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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 50205021502250235024>
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 13:08

  freeze написав:
mephala написав:мене не влаштовує взагалі безкарність злочинців.
а от те що ви цю безкарність одягаєте в певні особистості як вершину безкарності видає в вас апологета певних інформаційних ресурсів після чого ви намагаєтеся нав’язати всім це бачення як стандарт подій які відбуваються в країні.


Сказки будете в детском садике рассказывать про мою апологетичность, я не доверяю полностью никому, ни одному каналу, поэтому никому ничего не навязываю, я прикольно смотрю и Шария, и Пояркова, если у человека включен мозг он может спокойно читать и Майн Кампф и Историю КПСС, а не как здесь местные узкоголовые в истерике бьются от ссылки на Страну.уа
Это от недостатка образованности и общих познаний

гнила відмазка.
згадали ви тільки бузину та шеремета де підозрюють атовців та вбитими були або ті хто промоскальський або приїхав з московії.
інші кейси ви не згадали від слова зовсім.
випадково? як то каже станіславський - не вірю.
бажаєте виставити атовців катами начебто інших злочинців й немає в країні? вірю.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 13:14

  Ukrainian написав:Источник: https://censor.net.ua/n3168085

В приличном обществе не принято ссылаться на цензор.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 13:16

detroytred
А мне другое режет слух:
Україна залишаеться оточеною ворогом і його сателітами з чотирьох боків

(0:28)
Одна из 4-х сторон Украины - ее западная граница, граница со странами ЕС и членами НАТО. Выходит, что они тоже враги?!!
Т.е. курс Украины, объявленный предыдущими Президентами на членство в ЕС и НАТО был курсом на сближение с врагами Украины?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 13:22

  mephala написав:згадали ви тільки бузину та шеремета де підозрюють атовців та вбитими були або ті хто промоскальський або приїхав з московії.

Это были журналисты.
А какие еще резонансные убийства?
Кати Гандзюк?
Ну и Шеремет не приехал с России.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 13:23

Re: Політичні дискусії

Эксперт сказал, что после постройки Северного потка -2 Путин начнёт полномасштабное вторжение в Украину. (ориентировочно в 2021 году)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 13:27

Re: Політичні дискусії

  Ой+ написав:Ідеї Бандери живуть і перемагають

Относительно недавно это выражение было несколько другим:
Идеи Ленина живут и побеждают!

- https://pics.meshok.net/pics/cache/1311 ... x208.jpg?3
- https://pics.meshok.net/pics/131110610.jpg?1
- http://photocdn.photogoroda.com/source2 ... 1213112136

Даже здесь своё не смогли придумать.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 13:38

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:А мне другое режет слух:

Україна залишаеться оточеною ворогом і його сателітами з чотирьох боків


(0:28)
Одна из 4-х сторон Украины - ее западная граница, граница со странами ЕС и членами НАТО. Выходит, что они тоже враги?!!

Він далі каже про Придністров'є. Мені промова сподобалась. Ми вже півтори тисячі років боремось з різними окупантами. Поки що успішно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 13:56

  mephala написав:гнила відмазка.
згадали ви тільки бузину та шеремета де підозрюють атовців та вбитими були або ті хто промоскальський або приїхав з московії.
інші кейси ви не згадали від слова зовсім.
випадково? як то каже станіславський - не вірю.
бажаєте виставити атовців катами начебто інших злочинців й немає в країні? вірю.


Ребята, не надо покрывать убийц, и всё в стране наладится.

Вы ни разу не сожалели о смерти Бузины, это гнилое ваше лицемерие, в этом я абсолютно уверен, и без Станиславского.

А Бузину я знал лично, несколько раз общались, поэтому его и упомянул, и буду упоминать дальше. И не надо тут мне указывать кого упоминать, а кого нет, кого хочу, того и упоминаю.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:01

  Schmit написав:
  shapo написав:Когнитивный диссонанс от ухоженного хлопчики явно никогда не занимавшегося физической работой с его воинственными речами бравого вояки нанюхавшегося пороха

Идти в атаку с голым задом никто не предлагает (как некоторые тут кричали, почему в Крыму наши войска не стреляли). Усиливать армию, экономику, держать оборону, не отступать, не сдавать интересов государства и выжидать ослабления РФ – это для вас неприемлемо? Диссонанс?


А вы ходили в атаку хорошо вооруженным и обученным?
Сильно сомневаюсь как и в отношении этого вещающего хлопчика.
Такие речи имеет право толкать человек кто это делал, и не раз.
Но они,как правило, или молчат, или уже убиты.
Крым был сдан верхушкой Украины, в первую очередь Турчиновым. Сказки про плохое вооружение в Крыму расскажете бабушкам у подъезда.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:05

  Ой+ написав:З леніним-сталіном Ви трошки припізнилися, вони вже на смітнику історії. Не говорячи про пряму заборону.
Ідеї Бандери живуть і перемагають, скоро і в Харкові центральну вулицю назвуть його іменем і встановлять пам'ятник.


А какие идеи у Бандеры кроме национал-социализма украинского разлива?
Памятники ему снесут точно также как Ленину-Сталину и улицы переименуют.
Такая уж тут традиция.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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