Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:До этого без всякого повода совершались очень тяжелые преступления, вплоть до убийств, Бузина, Шеремет.
а чому ви згадали тільки про Бузину, Шеремета? Більше злочинів в країні немає? хочете в дусі москальських пропагандистських каналів показати що підозрювані можуть бути тільки одні?
А вы что вообще никого не упомянули, или этот уголовный беспредел вас устраивает, не гопник случаем ? Мне кажется что вы жертва прямых помоечных однобоких каналов, поэтому неспособны трезво оценить многогранную действительность
мене не влаштовує взагалі безкарність злочинців. а от те що ви цю безкарність одягаєте в певні особистості як вершину безкарності видає в вас апологета промоскальських інформаційних ресурсів після чого ви намагаєтеся нав’язати всім це бачення як стандарт подій які відбуваються в країні.
mephala написав:мене не влаштовує взагалі безкарність злочинців. а от те що ви цю безкарність одягаєте в певні особистості як вершину безкарності видає в вас апологета певних інформаційних ресурсів після чого ви намагаєтеся нав’язати всім це бачення як стандарт подій які відбуваються в країні.
Сказки будете в детском садике рассказывать про мою апологетичность, я не доверяю полностью никому, ни одному каналу, поэтому никому ничего не навязываю, я прикольно смотрю и Шария, и Пояркова, если у человека включен мозг он может спокойно читать и Майн Кампф и Историю КПСС, а не как здесь местные узкоголовые в истерике бьются от ссылки на Страну.уа Это от недостатка образованности и общих познаний
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Волонтеры приготовили для украинских военных более 4 тонн салата оливье к Новому году, говорится в сюжете ТСН, вышедшем в эфир 31 декабря. На приготовление традиционного новогоднего блюда ушло около трех дней; салат не заправляли майонезом, чтобы на более длительное время сохранить его свежесть. Расфасованный в пластиковые контейнеры оливье передали на фронт военнослужащим, которые встречают 2020 год на Донбассе. В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/volontery ... 81313.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Историческая политика президента РФ Путина полностью совпадает с исторической политикой Сталина. Его цель - "собирание земель" и дестабилизация Украины. Об этом в интервью "Укринформу" заявил бывший посол Польши в Украине Ян Пекло, информирует Цензор.НЕТ. "Историческая политика, которую представляет и популяризирует сегодня Путин, почти на 100% совпадает с исторической политикой Сталина. Кажется, что он ожил, а его дух ходит по кабинетам Кремля и диктует кремлевским чиновникам, что нужно делать", - сказал он. По словам дипломата, цель Путина - "собирание земель" и расширение российского влияния. Первой жертвой этой политики может стать Минск, ведь его возможности для маневра ограничены. "Путин также стремится дестабилизировать Украину, в том числе и при помощи так называемой формулы Штайнмайера и встреч Нормандской четверки", - подчеркнул Пекло. Также на Цензор.НЕТ: Сталин и Гитлер грубо поделили Польшу, - Берлин ответил на слова Путина "Он хочет создать ситуацию, при которой можно было бы поссорить украинцев внутри страны, чтобы там появились два непримиримых лагеря, как сейчас это немного наблюдается в Польше. В таком случае Путину легче будет влиять на украинскую политику", - добавил экс-посол. Источник: https://censor.net.ua/n3168085
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ось лише деякі з імен українців, про утримання яких в ОРДЛО достеменно відомо і їхнім родичам, і українським правозахисним організаціям, але яких чомусь не «підтвердили» бойовики під час передноворічних перемовин у Мінську.
Цивільні:
Валерій Матюшенко – підприємець, музикант, заручник угруповання «ДНР», схоплений посеред рідного Кальміуського 15 липня 2017 року та засуджений так званим «судом» угруповання на 10 років в’язниці за «шпигунство». Зараз начебто утримується в Макіївці.
Віталій Атаманчук – 68-річний пенсіонер, схоплений 4 вересня 2018 року посеред Донецька разом із дружиною і сином. Дружина пережила інсульт після затримання, а син після катувань у полоні помер. За даними його дочки Олени, зараз Атаманчук перебуває у СІЗО №5 в Донецьку, має проблеми зі здоров’ям. Угруповання «ДНР» публічно жодного разу не повідомляло про нього.
Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко та Ярослав Миронов – школярі віком від 15 до 17 років, затримані в Ясинуватій поблизу Донецька 12 вересня 2018 року. За «тероризм» та «диверсійну діяльність» підлітки отримали від угруповання «ДНР» терміни від 10 до 15 років. Родичі не повідомляють пресі про місце їхнього утримання.
