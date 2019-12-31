RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5021502250235024>
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:07

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Вы ни разу не сожалели о смерти Бузины, это гнилое ваше лицемерие, в этом я абсолютно уверен, и без Станиславского.

Ні разу. Якби ще Яника грохнули, як Бузину чи Гіві, то тільки зрадів. Якого **а я буду шкодувати за ворогами України?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9426
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 1190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:15

  lapay написав:
  yanyura написав:А мне другое режет слух:

Україна залишаеться оточеною ворогом і його сателітами з чотирьох боків


(0:28)
Одна из 4-х сторон Украины - ее западная граница, граница со странами ЕС и членами НАТО. Выходит, что они тоже враги?!!

Він далі каже про Придністров'є. Мені промова сподобалась. Ми вже півтори тисячі років боремось з різними окупантами. Поки що успішно.


Не льсти себе и остальным мамкиным радикалам (после вчерашнего инцидента с Регором это уже не идиома, а факт) - сегодняшний национализм сужен до банальной русофобии, направленной в первую очередь против русских граждан Украины, и лишь затем - РФ и ее шовинистического населения.

Никакой обороны на 4 стороны нет и близко! На Юге - сдача суверенитета Турции, достоверно-известному агрессору, аннексировавшему Северный Кипр (потворство крымско-татарским амбициям об автономии на территории Украины). На Западе - сдача внутреннего рынка европейским производителям (диспропорциональное соглашение об Ассоциации с ЕС), а также гармонизация законодательсво под реституцию (вследствие чего имущественные, а может быть и территориальные претензии к Украине будут предъявлять как минимум Польша, Венгрия и Румыния).

Да упомянутый выше Бандера таких "продолжателей" сам в расход пустил бы... Мама, вызывай НКВД (с) :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4528
З нами з: 02.05.18
Подякував: 869 раз.
Подякували: 2011 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:16

  lapay написав:
  yanyura написав:А мне другое режет слух:

Україна залишаеться оточеною ворогом і його сателітами з чотирьох боків


(0:28)
Одна из 4-х сторон Украины - ее западная граница, граница со странами ЕС и членами НАТО. Выходит, что они тоже враги?!!

Він далі каже про Придністров'є. Мені промова сподобалась. Ми вже півтори тисячі років боремось з різними окупантами. Поки що успішно.

Приднестровье - только малая часть запада, точнее юго-запад. Всесь остальной запад Украины - ЕС и НАТО. Географию своей страны надо знать!
yanyura
 
Повідомлень: 5191
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1222 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:27

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Приднестровье - только малая часть запада, точнее юго-запад. Всесь остальной запад Украины - ЕС и НАТО. Географию своей страны надо знать!

Слава богу, що Раша і її сателіти ще не оточили Україну непервним ланцюгом, але більшість кордону оточена. Придністров'я входить в географічне поняття Захід.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9426
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 1190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:29

  yanyura написав:
  lapay написав:
  yanyura написав:А мне другое режет слух:

Україна залишаеться оточеною ворогом і його сателітами з чотирьох боків


(0:28)
Одна из 4-х сторон Украины - ее западная граница, граница со странами ЕС и членами НАТО. Выходит, что они тоже враги?!!

Він далі каже про Придністров'є. Мені промова сподобалась. Ми вже півтори тисячі років боремось з різними окупантами. Поки що успішно.

Приднестровье - только малая часть запада, точнее юго-запад. Всесь остальной запад Украины - ЕС и НАТО. Географию своей страны надо знать!


А это то, о чем я пишу выше - сегодня национализм ограничен русофобией, других рисков они не видят - за это им не платят. Во времена Коновальца, Мельника и Бандеры ОУН была самобытной идейной организацией, а сегодня - маргинальное грантоедское образование, на деньги Запада борющееся с его геополитическим противником
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4528
З нами з: 02.05.18
Подякував: 869 раз.
Подякували: 2011 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:32

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:икакой обороны на 4 стороны нет и близко! На Юге - сдача суверенитета Турции, достоверно-известному агрессору, аннексировавшему Северный Кипр (потворство крымско-татарским амбициям об автономии на территории Украины). На Западе - сдача внутреннего рынка европейским производителям (диспропорциональное соглашение об Ассоциации с ЕС), а также гармонизация законодательсво под реституцию (вследствие чего имущественные, а может быть и территориальные претензии к Украине будут предъявлять как минимум Польша, Венгрия и Румыния).

Да упомянутый выше Бандера таких "продолжателей" сам в расход пустил бы... Мама, вызывай НКВД (с)

Давай ще Іран суди приплети, чи КНДР, раз вже Туреччину сунеш. :)
Московія, наразі, останній раз, в своїй історії, намагається зберегтись, як держава, перед остаточним розвалом. Так що щезне і ця навала, як і всі інші наші окупанти. Почитай, про Совок і імперію https://www.rbc.ru/opinions/politics/25 ... cb907d538a
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9426
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 1190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:33

  lapay написав:
  freeze написав:Вы ни разу не сожалели о смерти Бузины, это гнилое ваше лицемерие, в этом я абсолютно уверен, и без Станиславского.

Ні разу. Якби ще Яника грохнули, як Бузину чи Гіві, то тільки зрадів. Якого **а я буду шкодувати за ворогами України?


А какого **я кто-то Бузину назначает врагом Украины ? Кто кому дал такие права ?
Тут один назначальщик врагов уже попил мочу со слезами в подьезде, хорошее начало ))
Надо обязательно продолжать.
Бузину бы не заставили чавкать в подьезде. Тем и отличается человек, от продажной пакости - Мама, звони ментам ))) Фраза года :lol:
Востаннє редагувалось freeze в Сер 01 січ, 2020 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14462
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3853 раз.
Подякували: 5760 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:34

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А это то, о чем я пишу выше - сегодня национализм ограничен русофобией, других рисков они не видят - за это им не платят. Во времена Коновальца, Мельника и Бандеры ОУН была самобытной идейной организацией, а сегодня - маргинальное грантоедское образование, на деньги Запада борющееся с его геополитическим противником

Ватани різні бувають, не ображай їх національну ідентичність. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9426
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 1190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:36

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:А какого **я кто-то Бузину назначает врагом Украины ? Кто кому дал такие права ?
Тут один назначальщик врагов уже попил мочу со слезами в подьезде, хорошее начало ))
Надо обязательно продолжать.

Бузина сам себе назначив своїм українофобством. Не грохнули - так закрили б за пости чи статті, і поміняли на наших. Не зважаючи на волання, що "українців" не можна міняти на українців.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9426
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 1190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:40

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:А какие идеи у Бандеры кроме национал-социализма украинского разлива?
Памятники ему снесут точно также как Ленину-Сталину и улицы переименуют.


Головна ідея - створення незалежної України, що і було досягнуто.
Теперішні 73% напевно би ставили пам'ятник золотому мамоні, проте і тут їх чекає облом. Якщо детальніше цікавлять ідеї Бандери, то вивчайте:
Ідеї Степана Бандери та їх втілення в умовах сьогодення https://vilneslovo.com/%D1%96%D0%B4%D0% ... B2-%D1%83/
Державотворчі ідеї Проводу ОУН в Україні (1940-1950) http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/han ... sequence=1
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3096
З нами з: 19.04.12
Подякував: 39 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5021502250235024>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.