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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 502350245025502650275028> Додано: Сер 01 січ, 2020 15:24 freeze написав: Да, за последние пять лет столько десятков миллионов человеко-часов у нас положено на борьбу с идеологической скверной, а результатов ноль. Даже в верхах и в новогодних поздравлениях руководителей бывших и настоящих одна борьба с ветряными идеологическими мельницами. Если бы на экономику направили столько усилий, уже в рейтингах гораздо выше были, а так некогда, нет времени, надо бороться с предками. Да, за последние пять лет столько десятков миллионов человеко-часов у нас положено на борьбу с идеологической скверной, а результатов ноль. Даже в верхах и в новогодних поздравлениях руководителей бывших и настоящих одна борьба с ветряными идеологическими мельницами. Если бы на экономику направили столько усилий, уже в рейтингах гораздо выше были, а так некогда, нет времени, надо бороться с предками.

что поделаешь, комиссары постарались на славу.

после первой мировой 70 лет над людьми измывались всеми возможными средствами.

обнулили протестный генофонд под ноль, расселили коренные народы, заложили жлобско-воровскую ментальность на поколения вперёд.



им бы за это спасибо сказать, так чтобы калёным железом всем вспомнившим и всплакнувшим за утерянным, да анафему вечную - но мы ведь такие гуманисты, правда? подонок симоненко публично награждает "орденами" сторонников на днюху сталина, критикусы поют им заздравие, местная вата в экстазе...

чудны дела твои, Господи (с) что поделаешь, комиссары постарались на славу.после первой мировой 70 лет над людьми измывались всеми возможными средствами.обнулили протестный генофонд под ноль, расселили коренные народы, заложили жлобско-воровскую ментальность на поколения вперёд.им бы за это спасибо сказать, так чтобы калёным железом всем вспомнившим и всплакнувшим за утерянным, да анафему вечную - но мы ведь такие гуманисты, правда? подонок симоненко публично награждает "орденами" сторонников на днюху сталина, критикусы поют им заздравие, местная вата в экстазе...чудны дела твои, Господи (с) Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14312 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1898 раз. Подякували: 4131 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 15:28 Yuri_T написав: что поделаешь, комиссары постарались на славу.

после первой мировой 70 лет над людьми измывались всеми возможными средствами.

обнулили протестный генофонд под ноль, расселили коренные народы, заложили жлобско-воровскую ментальность на поколения вперёд.



им бы за это спасибо сказать, так чтобы калёным железом всем вспомнившим и всплакнувшим за утерянным, да анафему вечную - но мы ведь такие гуманисты, правда? подонок симоненко публично награждает "орденами" сторонников на днюху сталина, критикусы поют им заздравие, местная вата в экстазе...

чудны дела твои, Господи (с) что поделаешь, комиссары постарались на славу.после первой мировой 70 лет над людьми измывались всеми возможными средствами.обнулили протестный генофонд под ноль, расселили коренные народы, заложили жлобско-воровскую ментальность на поколения вперёд.им бы за это спасибо сказать, так чтобы калёным железом всем вспомнившим и всплакнувшим за утерянным, да анафему вечную - но мы ведь такие гуманисты, правда? подонок симоненко публично награждает "орденами" сторонников на днюху сталина, критикусы поют им заздравие, местная вата в экстазе...чудны дела твои, Господи (с)



Уже 28 лет нет никаких коммунистов.

Еще 100 лет будете их вспоминать? Уже 28 лет нет никаких коммунистов.Еще 100 лет будете их вспоминать? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2521 З нами з: 29.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 15:29 freeze написав: кого хочу, того и упоминаю. кого хочу, того и упоминаю.



так звісно що кого хочете. щоб висвітлити події під потрібним вам кутом зору.

