RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5018501950205021
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 07:21

Re: Політичні дискусії

З Новим роком та 111-річницею з дня народження борця за незалежність.
Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3093
З нами з: 19.04.12
Подякував: 39 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 08:03

  pesikot написав:Только вот Пояркова что-то вы сюда не тащите, а вот вбросы от сомнительных телеграмм-каналов, так очень даже :) Шарика так почти всего сюда тащите :)

Типичный подход того, кого обучали по советским учебникам пропаганды :)
Точнее, там это называлось "противодействие пропаганде" :)

Этот псевдо-художник в американской кепочке по уровню равен Полтаве с которым органично вписался на одной де*** телепередаче кривого канала и своей кумирше Марине зверобой.
В отличие от него у Шария есть хоть и тенденциозный, но анализ
PS В откуда знакомы с каким-то противодействием пропаганде?
В райкоме комсомола обучили?
shapo
 
Повідомлень: 2512
З нами з: 29.05.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5018501950205021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80234)
01.01.2020 07:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.