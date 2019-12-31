Главное в этой жизни не дать себя обвести мелом
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 31 гру, 2019 20:48
Re: Політичні дискусії
Главное в этой жизни не дать себя обвести мелом
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 31 гру, 2019 21:20
До этого без всякого повода совершались очень тяжелые преступления, вплоть до убийств, Бузина, Шеремет.
Я думаю, симметричное правосудие в израильском стиле, тут достаточно адекватно и уместно. Поэтому просьба к прокуратуре все-таки заняться своими прямыми обязанностями.
И не доводить до ответов не в правовом поле.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 31 гру, 2019 21:33
Re: Політичні дискусії
Если вы не понимаете, то, что написано на русском языке, что мешает вам использовать онлайн-переводчики текстов и сайтов? Да хотя бы тот же бесплатный
Для начала, вот вам, для ознакомления, тот же сайт, но на украинском языке -
Надеюсь, то, что там написано, вы сможете прочитать и понять?
Додано: Вів 31 гру, 2019 21:39
Надеюсь! Будем посмотреть...
Додано: Вів 31 гру, 2019 22:06
1) Жги ещё, клоун, набирай очки. Когда наберёшь достаточно солью тебя в АДЛ и Моссад
2) Тебя, говнюка, унизили более 5 лет назад когда аннексировали Крым, а ты и такие как ты только утерлись
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 31 гру, 2019 22:26
В чем их вина?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 31 гру, 2019 23:07
а чому ви згадали тільки про Бузину, Шеремета? Більше злочинів в країні немає?
хочете в дусі москальських пропагандистських каналів показати що підозрювані можуть бути тільки одні?
Додано: Сер 01 січ, 2020 00:31
До речі, щодо Порошенка та його 3000 звільнених заручників. Насправді, Петро назвав власній пресс-службі цифру в 3 мільярди звільнених ним, йому сказали, що це надто багато, він відповів: "порохоботи повірять", але у пресс службі заявили, що на жаль, мало людей є порохоботами.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 01 січ, 2020 00:59
А вы что вообще никого не упомянули, или этот уголовный беспредел вас устраивает, не гопник случаем ?
Мне кажется что вы жертва прямых помоечных однобоких каналов, поэтому неспособны трезво оценить многогранную действительность
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 01 січ, 2020 01:54
Re: Політичні дискусії
Слава Богу, Зеленский не произнес в поздравлении эту знаменитую фразу папередников - У нас был трудный год.
Поздравление напомнило его бодрую президентскую компанию о единстве украинцев. Правда многие уже поняли, что это обычный ни к чему не обязывающий рекламный пи**. С таким доверием можно было горы свернуть, а Зеленский табуретку еле на сантиметр передвинул.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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