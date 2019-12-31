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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5021502250235024
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:44

  lapay написав:
  zРадио написав:А это то, о чем я пишу выше - сегодня национализм ограничен русофобией, других рисков они не видят - за это им не платят. Во времена Коновальца, Мельника и Бандеры ОУН была самобытной идейной организацией, а сегодня - маргинальное грантоедское образование, на деньги Запада борющееся с его геополитическим противником

Ватани різні бувають, не ображай їх національну ідентичність. :)


Ватан в переводе с турецкого - это Отчизна, Родина :lol: :lol:
Звучит круче и убедительнее, чем патриот. Происходит от лат. patriōta, из др.-греч. πατριώτης «земляк, соотечественник»,
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:44

  zРадио написав:А это то, о чем я пишу выше - сегодня национализм ограничен русофобией, других рисков они не видят - за это им не платят. Во времена Коновальца, Мельника и Бандеры ОУН была самобытной идейной организацией, а сегодня - маргинальное грантоедское образование, на деньги Запада борющееся с его геополитическим противником


Если не секрет чем идеи Коновальца,Мельника и Бандеры так сильно отличались от идей немецких национал-социалистов?
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:45

  lapay написав:Ватани різні бувають...

да одинаковые они :)
чрезмерное употребление побочных продуктов неректифицированного этанола - решает.
ладно ольгинец критикус - там сивушное масло в голове не высыхает, так я смотрю и другие подтянулись с утра-пораньше строчить...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:48

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Ватан в переводе с турецкого - это Отчизна, Родина :lol: :lol:
Звучит круче и убедительнее, чем патриот. Происходит от лат. patriōta, из др.-греч. πατριώτης «земляк, соотечественник»

Ватан, в перекладі з української - носій вати в голові. Тобто людина, вражена нацистськими ідеями руського міра, які перетворюють мізки на вату.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:49

  Ой+ написав:
  shapo написав:А какие идеи у Бандеры кроме национал-социализма украинского разлива?
Памятники ему снесут точно также как Ленину-Сталину и улицы переименуют.


Головна ідея - створення незалежної України, що і було досягнуто.
Теперішні 73% напевно би ставили пам'ятник золотому мамоні, проте і тут їх чекає облом. Якщо детальніше цікавлять ідеї Бандери, то вивчайте:
Ідеї Степана Бандери та їх втілення в умовах сьогодення https://vilneslovo.com/%D1%96%D0%B4%D0% ... B2-%D1%83/
Державотворчі ідеї Проводу ОУН в Україні (1940-1950) http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/han ... sequence=1


1) Незалежная Украина не есть результат чей-то борьбы, особенно разгромленного за 40 лет до этого движения. Это случайность вызванная распадом СССР и если кого и благодарить, то Ельцина боровшегося за власть с Горбачевым
2) Зачем приводить какую-то чушь от кандидата економічних наук, магістра державного управління у сфері охорони здоров'я?
Идеи самого Бандеры , а не его нынешних интерпретаторов, где?
Востаннє редагувалось shapo в Сер 01 січ, 2020 14:50, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:50

  freeze написав:Ватан в переводе с турецкого - это Отчизна, Родина :lol: :lol:

факт, традиционная турецкая одежда :mrgreen:

Зображення
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:53

критикус, давно хотел спросить.
тебе товарищ майор выдал парадный ватничек, чтобы в ольгино день рождения сталина отмечать?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:53

  lapay написав:
  freeze написав:Ватан в переводе с турецкого - это Отчизна, Родина :lol: :lol:
Звучит круче и убедительнее, чем патриот. Происходит от лат. patriōta, из др.-греч. πατριώτης «земляк, соотечественник»

Ватан, в перекладі з української - носій вати в голові. Тобто людина, вражена нацистськими ідеями руського міра, які перетворюють мізки на вату.


Это местные новоязы, при турках только не говорите про человека, что он ватан )))
Оказывается во всем множестве тюркоязычных языков - везде ватан одно из самых возвышенных слов ))) Даже выпуски новостей на центральных каналах ряда уважаемых стран начинаются с заставки - Vatan или Watan :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:54

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:1) Незалежная Украина не есть результат чей-то борьбы, особенно разгромленного за 40 лет до этого движения. Это случайность вызванная распадом СССР и если кого и благодарить, то Ельцина боровшегося за власть с Горбачевым

Це Ізраїль випадковість, викликаний розпадом Британської імперії, якщо кому і дякувати, то Гітлеру. Так нормально?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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