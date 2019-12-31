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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5018501950205021
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 07:21

Re: Політичні дискусії

З Новим роком та 111-річницею з дня народження борця за незалежність.
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Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 10:44

петра понесло....
Петро Порошенко: екс-директор ДБР Труба буде притягнутий до відповідальності за злочини, які він скоїв
https://eurosolidarity.org/%d0%bf%d0%b5 ... T-g8K2JLX0

сначала назначат по мутнякам, а потом сами же и возмущаются.
цирк да и только
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 11:04

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 11:07

Re: Політичні дискусії

19yuriy91 написав:петра понесло....
Петро Порошенко: екс-директор ДБР Труба буде притягнутий до відповідальності за злочини, які він скоїв


Тут к словам Порошенко очень подойдет известный мем - Мама, вызывай ментов

Кстати и самого Петра Алексеевича можно поздравить со снятием депутатской неприкосновенности.
Завтра уже допрос, 2 января.
Пусть не забудет, а то это раньше можно было не приходить, а сейчас будет принудительно доставлен.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 01 січ, 2020 11:23, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 11:21

  Schmit написав:

Когнитивный диссонанс от ухоженного хлопчика явно никогда не занимавшегося физической работой с его воинственными речами бравого вояки нанюхавшегося пороха
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 11:55

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Когнитивный диссонанс от ухоженного хлопчики явно никогда не занимавшегося физической работой с его воинственными речами бравого вояки нанюхавшегося пороха

Идти в атаку с голым задом никто не предлагает (как некоторые тут кричали, почему в Крыму наши войска не стреляли). Усиливать армию, экономику, держать оборону, не отступать, не сдавать интересов государства и выжидать ослабления РФ – это для вас неприемлемо? Диссонанс?
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 12:45

  Schmit написав:
  shapo написав:Когнитивный диссонанс от ухоженного хлопчики явно никогда не занимавшегося физической работой с его воинственными речами бравого вояки нанюхавшегося пороха

Идти в атаку с голым задом никто не предлагает (как некоторые тут кричали, почему в Крыму наши войска не стреляли). Усиливать армию, экономику, держать оборону, не отступать, не сдавать интересов государства и выжидать ослабления РФ – это для вас неприемлемо? Диссонанс?

Сколько лет выжидать готовы?
Кстати, для Ой+ - поздравления с днём рождения Ленина или ещё кого я, например, сюда не выкладывал. Вам хочется позадрачивать?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 12:52

  Schmit написав:

Как же так?!))
Чудак прямым текстом заявляет, что это *и наша провина також*, що *ми допустили це*.

А как же возмущенные крики, что рашка напала и крапка ... все, кто хоть затрагивает причины с нашей стороны -- ольгинцы и т.п.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 12:57

  freeze написав:
mephala написав:мене не влаштовує взагалі безкарність злочинців.
а от те що ви цю безкарність одягаєте в певні особистості як вершину безкарності видає в вас апологета певних інформаційних ресурсів після чого ви намагаєтеся нав’язати всім це бачення як стандарт подій які відбуваються в країні.


Сказки будете в детском садике рассказывать про мою апологетичность, я не доверяю полностью никому, ни одному каналу, поэтому никому ничего не навязываю, я прикольно смотрю и Шария, и Пояркова, если у человека включен мозг он может спокойно читать и Майн Кампф и Историю КПСС, а не как здесь местные узкоголовые в истерике бьются от ссылки на Страну.уа
Это от недостатка образованности и общих познаний

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detroytred
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