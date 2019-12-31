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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5016501750185019
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:48

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Поэтому сейчас надо быть осторожнее всем.
Главное в этой жизни не дать себя обвести мелом
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 21:20

  zРадио написав:Регора открывает дорогу будущим безнаказанным тяжелым преступлениям.


До этого без всякого повода совершались очень тяжелые преступления, вплоть до убийств, Бузина, Шеремет.
Я думаю, симметричное правосудие в израильском стиле, тут достаточно адекватно и уместно. Поэтому просьба к прокуратуре все-таки заняться своими прямыми обязанностями.
И не доводить до ответов не в правовом поле.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 21:33

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:Хоч сам розумієш, що там написано?

Если вы не понимаете, то, что написано на русском языке, что мешает вам использовать онлайн-переводчики текстов и сайтов? Да хотя бы тот же бесплатный https://www.bing.com/translator от Microsoft? Кстати, он поддерживает и перевод (в т.ч. и с английского, итальянского, всего более 60-ти языков) на украинский язык.

Для начала, вот вам, для ознакомления, тот же сайт, но на украинском языке - https://ua.112.ua/golovni-novyni/advoka ... 13261.html

Надеюсь, то, что там написано, вы сможете прочитать и понять?
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 21:39

  freeze написав:
  zРадио написав:Регора открывает дорогу будущим безнаказанным тяжелым преступлениям.



Я думаю, симметричное правосудие в израильском стиле, тут достаточно адекватно и уместно. Поэтому просьба к прокуратуре все-таки заняться своими прямыми обязанностями.
И не доводить до ответов не в правовом поле.


Надеюсь! Будем посмотреть...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 22:06

  Libo написав:Ваш трусливый жидок держался, держался, а в предновогодний день не утерпел и обосрался - позвонил ху*лу, да еще поздравил эту мразь с новым годом.
Какие могут быть разговоры и поздравления, кроме вопроса об окончании войны? :roll:
Лучшее поздравление Путину, его стране и народу - это пожелание страшных мук в аду.
Подвёл нас Зелёный и подорвал свой авторитет. Так нельзя. Мы не позволим нас так унижать. :?

1) Жги ещё, клоун, набирай очки. Когда наберёшь достаточно солью тебя в АДЛ и Моссад
2) Тебя, говнюка, унизили более 5 лет назад когда аннексировали Крым, а ты и такие как ты только утерлись
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 22:26

  Starikan написав:С первым согласен. Я ненавижу путинскую Россию и давно порвал со всеми тамошними родственниками.

В чем их вина?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 23:07

  freeze написав:
  zРадио написав:Регора открывает дорогу будущим безнаказанным тяжелым преступлениям.


До этого без всякого повода совершались очень тяжелые преступления, вплоть до убийств, Бузина, Шеремет.

а чому ви згадали тільки про Бузину, Шеремета? Більше злочинів в країні немає?
хочете в дусі москальських пропагандистських каналів показати що підозрювані можуть бути тільки одні?
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