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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5017501850195020 Додано: Сер 01 січ, 2020 01:56 freeze написав: mephala написав: freeze написав: До этого без всякого повода совершались очень тяжелые преступления, вплоть до убийств, Бузина, Шеремет. До этого без всякого повода совершались очень тяжелые преступления, вплоть до убийств, Бузина, Шеремет.

а чому ви згадали тільки про Бузину, Шеремета? Більше злочинів в країні немає?

хочете в дусі москальських пропагандистських каналів показати що підозрювані можуть бути тільки одні? а чому ви згадали тільки про Бузину, Шеремета? Більше злочинів в країні немає?хочете в дусі москальських пропагандистських каналів показати що підозрювані можуть бути тільки одні?



А вы что вообще никого не упомянули, или этот уголовный беспредел вас устраивает, не гопник случаем ?

Мне кажется что вы жертва прямых помоечных однобоких каналов, поэтому неспособны трезво оценить многогранную действительность А вы что вообще никого не упомянули, или этот уголовный беспредел вас устраивает, не гопник случаем ?Мне кажется что вы жертва прямых помоечных однобоких каналов, поэтому неспособны трезво оценить многогранную действительность

мене не влаштовує взагалі безкарність злочинців.

а от те що ви цю безкарність одягаєте в певні особистості як вершину безкарності видає в вас апологета промоскальських інформаційних ресурсів після чого ви намагаєтеся нав’язати всім це бачення як стандарт подій які відбуваються в країні. мене не влаштовує взагалі безкарність злочинців.а от те що ви цю безкарність одягаєте в певні особистості як вершину безкарності видає в вас апологета промоскальських інформаційних ресурсів після чого ви намагаєтеся нав’язати всім це бачення як стандарт подій які відбуваються в країні. mephala Повідомлень: 6196 З нами з: 07.04.14 Подякував: 114 раз. Подякували: 694 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 02:04 Re: Політичні дискусії mephala написав: мене не влаштовує взагалі безкарність злочинців.

а от те що ви цю безкарність одягаєте в певні особистості як вершину безкарності видає в вас апологета певних інформаційних ресурсів після чого ви намагаєтеся нав’язати всім це бачення як стандарт подій які відбуваються в країні.



Сказки будете в детском садике рассказывать про мою апологетичность, я не доверяю полностью никому, ни одному каналу, поэтому никому ничего не навязываю, я прикольно смотрю и Шария, и Пояркова, если у человека включен мозг он может спокойно читать и Майн Кампф и Историю КПСС, а не как здесь местные узкоголовые в истерике бьются от ссылки на Страну.уа

Это от недостатка образованности и общих познаний Сказки будете в детском садике рассказывать про мою апологетичность, я не доверяю полностью никому, ни одному каналу, поэтому никому ничего не навязываю, я прикольно смотрю и Шария, и Пояркова, если у человека включен мозг он может спокойно читать и Майн Кампф и Историю КПСС, а не как здесь местные узкоголовые в истерике бьются от ссылки на Страну.уаЭто от недостатка образованности и общих познаний Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14456 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3851 раз. Подякували: 5759 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 02:39

На приготовление традиционного новогоднего блюда ушло около трех дней; салат не заправляли майонезом, чтобы на более длительное время сохранить его свежесть.

Расфасованный в пластиковые контейнеры оливье передали на фронт военнослужащим, которые встречают 2020 год на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/volontery ... 81313.html Волонтеры приготовили для украинских военных более 4 тонн салата оливье к Новому году, говорится в сюжете ТСН, вышедшем в эфир 31 декабря.На приготовление традиционного новогоднего блюда ушло около трех дней; салат не заправляли майонезом, чтобы на более длительное время сохранить его свежесть.Расфасованный в пластиковые контейнеры оливье передали на фронт военнослужащим, которые встречают 2020 год на Донбассе.В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.Больше читайте тут: "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8479 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 605 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 02:42

Об этом в интервью "Укринформу" заявил бывший посол Польши в Украине Ян Пекло, информирует Цензор.НЕТ.

"Историческая политика, которую представляет и популяризирует сегодня Путин, почти на 100% совпадает с исторической политикой Сталина. Кажется, что он ожил, а его дух ходит по кабинетам Кремля и диктует кремлевским чиновникам, что нужно делать", - сказал он.

