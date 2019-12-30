Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Регора открывает дорогу будущим безнаказанным тяжелым преступлениям.
До этого без всякого повода совершались очень тяжелые преступления, вплоть до убийств, Бузина, Шеремет. Я думаю, симметричное правосудие в израильском стиле, тут достаточно адекватно и уместно. Поэтому просьба к прокуратуре все-таки заняться своими прямыми обязанностями. И не доводить до ответов не в правовом поле.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Если вы не понимаете, то, что написано на русском языке, что мешает вам использовать онлайн-переводчики текстов и сайтов? Да хотя бы тот же бесплатный https://www.bing.com/translator от Microsoft? Кстати, он поддерживает и перевод (в т.ч. и с английского, итальянского, всего более 60-ти языков) на украинский язык.
zРадио написав:Регора открывает дорогу будущим безнаказанным тяжелым преступлениям.
Я думаю, симметричное правосудие в израильском стиле, тут достаточно адекватно и уместно. Поэтому просьба к прокуратуре все-таки заняться своими прямыми обязанностями. И не доводить до ответов не в правовом поле.
Libo написав:Ваш трусливый жидок держался, держался, а в предновогодний день не утерпел и обосрался - позвонил ху*лу, да еще поздравил эту мразь с новым годом. Какие могут быть разговоры и поздравления, кроме вопроса об окончании войны? Лучшее поздравление Путину, его стране и народу - это пожелание страшных мук в аду. Подвёл нас Зелёный и подорвал свой авторитет. Так нельзя. Мы не позволим нас так унижать.
1) Жги ещё, клоун, набирай очки. Когда наберёшь достаточно солью тебя в АДЛ и Моссад 2) Тебя, говнюка, унизили более 5 лет назад когда аннексировали Крым, а ты и такие как ты только утерлись