Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:мене не влаштовує взагалі безкарність злочинців. а от те що ви цю безкарність одягаєте в певні особистості як вершину безкарності видає в вас апологета певних інформаційних ресурсів після чого ви намагаєтеся нав’язати всім це бачення як стандарт подій які відбуваються в країні.
Сказки будете в детском садике рассказывать про мою апологетичность, я не доверяю полностью никому, ни одному каналу, поэтому никому ничего не навязываю, я прикольно смотрю и Шария, и Пояркова, если у человека включен мозг он может спокойно читать и Майн Кампф и Историю КПСС, а не как здесь местные узкоголовые в истерике бьются от ссылки на Страну.уа Это от недостатка образованности и общих познаний
гнила відмазка. згадали ви тільки бузину та шеремета де підозрюють атовців та вбитими були або ті хто промоскальський або приїхав з московії. інші кейси ви не згадали від слова зовсім. випадково? як то каже станіславський - не вірю. бажаєте виставити атовців катами начебто інших злочинців й немає в країні? вірю.
Україна залишаеться оточеною ворогом і його сателітами з чотирьох боків
(0:28) Одна из 4-х сторон Украины - ее западная граница, граница со странами ЕС и членами НАТО. Выходит, что они тоже враги?!! Т.е. курс Украины, объявленный предыдущими Президентами на членство в ЕС и НАТО был курсом на сближение с врагами Украины?
mephala написав:гнила відмазка. згадали ви тільки бузину та шеремета де підозрюють атовців та вбитими були або ті хто промоскальський або приїхав з московії. інші кейси ви не згадали від слова зовсім. випадково? як то каже станіславський - не вірю. бажаєте виставити атовців катами начебто інших злочинців й немає в країні? вірю.
Ребята, не надо покрывать убийц, и всё в стране наладится.
Вы ни разу не сожалели о смерти Бузины, это гнилое ваше лицемерие, в этом я абсолютно уверен, и без Станиславского.
А Бузину я знал лично, несколько раз общались, поэтому его и упомянул, и буду упоминать дальше. И не надо тут мне указывать кого упоминать, а кого нет, кого хочу, того и упоминаю.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
shapo написав:Когнитивный диссонанс от ухоженного хлопчики явно никогда не занимавшегося физической работой с его воинственными речами бравого вояки нанюхавшегося пороха
Идти в атаку с голым задом никто не предлагает (как некоторые тут кричали, почему в Крыму наши войска не стреляли). Усиливать армию, экономику, держать оборону, не отступать, не сдавать интересов государства и выжидать ослабления РФ – это для вас неприемлемо? Диссонанс?
А вы ходили в атаку хорошо вооруженным и обученным? Сильно сомневаюсь как и в отношении этого вещающего хлопчика. Такие речи имеет право толкать человек кто это делал, и не раз. Но они,как правило, или молчат, или уже убиты. Крым был сдан верхушкой Украины, в первую очередь Турчиновым. Сказки про плохое вооружение в Крыму расскажете бабушкам у подъезда.
Ой+ написав:З леніним-сталіном Ви трошки припізнилися, вони вже на смітнику історії. Не говорячи про пряму заборону. Ідеї Бандери живуть і перемагають, скоро і в Харкові центральну вулицю назвуть його іменем і встановлять пам'ятник.
А какие идеи у Бандеры кроме национал-социализма украинского разлива? Памятники ему снесут точно также как Ленину-Сталину и улицы переименуют. Такая уж тут традиция.