По словам дипломата, цель Путина - "собирание земель" и расширение российского влияния. Первой жертвой этой политики может стать Минск, ведь его возможности для маневра ограничены.

"Путин также стремится дестабилизировать Украину, в том числе и при помощи так называемой формулы Штайнмайера и встреч Нормандской четверки", - подчеркнул Пекло.

Также на Цензор.НЕТ: Сталин и Гитлер грубо поделили Польшу, - Берлин ответил на слова Путина

"Он хочет создать ситуацию, при которой можно было бы поссорить украинцев внутри страны, чтобы там появились два непримиримых лагеря, как сейчас это немного наблюдается в Польше. В таком случае Путину легче будет влиять на украинскую политику", - добавил экс-посол. Источник: https://censor.net.ua/n3168085 Историческая политика президента РФ Путина полностью совпадает с исторической политикой Сталина. Его цель - "собирание земель" и дестабилизация Украины.Об этом в интервью "Укринформу" заявил бывший посол Польши в Украине Ян Пекло, информирует Цензор.НЕТ."Историческая политика, которую представляет и популяризирует сегодня Путин, почти на 100% совпадает с исторической политикой Сталина. Кажется, что он ожил, а его дух ходит по кабинетам Кремля и диктует кремлевским чиновникам, что нужно делать", - сказал он.По словам дипломата, цель Путина - "собирание земель" и расширение российского влияния. Первой жертвой этой политики может стать Минск, ведь его возможности для маневра ограничены."Путин также стремится дестабилизировать Украину, в том числе и при помощи так называемой формулы Штайнмайера и встреч Нормандской четверки", - подчеркнул Пекло.Также на Цензор.НЕТ: Сталин и Гитлер грубо поделили Польшу, - Берлин ответил на слова Путина"Он хочет создать ситуацию, при которой можно было бы поссорить украинцев внутри страны, чтобы там появились два непримиримых лагеря, как сейчас это немного наблюдается в Польше. В таком случае Путину легче будет влиять на украинскую политику", - добавил экс-посол. Источник: "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8479 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 605 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 02:46



Цивільні:



Валерій Матюшенко – підприємець, музикант, заручник угруповання «ДНР», схоплений посеред рідного Кальміуського 15 липня 2017 року та засуджений так званим «судом» угруповання на 10 років в’язниці за «шпигунство». Зараз начебто утримується в Макіївці.



Віталій Атаманчук – 68-річний пенсіонер, схоплений 4 вересня 2018 року посеред Донецька разом із дружиною і сином. Дружина пережила інсульт після затримання, а син після катувань у полоні помер. За даними його дочки Олени, зараз Атаманчук перебуває у СІЗО №5 в Донецьку, має проблеми зі здоров’ям. Угруповання «ДНР» публічно жодного разу не повідомляло про нього.



Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко та Ярослав Миронов – школярі віком від 15 до 17 років, затримані в Ясинуватій поблизу Донецька 12 вересня 2018 року. За «тероризм» та «диверсійну діяльність» підлітки отримали від угруповання «ДНР» терміни від 10 до 15 років. Родичі не повідомляють пресі про місце їхнього утримання.



Наступного дня після обміну 29 грудня 2019 року ватажок «ДНР» Денис Пушилін їх «помилував». Чи відпустили підлітків – невідомо.



Сергій Русинов – 22-річний студент Луганського коледжу культури та мистецтв (його частини, що лишилася в окупації), «засуджений» угрупованням «ЛНР» до 6 років тюрми за «розпалювання ворожнечі» та підтримку українських патріотичних груп у соцмережі «ВКонтакте». Наразі утримується на території Слов’яносербської виправної колонії №60, що у селі Лозовське Луганської області.



Вадим Дреєв – зниклий у квітні 2019 року 50-річний луганчанин, згодом звинувачений угрупованням «ЛНР» у підриві пам’ятників на підконтрольній російським гібридним силам території. Є інформація, що чоловік має інвалідність 2-ї групи



Роман Сагайдак – викрадений у червні 2017 року у рідному Луганську підприємець, 26 листопада 2018 року звинувачений угрупованням «ЛНР» у «розбої, що завдав непоправних збитків республіці». Отримав «вирок» у 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна, за даними правозахисників, потребує медичної допомоги через катування.



