Додано: Сер 01 січ, 2020 14:59

shapo написав: zРадио написав: А это то, о чем я пишу выше - сегодня национализм ограничен русофобией, других рисков они не видят - за это им не платят. Во времена Коновальца, Мельника и Бандеры ОУН была самобытной идейной организацией, а сегодня - маргинальное грантоедское образование, на деньги Запада борющееся с его геополитическим противником А это то, о чем я пишу выше - сегодня национализм ограничен русофобией, других рисков они не видят - за это им не платят. Во времена Коновальца, Мельника и Бандеры ОУН была самобытной идейной организацией, а сегодня - маргинальное грантоедское образование, на деньги Запада борющееся с его геополитическим противником



Если не секрет чем идеи Коновальца,Мельника и Бандеры так сильно отличались от идей немецких национал-социалистов? Если не секрет чем идеи Коновальца,Мельника и Бандеры так сильно отличались от идей немецких национал-социалистов?

Идеи, пожалуй, ничем. Конъюнктура - всем. У немецких националистов была страна (пусть и "усеченная" в Версале), и они хотели обратить в свою "веру" других, а у украинских националистов - не было своей страны и они хотели ее получить (для начала, по крайней мере - что было бы дальше, никто не знает). Но я не об этом - я ведь не давал оценок деятельности самой ОУН.Я лишь хотел сказать сегодняшним мамкимым националистам, считающим себя продолжателями борьбы Бандеры, что они себе сильно льстят. Маргинальность и подотчетность этих людей видна уже невооруженным взглядом. Неплохо было бы и их сопливым приспешникам это рассмотреть...