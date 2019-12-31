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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 01 січ, 2020 07:21
Re: Політичні дискусії
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 01 січ, 2020 08:03
Этот псевдо-художник в американской кепочке по уровню равен Полтаве с которым органично вписался на одной де*** телепередаче кривого канала и своей кумирше Марине зверобой.
В отличие от него у Шария есть хоть и тенденциозный, но анализ
PS В откуда знакомы с каким-то противодействием пропаганде?
В райкоме комсомола обучили?
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