Ватан, в перекладі з української - носій вати в голові. Тобто людина, вражена нацистськими ідеями руського міра, які перетворюють мізки на вату.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:48
Re: Політичні дискусії
Ватан, в перекладі з української - носій вати в голові. Тобто людина, вражена нацистськими ідеями руського міра, які перетворюють мізки на вату.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:50
факт, традиционная турецкая одежда
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:53
Это местные новоязы, при турках только не говорите про человека, что он ватан )))
Оказывается во всем множестве тюркоязычных языков - везде ватан одно из самых возвышенных слов ))) Даже выпуски новостей на центральных каналах ряда уважаемых стран начинаются с заставки - Vatan или Watan
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:58
Re: Політичні дискусії
Так заслужили ватани, як і тітушки, окремої назви. Мова так і еволюціонує - через запозичення і новоутворені слова.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:59
Идеи, пожалуй, ничем. Конъюнктура - всем. У немецких националистов была страна (пусть и "усеченная" в Версале), и они хотели обратить в свою "веру" других, а у украинских националистов - не было своей страны и они хотели ее получить (для начала, по крайней мере - что было бы дальше, никто не знает). Но я не об этом - я ведь не давал оценок деятельности самой ОУН.
Я лишь хотел сказать сегодняшним мамкимым националистам, считающим себя продолжателями борьбы Бандеры, что они себе сильно льстят. Маргинальность и подотчетность этих людей видна уже невооруженным взглядом. Неплохо было бы и их сопливым приспешникам это рассмотреть...
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 01 січ, 2020 15:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:59
Это одежда политзаключенных в Гулаге, в том числе и бандеровцев наших из УПА, факт неоспоримый.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 01 січ, 2020 15:03
Самые большие ватаны - это Корчинский, Фарион и прочие. Ватой набиты головы до утромбования И Родину по-турецки тоже любят. Бинго, два в одном )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 01 січ, 2020 15:05
так понятно.
что им было еще носить-то?
когда предки современных ольгинских сволочей и местных примкнувших мразей их туда массово свозили десятилетиями.
когда потомки продолжают носить сие не только на себе, но и в головах - вот это удивляет.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 01 січ, 2020 15:12
Да, за последние пять лет столько десятков миллионов человеко-часов у нас положено на борьбу с идеологической скверной, а результатов ноль. Даже в верхах и в новогодних поздравлениях руководителей бывших и настоящих одна борьба с ветряными идеологическими мельницами. Если бы на экономику направили столько усилий, уже в рейтингах гораздо выше были, а так некогда, нет времени, надо бороться с предками.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 01 січ, 2020 15:21
Re: Політичні дискусії
Вже направили зусилля на економіку. Готуйте бабло на штрафи. Щасливого Нового Року!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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