Військові:



Після обміну 29 грудня один із 12 звільнених військових заявив, що лише він знає до 20 військовослужбовців ЗСУ, які лишилися в полоні у Росії, в ОРДЛО. Зокрема, це Юрій Гордійчук, Павло Корсун та Віктор Шайдов із 53-ї механізованої бригади ЗСУ, які потрапили до рук угруповання «ДНР» 22 травня 2019 року.



Журналістка «Медійної ініціативи за права людини» Тетяна Катриченко також нагадала про декількох військових ЗСУ, яких Росія чомусь вирішила «притримати» на окупованій частині Донбасу.

Зокрема, це:



Віталій Чміль – боєць 36-ї бригади морської піхоти, захоплений у полон 2 травня 2018 року.



Андрій Качинський – боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, полонений 29 грудня 2018 року. У січні 2019-го угруповання «ДНР» опублікувало відео із Качинським, де військовий розповідає про те, що воювати на Донбас пішов нібито під тиском. У ЗСУ спростували ці заяви.



​Станіслав Панченко – боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади, захоплений бойовиками 17 січня 2019 року. Через три дні угруповання «ДНР» поширило відео його «допиту», де військовий розповів нібито про безлад та пияцтво в ЗСУ. У бригаді заявили, що бойовики психологічно та, можливо, фізично тиснули на Панченка.



Микола Гриненко – боєць 79-ї десантно-штурмової бригади, перебуває у полоні із 23 січня 2019-го. Із ним також угруповання «ДНР» поширило пропагандистське відео, більш ніж через тиждень після захоплення. На ньому Гриненко нібито зізнається у тому, що пішов на війну щоби заробляти. Побратими заявили, що на Гриненка здійснювався «колосальний психологічний тиск».



Ігор Мирончук – боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, захоплений 22 травня 2019 року. За даними ЗМІ, потрапив у полон через дезорієнтацію на місцевості після контузії. Із ним також «ДНР» поширило відео, на якому він наговорював на свою мотивацію та стан справ у ЗСУ. «Друзі та побратими Ігоря пояснюють це моральним тиском, якому він піддається в полоні», –​ прокоментували у бригаді.



Наступного дня після обміну представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську Валерія Лутковська заявила, що у полоні бойовиків на Донбасі залишаються близько 300 українців.

