. Это официальная цифра. А неофициальная, по данным тех, кто ищет своих родных - около 3000. Кого вместо них Зеленский собирается отдавать, если уже всех имеющихся у нас сепаров и россиян отдали за 2 прошлых раза в режиме "всех на всех"?
И да, сегодня в Крыму рашики снова арестовали несколько украинцев, приехавших туда в гости к родственникам. Ресурс у Путина бесконечный для обменов! Будем территории в следующий раз отдавать или сразу уже армию разоружать?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Вів 31 гру, 2019 17:27
Libo написав: edvardd написав:
он договаривался про остальных пленных, и по этому поводу говорил, что пленные важнее его рейтинга...
Во-первых, что за горяка-срачка с пленными в предновогонюю ночь? Повод, чтобы пользуясь случаем поздравить главного русского свина с Новым годом и пожелать ему крепкого здоровья и счастья? И в его лице всему русско-свинскому стаду? Я представляю, как это восприняли наши ребята в окопах ...
Во-вторых, с этими обменами не всё однозначно. Мы выдаем террористов, которые совершали теракты против мирных жителей. Теперь ФСБ инструктирует новых - убивайте и ничего не бойтесь - мы вас потом обменяем. Это развязывание рук русскому террору против тебя и твоих детей.
Жидок поборзеть захотел. Маруся Зверобой может поставить на место.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Вів 31 гру, 2019 17:48
zРадио написав: freeze написав:
Обливальщика журналиста мочой, не помню как фамилия у мордатого, обильно облили мочой в его же подьезде.
Я думаю дело можно закрывать, сатисфакция произошла, имхо.
Единственная форма правосудия, которой можно добиться в отношении активистов?
Всех с Новым Годом!
Шарий решительно осудил такие действия и выложил видео Мама, вызывай ментов
Где персонаж, обливальщик мочой журналистов, сильно дегероизирует себя, похоже попивая мочу.
А ведь взяли бы под стражу хулигана и не испытал он такого позора. Правосудие надо улучшать. А то Калоев из Осетии приедет с лекциями как восстанавливать правосудие.
С Новым Годом ! Все будет хорошо
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Вів 31 гру, 2019 17:48
Ukrainian написав: Libo написав:
Лучшее поздравление Путину, его стране и народу - это пожелание страшных мук в аду.
Подвёл нас Зелёный и подорвал свой авторитет. Так нельзя. Мы не позволим нас так унижать.
С первым согласен. Я ненавижу путинскую Россию и давно порвал со всеми тамошними родственниками.
Со вторым - нет. Он не подорвал свой авторитет, а очередной раз поднял свой рейтинг у 73%.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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