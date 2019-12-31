Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:петра понесло.... Петро Порошенко: екс-директор ДБР Труба буде притягнутий до відповідальності за злочини, які він скоїв
Тут к словам Порошенко очень подойдет известный мем - Мама, вызывай ментов
Кстати и самого Петра Алексеевича можно поздравить со снятием депутатской неприкосновенности. Завтра уже допрос, 2 января. Пусть не забудет, а то это раньше можно было не приходить, а сейчас будет принудительно доставлен.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 01 січ, 2020 11:23, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
shapo написав:Когнитивный диссонанс от ухоженного хлопчики явно никогда не занимавшегося физической работой с его воинственными речами бравого вояки нанюхавшегося пороха
Идти в атаку с голым задом никто не предлагает (как некоторые тут кричали, почему в Крыму наши войска не стреляли). Усиливать армию, экономику, держать оборону, не отступать, не сдавать интересов государства и выжидать ослабления РФ – это для вас неприемлемо? Диссонанс?
shapo написав:Когнитивный диссонанс от ухоженного хлопчики явно никогда не занимавшегося физической работой с его воинственными речами бравого вояки нанюхавшегося пороха
Идти в атаку с голым задом никто не предлагает (как некоторые тут кричали, почему в Крыму наши войска не стреляли). Усиливать армию, экономику, держать оборону, не отступать, не сдавать интересов государства и выжидать ослабления РФ – это для вас неприемлемо? Диссонанс?
Сколько лет выжидать готовы? Кстати, для Ой+ - поздравления с днём рождения Ленина или ещё кого я, например, сюда не выкладывал. Вам хочется позадрачивать?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
mephala написав:мене не влаштовує взагалі безкарність злочинців. а от те що ви цю безкарність одягаєте в певні особистості як вершину безкарності видає в вас апологета певних інформаційних ресурсів після чого ви намагаєтеся нав’язати всім це бачення як стандарт подій які відбуваються в країні.
Сказки будете в детском садике рассказывать про мою апологетичность, я не доверяю полностью никому, ни одному каналу, поэтому никому ничего не навязываю, я прикольно смотрю и Шария, и Пояркова, если у человека включен мозг он может спокойно читать и Майн Кампф и Историю КПСС, а не как здесь местные узкоголовые в истерике бьются от ссылки на Страну.уа Это от недостатка образованности и общих познаний