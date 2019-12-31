RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 502350245025502650275028>
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:24

  freeze написав:Да, за последние пять лет столько десятков миллионов человеко-часов у нас положено на борьбу с идеологической скверной, а результатов ноль. Даже в верхах и в новогодних поздравлениях руководителей бывших и настоящих одна борьба с ветряными идеологическими мельницами. Если бы на экономику направили столько усилий, уже в рейтингах гораздо выше были, а так некогда, нет времени, надо бороться с предками.

что поделаешь, комиссары постарались на славу.
после первой мировой 70 лет над людьми измывались всеми возможными средствами.
обнулили протестный генофонд под ноль, расселили коренные народы, заложили жлобско-воровскую ментальность на поколения вперёд.

им бы за это спасибо сказать, так чтобы калёным железом всем вспомнившим и всплакнувшим за утерянным, да анафему вечную - но мы ведь такие гуманисты, правда? подонок симоненко публично награждает "орденами" сторонников на днюху сталина, критикусы поют им заздравие, местная вата в экстазе...
чудны дела твои, Господи (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14312
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1898 раз.
Подякували: 4131 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:28

  Yuri_T написав:что поделаешь, комиссары постарались на славу.
после первой мировой 70 лет над людьми измывались всеми возможными средствами.
обнулили протестный генофонд под ноль, расселили коренные народы, заложили жлобско-воровскую ментальность на поколения вперёд.

им бы за это спасибо сказать, так чтобы калёным железом всем вспомнившим и всплакнувшим за утерянным, да анафему вечную - но мы ведь такие гуманисты, правда? подонок симоненко публично награждает "орденами" сторонников на днюху сталина, критикусы поют им заздравие, местная вата в экстазе...
чудны дела твои, Господи (с)


Уже 28 лет нет никаких коммунистов.
Еще 100 лет будете их вспоминать?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2521
З нами з: 29.05.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:29

  freeze написав:кого хочу, того и упоминаю.


так звісно що кого хочете. щоб висвітлити події під потрібним вам кутом зору.
про що я написав ще в першому дописі.
mephala
 
Повідомлень: 6202
З нами з: 07.04.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:34

  Yuri_T написав:им бы за это спасибо сказать, так чтобы калёным железом всем вспомнившим и всплакнувшим за утерянным, да анафему вечную - но мы ведь такие гуманисты, правда? подонок симоненко публично награждает "орденами" сторонников на днюху сталина,


Сталинизм вроде у нас под уголовным запретом, прокуратуре и карты в руки, что там Симоненко вручал и под портретом Сталина, если я не ошибаюсь. Пидозра и поехали в путь, следствие, суд, что долго говорить.
Что-то этот французский Рябошапка мутный, имхо, не понятно чем занимается. Поменял вывеску Генпрокуратура на Офис Генерального прокурора Украины (ОГПУ). Больше пока ничем не запомнился.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14473
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3855 раз.
Подякували: 5762 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:36

  lapay написав:
  shapo написав:В документе Совета Лиги Наций, утвержденном 24 июля 1922 года в Лондоне отмечается:
"Таким образом было дано признание исторической связи еврейского народа с Палестиной и оснований для восстановления еврейского национального очага в этой стране".
Подтвердив текст мандата, Лига Наций согласилась на "создание в Палестине национального дома для еврейского народа".
Сравнение Израиля с Украиной будет явно не в пользу последней.
Ее нынешние территории - результат ВМВ и лично т.Сталина.
Ну да это дело прошлое.
За 28 лет независимости что достигла Украина кроме катастрофического промышленного и экономического падения, утраты территории и населения?

Лондон не підтримував, до війни, створення Ізраїля. У Ізраїля територія, як Києвська обл., під постійними ракетними обстрілами. Досягли, що тут скажеш.
Українці живуть, зараз, краще, ніж при Совку, а те, що щезли промислові динозаври, так туди їм і дорога.


Какие еще "постоянные обстрелы"?
Когда последний раз обстреливали Тель-Авив, Иерусалим или Хайфу и кто?
Экономику сравнить не хотите и уровень жизни в Украине и Израиле?
А население в Израиле убывает или прибавляется?
В Украине,конечно,есть богатые и супербогатые люди заработавшие капиталы в сверхкороткое время,но основная масса населения просто страна 3-го мира без нормального здравоохранения, образования,безопасности.
И если пенсия в 2000-3000 грн при такой коммуналке это лучше советской в 90-120 руб при 10-15 рублевой коммуналке, то тут могу только констатировать:
" Им ссы в глаза , а они - божья роса"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2521
З нами з: 29.05.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:37

  mephala написав:
  freeze написав:кого хочу, того и упоминаю.


так звісно що кого хочете. щоб висвітлити події під потрібним вам кутом зору.
про що я написав ще в першому дописі.


У меня определенный угол зрения, преступник - любой - должен сидеть в тюрьме, и без всяких слезливых вариантов, а он же Зимний брал, заслуженный революционер, или в современных вариациях.
Вы утверждаете, что только некоторые преступники должны сидеть в тюрьме. Это подход к развалу государства, вы просто этого не допонимаете.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 01 січ, 2020 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14473
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3855 раз.
Подякували: 5762 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:40

  Yuri_T написав:обнулили протестный генофонд под ноль

В Украине было 2 майдана.
Где результаты, Зин?
M-A-X
 
Повідомлень: 1696
З нами з: 08.10.15
Подякував: 644 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:43

  shapo написав:И если пенсия в 2000-3000 грн при такой коммуналке это лучше советской в 90-120 руб при 10-15 рублевой коммуналке, то тут могу только констатировать:
" Им ссы в глаза , а они - божья роса"

Это у них такой своеобразный "протестный генофонд"
M-A-X
 
Повідомлень: 1696
З нами з: 08.10.15
Подякував: 644 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:44

  M-A-X написав:
  Yuri_T написав:обнулили протестный генофонд под ноль

В Украине было 2 майдана.
Где результаты, Зин?


То ли майданы не те, то ли протестующие
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2521
З нами з: 29.05.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:46

  shapo написав: Какие еще "постоянные обстрелы"?
Когда последний раз обстреливали Тель-Авив, Иерусалим или Хайфу и кто?
Экономику сравнить не хотите и уровень жизни в Украине и Израиле?
А население в Израиле убывает или прибавляется?

а давайте порахуємо скільки надається допомоги Ізраїлю кожен рік з 1967 року?
в перерахунку на 1 людину або на 1 кв. км.?
саме допомоги а не кредити. тобто те що не потрібно повертати.
от тоді й побалакаємо про успішний Ізраїль та про Україну яка втратила.
а то мені подобається коли Ізраїль озброюють а Україну роззброюють а потім починають щось розказувати.
mephala
 
Повідомлень: 6202
З нами з: 07.04.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 502350245025502650275028>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: M-A-X і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.