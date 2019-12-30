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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5016501750185019 Додано: Вів 31 гру, 2019 20:48 Re: Політичні дискусії freeze написав: Поэтому сейчас надо быть осторожнее всем. Поэтому сейчас надо быть осторожнее всем. Главное в этой жизни не дать себя обвести мелом Главное в этой жизни не дать себя обвести мелом Витька,извинись,я всё прощу

http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Мизантрóп

Повідомлень: 3464 З нами з: 03.12.14 Подякував: 436 раз. Подякували: 499 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 21:08 freeze написав: Schmit написав:



Можно сказать, что Стерненко повезло, что он зарезал не журналиста Шария, а то хз что творится.

Смотрю пошли ответы по понятиям как говорили раньше на районе.

Поэтому сейчас надо быть осторожнее всем. Можно сказать, что Стерненко повезло, что он зарезал не журналиста Шария, а то хз что творится.Смотрю пошли ответы по понятиям как говорили раньше на районе.Поэтому сейчас надо быть осторожнее всем.



Порохоботы даже не понимают, что это ответка - там такие шоры, которые и лошадям то никогда не одевали... А с учетом того, что порохоботы во власти везде, даже во главе ГПУ, я не исключаю, что эта ответка - медвежья услуга. Если Рябошапка отмазывает Стерненко по тяжелой статье, туля самооборону якобы от обидчиков, преследующих активистов на каждом углу, то это "нападение" на Регора открывает дорогу будущим безнаказанным тяжелым преступлениям. Возможно даже, против людей Шария...



Не стоит забывать, что радикалам нужен повод - на майдане они его сами долго искали. И не дождавшись от власти, решили устроить собственноручно, вальнув парня с армянской фамилией (не помню уже точно, как его звали)... Порохоботы даже не понимают, что это ответка - там такие шоры, которые и лошадям то никогда не одевали... А с учетом того, что порохоботы во власти везде, даже во главе ГПУ, я не исключаю, что эта ответка - медвежья услуга. Если Рябошапка отмазывает Стерненко по тяжелой статье, туля самооборону якобы от обидчиков, преследующих активистов на каждом углу, то это "нападение" на Регора открывает дорогу будущим безнаказанным тяжелым преступлениям. Возможно даже, против людей Шария...Не стоит забывать, что радикалам нужен повод - на майдане они его сами долго искали. И не дождавшись от власти, решили устроить собственноручно, вальнув парня с армянской фамилией (не помню уже точно, как его звали)... zРадио

Повідомлень: 4527 З нами з: 02.05.18 Подякував: 869 раз. Подякували: 2014 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 21:20 zРадио написав: Регора открывает дорогу будущим безнаказанным тяжелым преступлениям. Регора открывает дорогу будущим безнаказанным тяжелым преступлениям.



До этого без всякого повода совершались очень тяжелые преступления, вплоть до убийств, Бузина, Шеремет.

Я думаю, симметричное правосудие в израильском стиле, тут достаточно адекватно и уместно. А то часть превратилось в стадо овец, которых можно мочой облить или ногами попинать. Сам я тоже вырос на районе, там надо сдачи было давать. Поэтому просьба к прокуратуре все-таки заняться своими прямыми обязанностями. До этого без всякого повода совершались очень тяжелые преступления, вплоть до убийств, Бузина, Шеремет.Я думаю, симметричное правосудие в израильском стиле, тут достаточно адекватно и уместно. А то часть превратилось в стадо овец, которых можно мочой облить или ногами попинать. Сам я тоже вырос на районе, там надо сдачи было давать. Поэтому просьба к прокуратуре все-таки заняться своими прямыми обязанностями. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14453 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3848 раз. Подякували: 5759 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5016501750185019 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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