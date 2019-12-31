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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 50225023502450255026 ... 5028>
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:48

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Ватан в переводе с турецкого - это Отчизна, Родина :lol: :lol:
Звучит круче и убедительнее, чем патриот. Происходит от лат. patriōta, из др.-греч. πατριώτης «земляк, соотечественник»

Ватан, в перекладі з української - носій вати в голові. Тобто людина, вражена нацистськими ідеями руського міра, які перетворюють мізки на вату.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:50

  freeze написав:Ватан в переводе с турецкого - это Отчизна, Родина :lol: :lol:

факт, традиционная турецкая одежда :mrgreen:

Зображення
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:53

  lapay написав:
  freeze написав:Ватан в переводе с турецкого - это Отчизна, Родина :lol: :lol:
Звучит круче и убедительнее, чем патриот. Происходит от лат. patriōta, из др.-греч. πατριώτης «земляк, соотечественник»

Ватан, в перекладі з української - носій вати в голові. Тобто людина, вражена нацистськими ідеями руського міра, які перетворюють мізки на вату.


Это местные новоязы, при турках только не говорите про человека, что он ватан )))
Оказывается во всем множестве тюркоязычных языков - везде ватан одно из самых возвышенных слов ))) Даже выпуски новостей на центральных каналах ряда уважаемых стран начинаются с заставки - Vatan или Watan :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:58

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Это местные новоязы

Так заслужили ватани, як і тітушки, окремої назви. Мова так і еволюціонує - через запозичення і новоутворені слова.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:59

  shapo написав:
  zРадио написав:А это то, о чем я пишу выше - сегодня национализм ограничен русофобией, других рисков они не видят - за это им не платят. Во времена Коновальца, Мельника и Бандеры ОУН была самобытной идейной организацией, а сегодня - маргинальное грантоедское образование, на деньги Запада борющееся с его геополитическим противником


Если не секрет чем идеи Коновальца,Мельника и Бандеры так сильно отличались от идей немецких национал-социалистов?


Идеи, пожалуй, ничем. Конъюнктура - всем. У немецких националистов была страна (пусть и "усеченная" в Версале), и они хотели обратить в свою "веру" других, а у украинских националистов - не было своей страны и они хотели ее получить (для начала, по крайней мере - что было бы дальше, никто не знает). Но я не об этом - я ведь не давал оценок деятельности самой ОУН.

Я лишь хотел сказать сегодняшним мамкимым националистам, считающим себя продолжателями борьбы Бандеры, что они себе сильно льстят. Маргинальность и подотчетность этих людей видна уже невооруженным взглядом. Неплохо было бы и их сопливым приспешникам это рассмотреть...
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 01 січ, 2020 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:59

  Yuri_T написав:
  freeze написав:Ватан в переводе с турецкого - это Отчизна, Родина :lol: :lol:

факт, традиционная турецкая одежда :mrgreen:

Зображення


Это одежда политзаключенных в Гулаге, в том числе и бандеровцев наших из УПА, факт неоспоримый.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:03

  lapay написав:
  freeze написав:Это местные новоязы

Так заслужили ватани, як і тітушки, окремої назви. Мова так і еволюціонує - через запозичення і новоутворені слова.



Самые большие ватаны - это Корчинский, Фарион и прочие. Ватой набиты головы до утромбования :lol: :lol: :lol: И Родину по-турецки тоже любят. Бинго, два в одном )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:05

  freeze написав:Это одежда политзаключенных в Гулаге, в том числе и бандеровцев наших из УПА, факт неоспоримый.

так понятно.
что им было еще носить-то?
когда предки современных ольгинских сволочей и местных примкнувших мразей их туда массово свозили десятилетиями.

когда потомки продолжают носить сие не только на себе, но и в головах - вот это удивляет.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:12

  Yuri_T написав:
  freeze написав:Это одежда политзаключенных в Гулаге, в том числе и бандеровцев наших из УПА, факт неоспоримый.

так понятно.
что им было еще носить-то?
когда предки современных ольгинских сволочей и местных примкнувших мразей их туда массово свозили десятилетиями.

когда потомки продолжают носить сие не только на себе, но и в головах - вот это удивляет.


Да, за последние пять лет столько десятков миллионов человеко-часов у нас положено на борьбу с идеологической скверной, а результатов ноль. Даже в верхах и в новогодних поздравлениях руководителей бывших и настоящих одна борьба с ветряными идеологическими мельницами. Если бы на экономику направили столько усилий, уже в рейтингах гораздо выше были, а так некогда, нет времени, надо бороться с предками.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:21

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Да, за последние пять лет столько десятков миллионов человеко-часов у нас положено на борьбу с идеологической скверной, а результатов ноль. Даже в верхах и в новогодних поздравлениях руководителей бывших и настоящих одна борьба с ветряными идеологическими мельницами. Если бы на экономику направили столько усилий, уже в рейтингах гораздо выше были, а так некогда, нет времени, надо бороться с предками.

Вже направили зусилля на економіку. Готуйте бабло на штрафи. Щасливого Нового Року! :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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