https://www.radiosvoboda.org/a/30353004.html Ось лише деякі з імен українців, про утримання яких в ОРДЛО достеменно відомо і їхнім родичам, і українським правозахисним організаціям, але яких чомусь не «підтвердили» бойовики під час передноворічних перемовин у Мінську.Цивільні:Валерій Матюшенко – підприємець, музикант, заручник угруповання «ДНР», схоплений посеред рідного Кальміуського 15 липня 2017 року та засуджений так званим «судом» угруповання на 10 років в’язниці за «шпигунство». Зараз начебто утримується в Макіївці.Віталій Атаманчук – 68-річний пенсіонер, схоплений 4 вересня 2018 року посеред Донецька разом із дружиною і сином. Дружина пережила інсульт після затримання, а син після катувань у полоні помер. За даними його дочки Олени, зараз Атаманчук перебуває у СІЗО №5 в Донецьку, має проблеми зі здоров’ям. Угруповання «ДНР» публічно жодного разу не повідомляло про нього.Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко та Ярослав Миронов – школярі віком від 15 до 17 років, затримані в Ясинуватій поблизу Донецька 12 вересня 2018 року. За «тероризм» та «диверсійну діяльність» підлітки отримали від угруповання «ДНР» терміни від 10 до 15 років. Родичі не повідомляють пресі про місце їхнього утримання.Наступного дня після обміну 29 грудня 2019 року ватажок «ДНР» Денис Пушилін їх «помилував». Чи відпустили підлітків – невідомо.Сергій Русинов – 22-річний студент Луганського коледжу культури та мистецтв (його частини, що лишилася в окупації), «засуджений» угрупованням «ЛНР» до 6 років тюрми за «розпалювання ворожнечі» та підтримку українських патріотичних груп у соцмережі «ВКонтакте». Наразі утримується на території Слов’яносербської виправної колонії №60, що у селі Лозовське Луганської області.Вадим Дреєв – зниклий у квітні 2019 року 50-річний луганчанин, згодом звинувачений угрупованням «ЛНР» у підриві пам’ятників на підконтрольній російським гібридним силам території. Є інформація, що чоловік має інвалідність 2-ї групиРоман Сагайдак – викрадений у червні 2017 року у рідному Луганську підприємець, 26 листопада 2018 року звинувачений угрупованням «ЛНР» у «розбої, що завдав непоправних збитків республіці». Отримав «вирок» у 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна, за даними правозахисників, потребує медичної допомоги через катування.Військові:Після обміну 29 грудня один із 12 звільнених військових заявив, що лише він знає до 20 військовослужбовців ЗСУ, які лишилися в полоні у Росії, в ОРДЛО. Зокрема, це Юрій Гордійчук, Павло Корсун та Віктор Шайдов із 53-ї механізованої бригади ЗСУ, які потрапили до рук угруповання «ДНР» 22 травня 2019 року.Журналістка «Медійної ініціативи за права людини» Тетяна Катриченко також нагадала про декількох військових ЗСУ, яких Росія чомусь вирішила «притримати» на окупованій частині Донбасу.Зокрема, це:Віталій Чміль – боєць 36-ї бригади морської піхоти, захоплений у полон 2 травня 2018 року.Андрій Качинський – боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, полонений 29 грудня 2018 року. У січні 2019-го угруповання «ДНР» опублікувало відео із Качинським, де військовий розповідає про те, що воювати на Донбас пішов нібито під тиском. У ЗСУ спростували ці заяви.​Станіслав Панченко – боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади, захоплений бойовиками 17 січня 2019 року. Через три дні угруповання «ДНР» поширило відео його «допиту», де військовий розповів нібито про безлад та пияцтво в ЗСУ. У бригаді заявили, що бойовики психологічно та, можливо, фізично тиснули на Панченка.Микола Гриненко – боєць 79-ї десантно-штурмової бригади, перебуває у полоні із 23 січня 2019-го. Із ним також угруповання «ДНР» поширило пропагандистське відео, більш ніж через тиждень після захоплення. На ньому Гриненко нібито зізнається у тому, що пішов на війну щоби заробляти. Побратими заявили, що на Гриненка здійснювався «колосальний психологічний тиск».Ігор Мирончук – боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, захоплений 22 травня 2019 року. За даними ЗМІ, потрапив у полон через дезорієнтацію на місцевості після контузії. Із ним також «ДНР» поширило відео, на якому він наговорював на свою мотивацію та стан справ у ЗСУ. «Друзі та побратими Ігоря пояснюють це моральним тиском, якому він піддається в полоні», –​ прокоментували у бригаді.Наступного дня після обміну представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську Валерія Лутковська заявила, що у полоні бойовиків на Донбасі залишаються близько 300 українців. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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Повідомлень: 8479 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 605 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 02:53 detroytred написав: budivelnik написав: .......

Отже

Тепер розумієте чому я постійно настоюю на тому що думати треба населенню?

Особливо тим 73% які заробляють 3400-7000 грн/місяць на руки, бо саме ця категорія і є тим тягарем на ногах ,який не дає Україні рухатись в сторону покращень. .......ОтжеТепер розумієте чому я постійно настоюю на тому що думати треба населенню?Особливо, бо саме ця категорія і є тим тягарем на ногах ,який не дає Україні рухатись в сторону покращень.

Ошибочный взгляд.

Показывающий только кусочек от всей картины.



73% -- !!!!!!!!!!

Если брать эту цифру, то речь не о частном случае, а о более двух третей общества, рынка!!!

........ Ошибочный взгляд.Показывающий только кусочек от всей картины.73% -- !!!!!!!!!!Если брать эту цифру, то речь не о частном случае, а о более двух третей общества, рынка!!!........

Вообще-то, я как-то приводил прикидки по данным Госстата, что медиана зарплат на руки где-то 8 тыс., если правильно помню.

Т.е. зарплату меньше 8000 (а не 7000, как пишет будивельник) получает 50%, а не 73%.

Он, видимо, хочет сказать, что за Зе голосовали только нищеброды - цифра 73% как-то уж очень совпадает... Вообще-то, я как-то приводил прикидки по данным Госстата, что медиана зарплат на руки где-то 8 тыс., если правильно помню.Т.е. зарплату меньше 8000 (а не 7000, как пишет будивельник) получает 50%, а не 73%.Он, видимо, хочет сказать, что за Зе голосовали только нищеброды - цифра 73% как-то уж очень совпадает... Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14970 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4304 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5017501850195020 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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