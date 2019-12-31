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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 01 січ, 2020 15:24
freeze написав:
Да, за последние пять лет столько десятков миллионов человеко-часов у нас положено на борьбу с идеологической скверной, а результатов ноль. Даже в верхах и в новогодних поздравлениях руководителей бывших и настоящих одна борьба с ветряными идеологическими мельницами. Если бы на экономику направили столько усилий, уже в рейтингах гораздо выше были, а так некогда, нет времени, надо бороться с предками.
что поделаешь, комиссары постарались на славу.
после первой мировой 70 лет над людьми измывались всеми возможными средствами.
обнулили протестный генофонд под ноль, расселили коренные народы, заложили жлобско-воровскую ментальность на поколения вперёд.
им бы за это спасибо сказать, так чтобы калёным железом всем вспомнившим и всплакнувшим за утерянным, да анафему вечную - но мы ведь такие гуманисты, правда? подонок симоненко публично награждает "орденами" сторонников на днюху сталина, критикусы поют им заздравие, местная вата в экстазе...
чудны дела твои, Господи (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 15:28
shapo написав:
В документе Совета Лиги Наций, утвержденном 24 июля 1922 года в Лондоне отмечается:
"Таким образом было дано признание исторической связи еврейского народа с Палестиной и оснований для восстановления еврейского национального очага в этой стране".
Подтвердив текст мандата, Лига Наций согласилась на "создание в Палестине национального дома для еврейского народа".
Сравнение Израиля с Украиной будет явно не в пользу последней.
Ее нынешние территории - результат ВМВ и лично т.Сталина.
Ну да это дело прошлое.
За 28 лет независимости что достигла Украина кроме катастрофического промышленного и экономического падения, утраты территории и населения?
Лондон не підтримував, до війни, створення Ізраїля. У Ізраїля територія, як Києвська обл., під постійними ракетними обстрілами. Досягли, що тут скажеш.
Українці живуть, зараз, краще, ніж при Совку, а те, що щезли промислові динозаври, так туди їм і дорога.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 15:28
Yuri_T написав:
что поделаешь, комиссары постарались на славу.
после первой мировой 70 лет над людьми измывались всеми возможными средствами.
обнулили протестный генофонд под ноль, расселили коренные народы, заложили жлобско-воровскую ментальность на поколения вперёд.
им бы за это спасибо сказать, так чтобы калёным железом всем вспомнившим и всплакнувшим за утерянным, да анафему вечную - но мы ведь такие гуманисты, правда? подонок симоненко публично награждает "орденами" сторонников на днюху сталина, критикусы поют им заздравие, местная вата в экстазе...
чудны дела твои, Господи (с)
Уже 28 лет нет никаких коммунистов.
Еще 100 лет будете их вспоминать?
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Додано: Сер 01 січ, 2020 15:29
freeze написав:
кого хочу, того и упоминаю.
так звісно що кого хочете. щоб висвітлити події під потрібним вам кутом зору.
про що я написав ще в першому дописі.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 15:34
Yuri_T написав:
им бы за это спасибо сказать, так чтобы калёным железом всем вспомнившим и всплакнувшим за утерянным, да анафему вечную - но мы ведь такие гуманисты, правда? подонок симоненко публично награждает "орденами" сторонников на днюху сталина,
Сталинизм вроде у нас под уголовным запретом, прокуратуре и карты в руки, что там Симоненко вручал и под портретом Сталина, если я не ошибаюсь. Пидозра и поехали в путь, следствие, суд, что долго говорить.
Что-то этот французский Рябошапка мутный, имхо, не понятно чем занимается. Поменял вывеску Генпрокуратура на Офис Генерального прокурора Украины (ОГПУ). Больше пока ничем не запомнился.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 15:36
lapay написав: shapo написав:
В документе Совета Лиги Наций, утвержденном 24 июля 1922 года в Лондоне отмечается:
"Таким образом было дано признание исторической связи еврейского народа с Палестиной и оснований для восстановления еврейского национального очага в этой стране".
Подтвердив текст мандата, Лига Наций согласилась на "создание в Палестине национального дома для еврейского народа".
Сравнение Израиля с Украиной будет явно не в пользу последней.
Ее нынешние территории - результат ВМВ и лично т.Сталина.
Ну да это дело прошлое.
За 28 лет независимости что достигла Украина кроме катастрофического промышленного и экономического падения, утраты территории и населения?
Лондон не підтримував, до війни, створення Ізраїля. У Ізраїля територія, як Києвська обл., під постійними ракетними обстрілами. Досягли, що тут скажеш.
Українці живуть, зараз, краще, ніж при Совку, а те, що щезли промислові динозаври, так туди їм і дорога.
Какие еще "постоянные обстрелы"?
Когда последний раз обстреливали Тель-Авив, Иерусалим или Хайфу и кто?
Экономику сравнить не хотите и уровень жизни в Украине и Израиле?
А население в Израиле убывает или прибавляется?
В Украине,конечно,есть богатые и супербогатые люди заработавшие капиталы в сверхкороткое время,но основная масса населения просто страна 3-го мира без нормального здравоохранения, образования,безопасности.
И если пенсия в 2000-3000 грн при такой коммуналке это лучше советской в 90-120 руб при 10-15 рублевой коммуналке, то тут могу только констатировать:
" Им ссы в глаза , а они - божья роса"
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Додано: Сер 01 січ, 2020 15:37
mephala написав: freeze написав:
кого хочу, того и упоминаю.
так звісно що кого хочете. щоб висвітлити події під потрібним вам кутом зору.
про що я написав ще в першому дописі.
У меня определенный угол зрения, преступник - любой - должен сидеть в тюрьме, и без всяких слезливых вариантов, а он же Зимний брал, заслуженный революционер, или в современных вариациях.
Вы утверждаете, что только некоторые преступники должны сидеть в тюрьме. Это подход к развалу государства, вы просто этого не допонимаете.
Востаннє редагувалось freeze
в Сер 01 січ, 2020 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 15:40
Yuri_T написав:
обнулили протестный генофонд под ноль
В Украине было 2 майдана.
Где результаты, Зин?
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Додано: Сер 01 січ, 2020 15:43
shapo написав:
И если пенсия в 2000-3000 грн при такой коммуналке это лучше советской в 90-120 руб при 10-15 рублевой коммуналке, то тут могу только констатировать:
" Им ссы в глаза , а они - божья роса"
Это у них такой своеобразный "протестный генофонд"
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Додано: Сер 01 січ, 2020 15:44
M-A-X написав: Yuri_T написав:
обнулили протестный генофонд под ноль
В Украине было 2 майдана.
Где результаты, Зин?
То ли майданы не те, то ли протестующие
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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