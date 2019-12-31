Ні разу. Якби ще Яника грохнули, як Бузину чи Гіві, то тільки зрадів. Якого **а я буду шкодувати за ворогами України?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:07
Re: Політичні дискусії
Ні разу. Якби ще Яника грохнули, як Бузину чи Гіві, то тільки зрадів. Якого **а я буду шкодувати за ворогами України?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:15
Не льсти себе и остальным мамкиным радикалам (после вчерашнего инцидента с Регором это уже не идиома, а факт) - сегодняшний национализм сужен до банальной русофобии, направленной в первую очередь против русских граждан Украины, и лишь затем - РФ и ее шовинистического населения.
Никакой обороны на 4 стороны нет и близко! На Юге - сдача суверенитета Турции, достоверно-известному агрессору, аннексировавшему Северный Кипр (потворство крымско-татарским амбициям об автономии на территории Украины). На Западе - сдача внутреннего рынка европейским производителям (диспропорциональное соглашение об Ассоциации с ЕС), а также гармонизация законодательсво под реституцию (вследствие чего имущественные, а может быть и территориальные претензии к Украине будут предъявлять как минимум Польша, Венгрия и Румыния).
Да упомянутый выше Бандера таких "продолжателей" сам в расход пустил бы... Мама, вызывай НКВД (с)
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:16
Приднестровье - только малая часть запада, точнее юго-запад. Всесь остальной запад Украины - ЕС и НАТО. Географию своей страны надо знать!
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:27
Re: Політичні дискусії
Слава богу, що Раша і її сателіти ще не оточили Україну непервним ланцюгом, але більшість кордону оточена. Придністров'я входить в географічне поняття Захід.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:29
А это то, о чем я пишу выше - сегодня национализм ограничен русофобией, других рисков они не видят - за это им не платят. Во времена Коновальца, Мельника и Бандеры ОУН была самобытной идейной организацией, а сегодня - маргинальное грантоедское образование, на деньги Запада борющееся с его геополитическим противником
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:32
Re: Політичні дискусії
Давай ще Іран суди приплети, чи КНДР, раз вже Туреччину сунеш.
Московія, наразі, останній раз, в своїй історії, намагається зберегтись, як держава, перед остаточним розвалом. Так що щезне і ця навала, як і всі інші наші окупанти. Почитай, про Совок і імперію
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:33
А какого **я кто-то Бузину назначает врагом Украины ? Кто кому дал такие права ?
Тут один назначальщик врагов уже попил мочу со слезами в подьезде, хорошее начало ))
Надо обязательно продолжать.
Бузину бы не заставили чавкать в подьезде. Тем и отличается человек, от продажной пакости - Мама, звони ментам ))) Фраза года
Востаннє редагувалось freeze в Сер 01 січ, 2020 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:34
Re: Політичні дискусії
Ватани різні бувають, не ображай їх національну ідентичність.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:36
Re: Політичні дискусії
Бузина сам себе назначив своїм українофобством. Не грохнули - так закрили б за пости чи статті, і поміняли на наших. Не зважаючи на волання, що "українців" не можна міняти на українців.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:40
Re: Політичні дискусії
Головна ідея - створення незалежної України, що і було досягнуто.
Теперішні 73% напевно би ставили пам'ятник золотому мамоні, проте і тут їх чекає облом. Якщо детальніше цікавлять ідеї Бандери, то вивчайте:
Ідеї Степана Бандери та їх втілення в умовах сьогодення
Державотворчі ідеї Проводу ОУН в Україні (1940-1950)
Не так добре з грошима, як погано без них.
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