про що я написав ще в першому дописі. так звісно що кого хочете. щоб висвітлити події під потрібним вам кутом зору.про що я написав ще в першому дописі. mephala Повідомлень: 6202 З нами з: 07.04.14 Подякував: 114 раз. Подякували: 694 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 15:34 Yuri_T написав: им бы за это спасибо сказать, так чтобы калёным железом всем вспомнившим и всплакнувшим за утерянным, да анафему вечную - но мы ведь такие гуманисты, правда? подонок симоненко публично награждает "орденами" сторонников на днюху сталина, им бы за это спасибо сказать, так чтобы калёным железом всем вспомнившим и всплакнувшим за утерянным, да анафему вечную - но мы ведь такие гуманисты, правда? подонок симоненко публично награждает "орденами" сторонников на днюху сталина,



Сталинизм вроде у нас под уголовным запретом, прокуратуре и карты в руки, что там Симоненко вручал и под портретом Сталина, если я не ошибаюсь. Пидозра и поехали в путь, следствие, суд, что долго говорить.

Что-то этот французский Рябошапка мутный, имхо, не понятно чем занимается. Поменял вывеску Генпрокуратура на Офис Генерального прокурора Украины (ОГПУ). Больше пока ничем не запомнился. Сталинизм вроде у нас под уголовным запретом, прокуратуре и карты в руки, что там Симоненко вручал и под портретом Сталина, если я не ошибаюсь. Пидозра и поехали в путь, следствие, суд, что долго говорить.Что-то этот французский Рябошапка мутный, имхо, не понятно чем занимается. Поменял вывеску Генпрокуратура на Офис Генерального прокурора Украины (ОГПУ). Больше пока ничем не запомнился. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14473 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3855 раз. Подякували: 5762 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 15:36 lapay написав: shapo написав: В документе Совета Лиги Наций, утвержденном 24 июля 1922 года в Лондоне отмечается:

"Таким образом было дано признание исторической связи еврейского народа с Палестиной и оснований для восстановления еврейского национального очага в этой стране".

Подтвердив текст мандата, Лига Наций согласилась на "создание в Палестине национального дома для еврейского народа".

Сравнение Израиля с Украиной будет явно не в пользу последней.

Ее нынешние территории - результат ВМВ и лично т.Сталина.

Ну да это дело прошлое.

За 28 лет независимости что достигла Украина кроме катастрофического промышленного и экономического падения, утраты территории и населения? В документе Совета Лиги Наций, утвержденном 24 июля 1922 года в Лондоне отмечается:"Таким образом было дано признание исторической связи еврейского народа с Палестиной и оснований для восстановления еврейского национального очага в этой стране".Подтвердив текст мандата, Лига Наций согласилась на "создание в Палестине национального дома для еврейского народа".Сравнение Израиля с Украиной будет явно не в пользу последней.Ее нынешние территории - результат ВМВ и лично т.Сталина.Ну да это дело прошлое.За 28 лет независимости что достигла Украина кроме катастрофического промышленного и экономического падения, утраты территории и населения?

Лондон не підтримував, до війни, створення Ізраїля. У Ізраїля територія, як Києвська обл., під постійними ракетними обстрілами. Досягли, що тут скажеш.

Українці живуть, зараз, краще, ніж при Совку, а те, що щезли промислові динозаври, так туди їм і дорога. Лондон не підтримував, до війни, створення Ізраїля. У Ізраїля територія, як Києвська обл., під постійними ракетними обстрілами. Досягли, що тут скажеш.Українці живуть, зараз, краще, ніж при Совку, а те, що щезли промислові динозаври, так туди їм і дорога.



Какие еще "постоянные обстрелы"?

Когда последний раз обстреливали Тель-Авив, Иерусалим или Хайфу и кто?

Экономику сравнить не хотите и уровень жизни в Украине и Израиле?

А население в Израиле убывает или прибавляется?

В Украине,конечно,есть богатые и супербогатые люди заработавшие капиталы в сверхкороткое время,но основная масса населения просто страна 3-го мира без нормального здравоохранения, образования,безопасности.

И если пенсия в 2000-3000 грн при такой коммуналке это лучше советской в 90-120 руб при 10-15 рублевой коммуналке, то тут могу только констатировать:

" Им ссы в глаза , а они - божья роса" Какие еще "постоянные обстрелы"?Когда последний раз обстреливали Тель-Авив, Иерусалим или Хайфу и кто?Экономику сравнить не хотите и уровень жизни в Украине и Израиле?А население в Израиле убывает или прибавляется?В Украине,конечно,есть богатые и супербогатые люди заработавшие капиталы в сверхкороткое время,но основная масса населения просто страна 3-го мира без нормального здравоохранения, образования,безопасности.И если пенсия в 2000-3000 грн при такой коммуналке это лучше советской в 90-120 руб при 10-15 рублевой коммуналке, то тут могу только констатировать:" Им ссы в глаза , а они - божья роса" Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2521 З нами з: 29.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 15:37 mephala написав: freeze написав: кого хочу, того и упоминаю. кого хочу, того и упоминаю.



