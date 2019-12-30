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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 31 гру, 2019 17:52
Ukrainian написав: Libo написав:
Ваш трусливый жидок держался, держался, а в предновогодний день не утерпел и обосрался - позвонил ху*лу, да еще поздравил эту мразь с новым годом.
Какие могут быть разговоры и поздравления, кроме вопроса об окончании войны?
Лучшее поздравление Путину, его стране и народу - это пожелание страшных мук в аду.
Подвёл нас Зелёный и подорвал свой авторитет. Так нельзя. Мы не позволим нас так унижать.
На валютной ветке потерли, так ты решил здесь запостить этот антисемитский бред? Не нравится звонок Зеленского путину - так и скажи. Причем здесь "жидок"?? Фаны Алоизовича даже в канун НГ неисправимы (рука-лицо)
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Додано: Вів 31 гру, 2019 18:07
Кто из сторонников майдана читал саморазоблачение сми-сторонника майдана о том, почему они все время врут?
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Додано: Вів 31 гру, 2019 18:14
Starikan написав:
Я ненавижу путинскую Россию и давно порвал со всеми тамошними родственниками.
Жаль, что до такого дошло.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 18:16
Посмотрел. "Мама, вызывай ментов" - это очень эпично. Фраза должна занять достойное место в арсенале радикалов... где-то между "смерть ворогам" и "москаляку на гілляку"
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Додано: Вів 31 гру, 2019 18:20
zРадио написав:
Посмотрел. "Мама, вызывай ментов" - это очень эпично. Фраза должна занять достойное место в арсенале радикалов... где-то между "смерть ворогам" и "москаляку на гілляку"
А персонаж, когда в стае хунвейбинов нападает, то очень смелый и наглый, а тут когда пару человек к нему подошли, истерично пугается.
Мосийчук троллит
Уявляю собі бандерівця на якого здійснено напад стрибками а він волає: «мама звони в НКВС»!
Як думаєте йому б хтось з соратників після цього руку подав?
От і я думаю, що це дно!
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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