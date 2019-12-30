Главное в этой жизни не дать себя обвести мелом
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 31 гру, 2019 20:48
Re: Політичні дискусії
Главное в этой жизни не дать себя обвести мелом
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 31 гру, 2019 21:08
Порохоботы даже не понимают, что это ответка - там такие шоры, которые и лошадям то никогда не одевали... А с учетом того, что порохоботы во власти везде, даже во главе ГПУ, я не исключаю, что эта ответка - медвежья услуга. Если Рябошапка отмазывает Стерненко по тяжелой статье, туля самооборону якобы от обидчиков, преследующих активистов на каждом углу, то это "нападение" на Регора открывает дорогу будущим безнаказанным тяжелым преступлениям. Возможно даже, против людей Шария...
Не стоит забывать, что радикалам нужен повод - на майдане они его сами долго искали. И не дождавшись от власти, решили устроить собственноручно, вальнув парня с армянской фамилией (не помню уже точно, как его звали)...
Додано: Вів 31 гру, 2019 21:20
До этого без всякого повода совершались очень тяжелые преступления, вплоть до убийств, Бузина, Шеремет.
Я думаю, симметричное правосудие в израильском стиле, тут достаточно адекватно и уместно. А то часть превратилось в стадо овец, которых можно мочой облить или ногами попинать. Сам я тоже вырос на районе, там надо сдачи было давать. Поэтому просьба к прокуратуре все-таки заняться своими прямыми обязанностями.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
|