так звісно що кого хочете. щоб висвітлити події під потрібним вам кутом зору.

про що я написав ще в першому дописі. так звісно що кого хочете. щоб висвітлити події під потрібним вам кутом зору.про що я написав ще в першому дописі.



У меня определенный угол зрения, преступник - любой - должен сидеть в тюрьме, и без всяких слезливых вариантов, а он же Зимний брал, заслуженный революционер, или в современных вариациях.

Вы утверждаете, что только некоторые преступники должны сидеть в тюрьме. Это подход к развалу государства, вы просто этого не допонимаете. У меня определенный угол зрения, преступник - любой - должен сидеть в тюрьме, и без всяких слезливых вариантов, а он же Зимний брал, заслуженный революционер, или в современных вариациях.Вы утверждаете, что только некоторые преступники должны сидеть в тюрьме. Это подход к развалу государства, вы просто этого не допонимаете. Востаннє редагувалось freeze в Сер 01 січ, 2020 15:40, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14473 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3855 раз. Подякували: 5762 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 15:40 Yuri_T написав: обнулили протестный генофонд под ноль обнулили протестный генофонд под ноль

В Украине было 2 майдана.

Где результаты, Зин? В Украине было 2 майдана.Где результаты, Зин? M-A-X Повідомлень: 1696 З нами з: 08.10.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 15:43 shapo написав: И если пенсия в 2000-3000 грн при такой коммуналке это лучше советской в 90-120 руб при 10-15 рублевой коммуналке, то тут могу только констатировать:

" Им ссы в глаза , а они - божья роса" И если пенсия в 2000-3000 грн при такой коммуналке это лучше советской в 90-120 руб при 10-15 рублевой коммуналке, то тут могу только констатировать:" Им ссы в глаза , а они - божья роса"

Это у них такой своеобразный "протестный генофонд" Это у них такой своеобразный "протестный генофонд" M-A-X Повідомлень: 1696 З нами з: 08.10.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 15:44 M-A-X написав: Yuri_T написав: обнулили протестный генофонд под ноль обнулили протестный генофонд под ноль

В Украине было 2 майдана.

Где результаты, Зин? В Украине было 2 майдана.Где результаты, Зин?



То ли майданы не те, то ли протестующие То ли майданы не те, то ли протестующие Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2521 З нами з: 29.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 15:46 shapo написав: Какие еще "постоянные обстрелы"?

Когда последний раз обстреливали Тель-Авив, Иерусалим или Хайфу и кто?

Экономику сравнить не хотите и уровень жизни в Украине и Израиле?

А население в Израиле убывает или прибавляется? Какие еще "постоянные обстрелы"?Когда последний раз обстреливали Тель-Авив, Иерусалим или Хайфу и кто?Экономику сравнить не хотите и уровень жизни в Украине и Израиле?А население в Израиле убывает или прибавляется?

а давайте порахуємо скільки надається допомоги Ізраїлю кожен рік з 1967 року?

в перерахунку на 1 людину або на 1 кв. км.?

саме допомоги а не кредити. тобто те що не потрібно повертати.

от тоді й побалакаємо про успішний Ізраїль та про Україну яка втратила.

а то мені подобається коли Ізраїль озброюють а Україну роззброюють а потім починають щось розказувати. а давайте порахуємо скільки надається допомоги Ізраїлю кожен рік з 1967 року?в перерахунку на 1 людину або на 1 кв. км.?саме допомоги а не кредити. тобто те що не потрібно повертати.от тоді й побалакаємо про успішний Ізраїль та про Україну яка втратила.а то мені подобається коли Ізраїль озброюють а Україну роззброюють а потім починають щось розказувати. mephala Повідомлень: 6202 З нами з: 07.04.14 Подякував: 114 раз. Подякували: 694 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 502350245025502650275028> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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