Наступного дня після обміну 29 грудня 2019 року ватажок «ДНР» Денис Пушилін їх «помилував». Чи відпустили підлітків – невідомо.
Сергій Русинов – 22-річний студент Луганського коледжу культури та мистецтв (його частини, що лишилася в окупації), «засуджений» угрупованням «ЛНР» до 6 років тюрми за «розпалювання ворожнечі» та підтримку українських патріотичних груп у соцмережі «ВКонтакте». Наразі утримується на території Слов’яносербської виправної колонії №60, що у селі Лозовське Луганської області.
Вадим Дреєв – зниклий у квітні 2019 року 50-річний луганчанин, згодом звинувачений угрупованням «ЛНР» у підриві пам’ятників на підконтрольній російським гібридним силам території. Є інформація, що чоловік має інвалідність 2-ї групи
Роман Сагайдак – викрадений у червні 2017 року у рідному Луганську підприємець, 26 листопада 2018 року звинувачений угрупованням «ЛНР» у «розбої, що завдав непоправних збитків республіці». Отримав «вирок» у 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна, за даними правозахисників, потребує медичної допомоги через катування.
Військові:
Після обміну 29 грудня один із 12 звільнених військових заявив, що лише він знає до 20 військовослужбовців ЗСУ, які лишилися в полоні у Росії, в ОРДЛО. Зокрема, це Юрій Гордійчук, Павло Корсун та Віктор Шайдов із 53-ї механізованої бригади ЗСУ, які потрапили до рук угруповання «ДНР» 22 травня 2019 року.
Журналістка «Медійної ініціативи за права людини» Тетяна Катриченко також нагадала про декількох військових ЗСУ, яких Росія чомусь вирішила «притримати» на окупованій частині Донбасу. Зокрема, це:
Віталій Чміль – боєць 36-ї бригади морської піхоти, захоплений у полон 2 травня 2018 року.
Андрій Качинський – боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, полонений 29 грудня 2018 року. У січні 2019-го угруповання «ДНР» опублікувало відео із Качинським, де військовий розповідає про те, що воювати на Донбас пішов нібито під тиском. У ЗСУ спростували ці заяви.
Станіслав Панченко – боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади, захоплений бойовиками 17 січня 2019 року. Через три дні угруповання «ДНР» поширило відео його «допиту», де військовий розповів нібито про безлад та пияцтво в ЗСУ. У бригаді заявили, що бойовики психологічно та, можливо, фізично тиснули на Панченка.
Микола Гриненко – боєць 79-ї десантно-штурмової бригади, перебуває у полоні із 23 січня 2019-го. Із ним також угруповання «ДНР» поширило пропагандистське відео, більш ніж через тиждень після захоплення. На ньому Гриненко нібито зізнається у тому, що пішов на війну щоби заробляти. Побратими заявили, що на Гриненка здійснювався «колосальний психологічний тиск».
Ігор Мирончук – боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, захоплений 22 травня 2019 року. За даними ЗМІ, потрапив у полон через дезорієнтацію на місцевості після контузії. Із ним також «ДНР» поширило відео, на якому він наговорював на свою мотивацію та стан справ у ЗСУ. «Друзі та побратими Ігоря пояснюють це моральним тиском, якому він піддається в полоні», – прокоментували у бригаді.
Наступного дня після обміну представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську Валерія Лутковська заявила, що у полоні бойовиків на Донбасі залишаються близько 300 українців. https://www.radiosvoboda.org/a/30353004.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
budivelnik написав:....... Отже Тепер розумієте чому я постійно настоюю на тому що думати треба населенню? Особливо тим 73% які заробляють 3400-7000 грн/місяць на руки, бо саме ця категорія і є тим тягарем на ногах ,який не дає Україні рухатись в сторону покращень.
Ошибочный взгляд. Показывающий только кусочек от всей картины.
73% -- !!!!!!!!!! Если брать эту цифру, то речь не о частном случае, а о более двух третей общества, рынка!!! ........
Вообще-то, я как-то приводил прикидки по данным Госстата, что медиана зарплат на руки где-то 8 тыс., если правильно помню. Т.е. зарплату меньше 8000 (а не 7000, как пишет будивельник) получает 50%, а не 73%. Он, видимо, хочет сказать, что за Зе голосовали только нищеброды - цифра 73% как-то уж очень совпадает...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.